Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 04 бер, 2026 21:06
Бетон написав: pesikot написав: Бетон написав:
Недвижимость в Европе — это:
низкая доходность (3–5% в лучшем случае),
жёсткие налоги,
контроль происхождения средств,
дорогая эксплуатация,
и рынок, где вы никто и звать вас никак.
"Угадал все буквы, не угадал слово" (с)
Ты постоянно рассказываешь, что Украина тебе ничего не дала, ты всё сам, ты всё сам.
Сам.
Сам же признал, что твоя бизнес-модель приносит прибыль только в Украине и вообще не применима к европейским реалиями
То чего тебе Украина не дала ?
Всё ты получил, получил возможность
И не едешь в Европу, не потому что ТЦК, а потому что фиг ты там столько заработаешь
Может ты пойдёшь на свою ветку рандомных буковок?
Вот как раз ты не угадал ни одного слова.
Что Украина мне дала??
Мне что, чиновник зарплату платил?
Или государство заходило со мной в долю?
Или риски брало на себя?
Я зарабатывал не потому, что «Украина дала».
Я зарабатывал потому, что видел дисбаланс рынка, брал на себя риск. И работаю с людьми, а не с Украиной.
Бизнес-модель работает там, где есть перекос цены и риск.
В Украине риск выше — значит и маржа выше. Это экономика, а не благодарность флагу.
В Европе я тоже могу зарабатывать.
Просто там маржа ниже и вход дороже.
Поэтому решение — это вопрос эффективности капитала, а не кто кому что дал
Может тебе сходить на рандомные буквы ...
Понимать написаное научись, в том числе и то, что ты сам пишешь ...
Если ты такой офигенный бизнесюк, то переедь в Европу и покажи такие же результаты, как в Украине ...
Тоже с людьми поработаешь ...
Я жду ... очень ...
А потом рассказывай, чего тебе Украина не дала ...
2
2
Додано: Сер 04 бер, 2026 21:11
kingkongovets написав:
а ти спитай в нього чи є фліппінг формою спекуляціі, так/ні
бл, як діти малі
Просив тобі передати, що ні.
Коротко: фліпінг ≠ спекуляція, але інколи він може мати спекулятивний характер.
У чому різниця
Фліпінг — це модель бізнесу:
• купив об’єкт дешевше (часто проблемний або “бетон”),
• вклався (ремонт, перепланування, документи),
• продав дорожче.
👉 Є створення доданої вартості.
Спекуляція — це заробіток:
• купив дешевше,
• продав дорожче,
• без покращення товару, лише на різниці ціни (дефіцит, ріст ринку тощо).
Коли фліпінг стає спекуляцією?
• Купив на старті продажів у забудовника і перепродав через 3 місяці без ремонту.
• Заробіток лише на рості ринку.
Коли це чистий фліпінг?
• Купив “голий бетон”.
• Зробив якісний ремонт.
• Підвищив клас житла.
• Продав з премією за готовність і комфорт.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 04 бер, 2026 21:12, всього редагувалось 1 раз.
-
6
7
4
Додано: Сер 04 бер, 2026 21:12
Hotab написав: kingkongovets написав:
а ти спитай в нього чи є фліппінг формою спекуляціі, так/ні
бл, як діти малі
Просив тобі передати, що ні.
Коротко: фліпінг ≠ спекуляція, але інколи він може мати спекулятивний характер.
У чому різниця
Фліпінг — це модель бізнесу:
• купив об’єкт дешевше (часто проблемний або “бетон”),
• вклався (ремонт, перепланування, документи),
• продав дорожче.
Є створення доданої вартості.
Спекуляція — це заробіток:
• купив дешевше,
• продав дорожче,
• без покращення товару, лише на різниці ціни (дефіцит, ріст ринку тощо).
Коли фліпінг стає спекуляцією?
• Купив на старті продажів у забудовника і перепродав через 3 місяці без ремонту.
• Заробіток лише на рості ринку.
Коли це чистий фліпінг?
• Купив “голий бетон”.
• Зробив якісний ремонт.
• Підвищив клас житла.
• Продав з премією за готовність і комфорт.
Важливий нюанс
У пострадянському просторі слово “спекуляція” має негативний відтінок. У ринковій економіці ж фліпінг — це нормальна інвестиційна стратегія, якщо сплачені податки і дотримані правила.
Якщо хочеш — можу показати на прикладі (умовні цифри), де маржа фліпера формується з ремонту, а де — лише з росту ринку.
про автоперекупів втретє нагадати?
ну не тупіть бл
2
Додано: Сер 04 бер, 2026 22:04
Американских аферюг пересмотрели?
