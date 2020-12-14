RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12743127441274512746>
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 17:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Vadim_ написав:судя по фото как она могла быть над ним? в квартирах?

Открой карту и посмотри. Она и сейчас там, и называется природнокакой-то лицей № 145.
А тогда называлась республиканской физико-математической средней школой № 145.
Была и есть одной из самых сильных физматшкол Украины.
Подобного уровня школа в Киеве была еще только одна - интернат в Феофании, который сейчас называется Украинский физико-математический лицей КНУ им. Тараса Шевченко (УФМЛ)
Востаннє редагувалось TUR в Пон 09 бер, 2026 17:29, всього редагувалось 1 раз.
TUR
Аватар користувача
 
Повідомлень: 273
З нами з: 05.04.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 17:29

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

TUR написав:
  Vadim_ написав:судя по фото как она могла быть над ним? в квартирах?

Открой карту и посмотри. Она и сейчас там, и называется природнокакой-то лицей № 145.
А тогда называлась республиканской физико-математической средней школой № 145.
Была и есть одной из самых сильных физматшкол Украины.
я ще вчора здивувався, але ж 145та все життя була на ШотаЗображення
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12224
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2773 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 17:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Vadim_ написав:я про фото , как она могла быть над ней?

Я писал не про фото а про магазин "Техническая книга", где он находился и где была реберня в 90-х.
Или это у вас был юмор такой? :shock: Неоценил значит :?
TUR
Аватар користувача
 
Повідомлень: 273
З нами з: 05.04.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 17:47

  Бетон написав:М..да, тогда лучше уже грейт 48м2 77куе 15эт

А Грейт ты за 135 продашь?
Там аренда 45 или сколько за эти 48 метров( с видом на ПБ естественно)?
барабашов
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 5701
З нами з: 16.06.15
Подякував: 299 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 17:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  kingkongovets написав:але ж 145та все життя була на Шота

Да (юридически) и с выходом на Шота или Красноармейскую. Где через дорогу был магазин "Гавана" с сигаретами :wink: :wink:
А вот реберня была там где сейчас Черноморка
TUR
Аватар користувача
 
Повідомлень: 273
З нами з: 05.04.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 17:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

TUR написав:
  kingkongovets написав:але ж 145та все життя була на Шота

Да (юридически) и с выходом на Шота или Красноармейскую. Где через дорогу был магазин "Гавана" с сигаретами :wink: :wink:
А вот реберня была там где сейчас Черноморка
ну так не «над магазином» же ж
і що означає юридично? вона фізично є і була на Шота Руставелі 46
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12224
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2773 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 18:08

  TUR написав:
  Vadim_ написав:судя по фото как она могла быть над ним? в квартирах?

Открой карту и посмотри. Она и сейчас там, и называется природнокакой-то лицей № 145.
А тогда называлась республиканской физико-математической средней школой № 145.
Была и есть одной из самых сильных физматшкол Украины.
Подобного уровня школа в Киеве была еще только одна - интернат в Феофании, который сейчас называется Украинский физико-математический лицей КНУ им. Тараса Шевченко (УФМЛ)

Навіщо ці анахронізми совка незалежним пшенично-олійникам? Як і атомні станції, ГЕС, ТЕЦ, мости і тд.
Не розумію. Для роботи в гранкар'єрі чи на тракторі в полі, зовсім необов'язково добре знати математику чи фізику. Я чомусь впевнений, що жоден з укро-міністрів за 35 років не закінчував фізматшколу. Це лишнє, головне, щоб цифри знав і на кнопки мікрокалькулятора міг нажимати
Востаннє редагувалось Frant в Пон 09 бер, 2026 18:16, всього редагувалось 5 разів.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23335
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1811 раз.
Подякували: 2589 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 18:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  kingkongovets написав:і що означає юридично? вона фізично є і була на Шота Руставелі 46

Это означает, что это ее юрадрес. А физически она как находилась, так и находится между Шота и Красноармейской. Правда в конце 90х - начале 20х ее хотели выселить оттуда и была за это война
TUR
Аватар користувача
 
Повідомлень: 273
З нами з: 05.04.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 18:12

  барабашов написав:
  Бетон написав:М..да, тогда лучше уже грейт 48м2 77куе 15эт

А Грейт ты за 135 продашь?
Там аренда 45 или сколько за эти 48 метров( с видом на ПБ естественно)?

У меня 48 м ещё не было.
Продаю 44 - 125куе с видом не на Днепр
С видом на днепр, хата стОит 86к
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6086
З нами з: 17.12.22
Подякував: 222 раз.
Подякували: 520 раз.
 
Профіль
 
5
3
2
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 18:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  kingkongovets написав:ну так не «над магазином» же ж

Посмотрел сейчас и понял почему у вас вопрос про "над".
В те времена вход в магазин "Техническая книга" был только со стороны Жилянской. Поэтому и "над" по памяти написал.
Потом, когда вместо "Технической книги" стал магазин шкуры и меха "Роксан" - появился и вход со стороны Красноармейской.
TUR
Аватар користувача
 
Повідомлень: 273
З нами з: 05.04.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12743127441274512746>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2537, 2538, 2539
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25389 17625831
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 бер, 2026 09:51
Investor_K
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6917867
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 107138
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.