Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 22 лют, 2026 13:18
Faceless написав: Vadim_ написав: Faceless написав:
Ви,і інші , як теоретики у цьому питанні не розумієте проблему .
Девушка сама отключает не хуже Зубра а шо дальше,как заряджать аккумулятори?
Ви за два місяці схоже теж практиком не стали
Зубр як відключає так і включає назад. Стрибки не перманентні
навіть Ви не зрозуміли
, Девушка даёт в определённых параметрах внешней сети, так зрозуміло? если 170 или 270 подаёт ДТЕК аккумуляторы не заряджаються и девушка пищит
Vadim_
Повідомлень: 4768
З нами з: 23.05.14
Подякував: 650 раз.
Подякували: 532 раз.
Профіль
Додано: Нед 22 лют, 2026 14:14
Друзі, як ви вважаєте -дешевше буде чи дорожче?
Investor_K
Повідомлень: 11455
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
Профіль
Додано: Нед 22 лют, 2026 15:15
Frant написав: Investor_K написав:
Друзі, як ви вважаєте -дешевше буде чи дорожче?
Я впевнений, що все це - до дорожаю!
Найбільший попит буде там, де немає опалення і газу, в тих квартирах.
Наступної зими, даражай буде такий, що мама не горюй!
Все буде Україна. Ми переможемо
Хомякоид
Повідомлень: 2794
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3190 раз.
Подякували: 473 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 22 лют, 2026 17:11
Investor_K написав: Frant написав:
Наскільки мені відомо, Лівий берег сидить в основному без опалення.
У тебе невірна інфо., зраднику.
Старий пі...с, ти переплутав мене з презЕдентом і його "слугами" та дівками-торговками-міністерками.
Там зрадників - кожен другий. Можливо, навіть 2 з 3.
Востаннє редагувалось
Frant
в Нед 22 лют, 2026 17:12, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Повідомлень: 23328
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1798 раз.
Подякували: 2586 раз.
Профіль
Додано: Нед 22 лют, 2026 17:11
Франте. Не плигай в сторону. Де миєшся?
Investor_K
Повідомлень: 11455
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
Профіль
Додано: Нед 22 лют, 2026 17:14
Investor_K написав:
У мене на лівому березі не одна квартира. Свої термометри можеш засунути собі і поміряти що хочеш.
Я рекомендував би засунути їх в одне місце галушенкам, грінчукам, єрмакам ', свіриденкам та іншим "шпеціалістам" з розкрадання державних коштів
Frant
Повідомлень: 23328
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1798 раз.
Подякували: 2586 раз.
Профіль
Додано: Нед 22 лют, 2026 17:17
Frant написав: Investor_K написав: Investor_K написав:
Друзі, як ви вважаєте -дешевше буде чи дорожче?
І де місцеві хвахівці - знатоки законів Ома та Ньютона? Старий коротким прямим запитанням завалив усіх ?
Може, копають вигрібну яму на Троєщині, щоб старому під..су було куди сходити по нужді, без водопроводу і опалення?
Пан Франт ты перепутал Мапуту и Трою
барабашов
Повідомлень: 5690
З нами з: 16.06.15
Подякував: 299 раз.
Подякували: 375 раз.
Профіль
Додано: Нед 22 лют, 2026 17:19
Барабашов, ти вважаєш, що війна закінчилась, і вигрібні ями на Троєщині вже не потрібні?
Через 10 місяців, вони ще згодяться, ой як згодяться! Я рекомендував би рити їх з запасом, ще на 1-1,5 роки війни. Ну і для гостей міста, типа пана Барабашова, окремі великі нужники))))
Frant
Повідомлень: 23328
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1798 раз.
Подякували: 2586 раз.
Профіль
Додано: Нед 22 лют, 2026 18:52
Frant Старий пі...с, т
Досвідчений 😅
Hotab
Форумчанин року
Повідомлень: 17919
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2575 раз.
Профіль
6
7
4
Додано: Нед 22 лют, 2026 18:59
тут шо взагалі адекватів, яких цікавить тема гілки і є щось сказати по темі не залишилось?
одні емігранти, гастарбайтери, закордонні бігунці від призову, некияни, йобнуті борцуни з корупцією з диванів, просто неадеквати з психічними розстройствами постійний флуд, оффтоп, совкодрочерство та російські наративи, якісь тупорилі срачі модерація, агов! ви до чого найпопулярнішу колись гілку довели? мабуть час з цього дурдому тікати
kingkongovets
Повідомлень: 12188
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2770 раз.
Профіль
2
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
Схожі теми
25386
17580840
1380
6899707
3
101691
Пон 11 жов, 2021 17:05 _Klim