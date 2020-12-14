RSS
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
  #<1 ... 12742127431274412745
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 17:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

TUR написав:
  kingkongovets написав:але ж 145та все життя була на Шота

Да (юридически) и с выходом на Шота или Красноармейскую. Где через дорогу был магазин "Гавана" с сигаретами :wink: :wink:
А вот реберня была там где сейчас Черноморка
ну так не «над магазином» же ж
і що означає юридично? вона фізично є і була на Шота Руставелі 46
kingkongovets
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 18:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  kingkongovets написав:і що означає юридично? вона фізично є і була на Шота Руставелі 46

Это означает, что это ее юрадрес. А физически она как находилась, так и находится между Шота и Красноармейской. Правда в конце 90х - начале 20х ее хотели выселить оттуда и была за это война
TUR
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 18:12

  барабашов написав:
  Бетон написав:М..да, тогда лучше уже грейт 48м2 77куе 15эт

А Грейт ты за 135 продашь?
Там аренда 45 или сколько за эти 48 метров( с видом на ПБ естественно)?

У меня 48 м ещё не было.
Продаю 44 - 125куе с видом не на Днепр
С видом на днепр, хата стОит 86к
Бетон
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 18:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  kingkongovets написав:ну так не «над магазином» же ж

Посмотрел сейчас и понял почему у вас вопрос про "над".
В те времена вход в магазин "Техническая книга" был только со стороны Жилянской. Поэтому и "над" по памяти написал.
Потом, когда вместо "Технической книги" стал магазин шкуры и меха "Роксан" - появился и вход со стороны Красноармейской.
TUR
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 18:33

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

TUR написав:
  kingkongovets написав:ну так не «над магазином» же ж

Посмотрел сейчас и понял почему у вас вопрос про "над".
В те времена вход в магазин "Техническая книга" был только со стороны Жилянской. Поэтому и "над" по памяти написал.
Потом, когда вместо "Технической книги" стал магазин шкуры и меха "Роксан" - появился и вход со стороны Красноармейской.
та яка різниця де був вхід, здається ми з вами по різному розумієм значення прийменника «над»

але то все пусте, розходимось
kingkongovets
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 18:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Я чомусь впевнений, що жоден з укро-міністрів за 35 років не закінчував фізматшколу.

О всех не знаю.
Знаю только о Климкине. Он как раз закончил 145 школу вроде в 1985 году (хотя в Вики написано 1984г)
TUR
TUR
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 13:46

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Умови «єОселі» стали жорсткішими: що змінилося
Ірина_
  #<1 ... 12742127431274412745
