Додано: Пон 09 бер, 2026 17:59
ну так не «над магазином» же ж
і що означає юридично? вона фізично є і була на Шота Руставелі 46
Додано: Пон 09 бер, 2026 18:09
Додано: Пон 09 бер, 2026 18:12
Додано: Пон 09 бер, 2026 18:20
Посмотрел сейчас и понял почему у вас вопрос про "над".
В те времена вход в магазин "Техническая книга" был только со стороны Жилянской. Поэтому и "над" по памяти написал.
Потом, когда вместо "Технической книги" стал магазин шкуры и меха "Роксан" - появился и вход со стороны Красноармейской.
Додано: Пон 09 бер, 2026 18:33
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
та яка різниця де був вхід, здається ми з вами по різному розумієм значення прийменника «над»
але то все пусте, розходимось
Додано: Пон 09 бер, 2026 18:38
О всех не знаю.
Знаю только о Климкине. Он как раз закончил 145 школу вроде в 1985 году (хотя в Вики написано 1984г)
Востаннє редагувалось TUR в Пон 09 бер, 2026 18:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 10 бер, 2026 13:46
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Умови «єОселі» стали жорсткішими: що змінилося
