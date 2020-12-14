|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Сер 18 лют, 2026 17:24
Frant написав: reus написав:
Тому інвестиції прийдуть у сильну державу
Від кого, перепрошую??? і де ви бачите "сильну державу"???
Бетон написав:
Во всём мире безопасность строится на свободе, конкуренции, сильной экономике и технологичном вооружении
Бред.
Почитай историю второй мировой войны, кто создал и масштабировал лучший средний танк второй мировой войны и лучший 120 мм-миномет? Почитай, как развивалось американское танкостроение, была ли там конкуренция, или все делалось под общим контролем и координацией американского государства. Пень ты неотесанный, вместе с ККЦ - два полуграмотных позорища.
ihorkyiv написав:
А ви кому аплодуєте у контексті авторства цього тексту ??? Бетону ??? Розчарую вас. Ця цитата належить українському волонтеру, засновнику фонду "Повернись живим" та колишньому очільнику Міністерства у справах ветеранів Тарасу Чмуту
Беее, він же Бетон - звичайний брехливий рил-новобудівець, якому глибоко начхати на свою державу.
Так это вранье.
Взял мой текст и чмуту приписал.
Чему ты радуешься?
Додано: Сер 18 лют, 2026 17:38
Бетон написав:
Мама тебе не говорила, что врать нехорошо?
Повторяй себе эту фразу почаще )
2
Додано: Сер 18 лют, 2026 18:28
kingkongovets
На мою думку більш перспективні це індивідуальні рішення.
Комплект сонячних панелей + додаткове обладнання принципу "встановив сам і підключив за 20 хвилин", наприклад, потужністю 800 Вт коштує від 249 євро у практично кожному супермаркеті Німеччини. Встановлюються на балконі, стіні будинку... кому і де простіше. У найпохмуріший зимовий день на освітлення та зарядку телефонів вистачить із запасом.
Як колись було із індивідуальним опаленням у багатоквартирних будинках.
Додано: Сер 18 лют, 2026 19:11
xaos_3 написав:kingkongovets
На мою думку більш перспективні це індивідуальні рішення.
Комплект сонячних панелей + додаткове обладнання принципу "встановив сам і підключив за 20 хвилин", наприклад, потужністю 800 Вт коштує від 249 євро у практично кожному супермаркеті Німеччини. Встановлюються на балконі, стіні будинку... кому і де простіше. У найпохмуріший зимовий день на освітлення та зарядку телефонів вистачить із запасом.
Як колись було із індивідуальним опаленням у багатоквартирних будинках.
Проблема в том, что "на освітлення та зарядку телефонів" - хватит и обычного аккумулятора в форм-факторе тумбочки. Поэтому даже в Германии их покупают единицы гиков "на поиграться"...
Додано: Сер 18 лют, 2026 20:17
_hunter написав: xaos_3 написав:kingkongovets
На мою думку більш перспективні це індивідуальні рішення.
Комплект сонячних панелей + додаткове обладнання принципу "встановив сам і підключив за 20 хвилин", наприклад, потужністю 800 Вт коштує від 249 євро у практично кожному супермаркеті Німеччини. Встановлюються на балконі, стіні будинку... кому і де простіше. У найпохмуріший зимовий день на освітлення та зарядку телефонів вистачить із запасом.
Як колись було із індивідуальним опаленням у багатоквартирних будинках.
Проблема в том, что "на освітлення та зарядку телефонів" - хватит и обычного аккумулятора в форм-факторе тумбочки. Поэтому даже в Германии их покупают единицы гиков "на поиграться"...
Очевидно, 248 євро коштує комплект невеликих гнучких панелей, в пластмасових рамках. І без акумуляторів. Не годиться, навіть сезон не прослужить.
Додано: Сер 18 лют, 2026 20:24
_hunter
Однин комплект - можливо, погоджуюсь. А два комплекти інша справа. Тим більше, що габарити одного - 172,2 x 113,4 x 3,0 cm.
Додано: Сер 18 лют, 2026 20:30
Frant
Комплектація абсолютно достатня, щоб занести, умовно самостійно підключити і отримувати енергію.
