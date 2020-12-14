|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Нед 01 бер, 2026 17:15
Бетон написав:
Что купить.
Славутич низкий этаж 85куе 48м2 или грейт высокий этаж 78 куе
Как всегда, по сути никто ничего.
Бетон
Повідомлень: 6064
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 220 раз.
- Подякували: 513 раз.
4
3
2
Додано: Нед 01 бер, 2026 17:16
pesikot написав: BIGor написав: stm написав:
Бігор робить хибний висновок що софтсерв звільнив 4000 співробітників тому що криза чи війна. Але слон у кімнаті - це АІ, а він навряд чи сеньор ) тим цікавіше )
Цікаво, як "Оксанки" радіють тому що 4 тис. високоспеціалізованих ІТ втратили роботу (туди ж їх сімї). Ніщо не бажає більшого зла українцям - як самі українці.
Ти пошукай про 4 тисячі звільнених з софтсев ... ))
В Софтсерві до війни працювало 11 тис, станом на 2026 рік - 7 тис. Рахувати вмієш?
BIGor
Повідомлень: 10508
З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1497 раз.
- Подякували: 1908 раз.
1
2
Додано: Нед 01 бер, 2026 17:53
Бетон написав: Бетон написав:
Что купить.
Славутич низкий этаж 85куе 48м2 или грейт высокий этаж 78 куе
Как всегда, по сути никто ничего.
Жодна з операцій до отримання інвалідності не вважається адекватною по суті )
stm
Повідомлень: 6292
З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 681 раз.
Додано: Нед 01 бер, 2026 18:11
BIGor написав: pesikot написав: BIGor написав:
Цікаво, як "Оксанки" радіють тому що 4 тис. високоспеціалізованих ІТ втратили роботу (туди ж їх сімї). Ніщо не бажає більшого зла українцям - як самі українці.
Ти пошукай про 4 тисячі звільнених з софтсев ... ))
В Софтсерві до війни працювало 11 тис, станом на 2026 рік - 7 тис. Рахувати вмієш?
Ти точно тестувальником працюєш ?
До війни, це в якому році ?
pesikot
Повідомлень: 13468
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 548 раз.
- Подякували: 1260 раз.
2
2
Додано: Нед 01 бер, 2026 18:13
Бетон написав: Бетон написав:
Что купить.
Славутич низкий этаж 85куе 48м2 или грейт высокий этаж 78 куе
Как всегда, по сути никто ничего.
А ты, когда сопли на кулак наматываеш про ТЦК, как тебя окружили, много по сути пишеш ?
Сам давай, сам )
Как вырвешься из окружения ТЦК )
pesikot
Повідомлень: 13468
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 548 раз.
- Подякували: 1260 раз.
2
2
Додано: Нед 01 бер, 2026 18:34
pesikot написав:
До війни, це в якому році ?
Згадай в якому році почалась війна якщо зможеш. І очевидно ти не вмієш рахувати, раз не можеш відняти 7 тис. від 11 тис.
BIGor
Повідомлень: 10508
З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1497 раз.
- Подякували: 1908 раз.
1
2
Додано: Нед 01 бер, 2026 18:55
BIGor написав: pesikot написав:
До війни, це в якому році ?
Згадай в якому році почалась війна якщо зможеш. І очевидно ти не вмієш рахувати, раз не можеш відняти 7 тис. від 11 тис.
Я б тебе, навіть двірником, до себе не взяв би )
То до війни, це якій рік ?
2018 ? 2019 ? 2020 ? 2021 ?
PS. Чому ти постійно підтверджуеш той факт, за що тебе з BIG4 аудиторів звільнили
pesikot
Повідомлень: 13468
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 548 раз.
- Подякували: 1260 раз.
2
2