Флипперы.
Короткий срок. Накрасить губы
Вы вообще понимаете, что такое ремонт пустых бетонных стен с новой планировкой минимум 4 месяца? Это тяжкий труд количества людей, точно такой, как и ремонт коммерции, трц, увеличивающий кратно их рентабельность.
Обесценивать труд и сравнивать его просто со спекулями могут только те, кто в жизни не построил собачьей будки.
Я знаю, это не вы
4
3
2
Додано: Сер 04 бер, 2026 22:10
Бетон написав:Американских аферюг пересмотрели?
Флипперы.
Вы вообще понимаете, что такое ремонт пустых бетонных стен с новой планировкой минимум 4 месяца? Это тяжкий труд количества людей, точно такой, как и ремонт коммерции, трц, увеличивающий кратно их рентабельность.
Обесценивать труд и сравнивать его просто со спекулями могут только те, кто собачьей будки не построил в жизни.
Но я знаю, это не вы
тобі ж вже сказали - не рефлексуй
спекулянтом ти від цього бути не припиняєш, але не розумію що тебе тут так вкурвлює?
совкова генетична памʼять?
і ще - не треба робити щось героїчне та незвичайне з ремонтів
2
Додано: Чет 05 бер, 2026 01:32
Кингконговец вышел на новый уровень.
Он теперь не только умнее и талантливее всех на форуме.
Он теперь умнее ИИ.
3
2
Додано: Чет 05 бер, 2026 06:37
Бетон написав: pesikot написав: Бетон написав:
Недвижимость в Европе — это:
низкая доходность (3–5% в лучшем случае),
жёсткие налоги,
контроль происхождения средств,
дорогая эксплуатация,
и рынок, где вы никто и звать вас никак.
"Угадал все буквы, не угадал слово" (с)
Ты постоянно рассказываешь, что Украина тебе ничего не дала, ты всё сам, ты всё сам.
Сам.
Сам же признал, что твоя бизнес-модель приносит прибыль только в Украине и вообще не применима к европейским реалиями
То чего тебе Украина не дала ?
Всё ты получил, получил возможность
И не едешь в Европу, не потому что ТЦК, а потому что фиг ты там столько заработаешь
Может ты пойдёшь на свою ветку рандомных буковок?
Вот как раз ты не угадал ни одного слова.
Что Украина мне дала??
Мне что, чиновник зарплату платил?
Или государство заходило со мной в долю?
Или риски брало на себя?
Я зарабатывал не потому, что «Украина дала».
Я зарабатывал потому, что видел дисбаланс рынка, брал на себя риск. И работаю с людьми, а не с Украиной.
Бизнес-модель работает там, где есть перекос цены и риск.
В Украине риск выше — значит и маржа выше. Это экономика, а не благодарность флагу.
В Европе я тоже могу зарабатывать.
Просто там маржа ниже и вход дороже.
Поэтому решение — это вопрос эффективности капитала, а не кто кому что дал
Бетон, суть бЫзнєса таких кадрів,як ти - корупція, підтримка корупції і ще раз корупція. В Європі ти нічого не заробиш, 100%. Лише декілька років в тюрьмі
Додано: Чет 05 бер, 2026 07:57
Damien написав:Кингконговец вышел на новый уровень.
Он теперь не только умнее и талантливее всех на форуме.
Он теперь умнее ИИ.
а ти вже не тільки думати, а вже і читати розучився, гальмо ущемлене?
читай ще раз і більше не ганьбись, якщо сам цього досі не знаєш
2
Додано: Чет 05 бер, 2026 08:08
Якщо за темою.
Золото дорожчає.
Нафта дорожчає.
Економіка самостійної території під проводом зе- й його "слуг" - стрімко розвивається, корупція в нуль, сюди їдуть працювати люди з цсього світу.
Значить, і києвські бетонні і цегляні паралелепіпеди повинні зрости в ціні до рівня американської нерухомості!
Додано: Чет 05 бер, 2026 08:09
Бахматов таки дотриндівся:
️КМДА звернулася до поліції через допис голови Деснянської РДА Максима Бахматова
Йдеться про публікацію у Facebook із нібито «новими правилами» проїзду мостом Патона. У міськадміністрації заявили, що поширений банер не відповідає дійсності та міг ввести людей в оману.
Інформацію активно розповсюджували в соцмережах і месенджерах. КМДА просить правоохоронців дати правову оцінку діям посадовця за статтею «Поширювання неправдивих чуток».
У відомстві нагадали, що міст Патона працює за чинними обмеженнями: рух вантажівок заборонено, встановлені бар’єри, крайні смуги залишаються закритими.
2