Зрараз навіть 229 євро:
2x Premium Solar Photovoltaikmodule, Bifazial, Black, je 430 Wp (Bifazial bis zu 559Wp), ca. 172,2 x 113,4 x 3,0 cm, ca. 21,5 kg/Stk, 15 Jahre Produktgarantie, 30 Jahre Leistungsgarantie
1x ECOFLOW PowerStream 800W Premium Mikro-Wechselrichter EFWN511 (1-phasig, 2 MPPT), 10 Jahre Produktgarantie, ca 24 x 17 x 3,3 cm
1x ECOFLOW Solaranschlusskabel (2 m) für zwei Solarmodule
1x ECOFLOW AC-Anschlusskabel (1,5 m) zur Verbindung von Wechselrichter mit Schutzkontakt-Steckdose
4x MC4-Verlängerungskabel (je 2 m)
Quick-Start-Guides
Як радять у магазині для повної автономії бажано докупити EcoFlow Power Station (Delta / River) + PowerStream - Smart Home. Від 500 євро на будь-який смак.
Відповідно, за, умовно, 960 євро+ можна забезпечити живлення газового котла взимку. Щойно прочитав, що можна взяти у кредит під 10,99% річних
reus написав: Бетон написав:
большинство из стран Европы вообще не оказались бы в такой ситуации. Они десятилетиями вкладывались в авиацию, ПВО, разведку и систему управления — чтобы война не заходила колоннами на сотни километров вглубь страны.
О каком величии вы тут вещаете???
О пофигизме??? Когда весь мир тыкал носом: вооот завтра война.
Потенциал кржн огромен. Но совершенно не из-за величия.
Потенциал кржн огромен из-за стойкости каждого гражданина Украины. Гражданина. Который придумывает и выживаетccc не благодаря, А ВОПРЕКИ.
Більшість країн Європи не здатні захистити свою територію. У них надія тільки на США, яка тане з кожними заявами трампа. На сьогодні тільки завдяки Україні на їх території поки що немає війни. Якщо рф почне війну на території ЄС,то мобілізовувати не буде кого, тому що кордони відкриті і це буде катастрофою для них. Ви стійкий тільки тому, що поки немає можливості перетнути кордон офіційно. Ви мрієте виїхати з України, але це не так просто. Якби була можливість, то більшість чоловіків 23-60 виїхали б. І не було б 800 т. ЗСУ. Тому закриті кордони це не популярне, але правильне рішення держави, яке було необхідне для захисту. Тому інвестиції прийдуть у сильну державу, (в т.ч. і на КРЖН) яка здатна до опору рф.
Потужно
Вы уже защитили(ценой крови там, или оторванных своих конечностей) от бурятов те сельхозугодья, на которых вы выкручивали руки по зарплате своим наёмным рабочим, хвастаясь этим тут на форуме, зарабатывая немалу копийчыну для инвестиций в КРЖН?
Или ваше отсутствие тут несколько годков совпало с вашим купанием в тёплых морях юга европы?
xaos_3 написав:_hunter
Однин комплект - можливо, погоджуюсь. А два комплекти інша справа. Тим більше, що габарити одного - 172,2 x 113,4 x 3,0 cm.
Ну какая она "інша"? - хватит на два телефона и свет вообще не выключать?
Серьезно: вы на многоэтажках сколько этих "нашлепок" видели? - я видел - аж одну
xaos_3 написав:Frant
Комплектація абсолютно достатня, щоб занести, умовно самостійно підключити і отримувати енергію.
Зрараз навіть 229 євро:
2x Premium Solar Photovoltaikmodule, Bifazial, Black, je 430 Wp (Bifazial bis zu 559Wp), ca. 172,2 x 113,4 x 3,0 cm, ca. 21,5 kg/Stk, 15 Jahre Produktgarantie, 30 Jahre Leistungsgarantie
1x ECOFLOW PowerStream 800W Premium Mikro-Wechselrichter EFWN511 (1-phasig, 2 MPPT), 10 Jahre Produktgarantie, ca 24 x 17 x 3,3 cm
1x ECOFLOW Solaranschlusskabel (2 m) für zwei Solarmodule
1x ECOFLOW AC-Anschlusskabel (1,5 m) zur Verbindung von Wechselrichter mit Schutzkontakt-Steckdose
4x MC4-Verlängerungskabel (je 2 m)
Quick-Start-Guides
Як радять у магазині для повної автономії бажано докупити EcoFlow Power Station (Delta / River) + PowerStream - Smart Home. Від 500 євро на будь-який смак.
Відповідно, за, умовно, 960 євро+ можна забезпечити живлення газового котла взимку. Щойно прочитав, що можна взяти у кредит під 10,99% річних
Взимку ви з тих панелей дай боже щоб 50 ват зняли
