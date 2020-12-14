Я розриваюсь між двома містами. Працюю у Відні, але справжнім життям живу тільки в Києві.
Додано: Чет 26 бер, 2026 14:36
Додано: Чет 26 бер, 2026 14:45
Додано: Чет 26 бер, 2026 14:50
Не треба робити над собою наругу. Життя одне і жити треба там де каже серце. Повертайтесь до столиці України. Дайте вихід позитивним емоціям
Додано: Чет 26 бер, 2026 14:54
«Вікторія Берещак відома українська оглядачка ринку нерухомості. Вона спеціалізується на аналізі девелоперського ринку (новобудов) та інвестицій в нерухомість.
Теза "в людей не буде власного житла" яку зараз розганяють помийки звучить апокаліптично, і непослідовно з іншими заявами (всіляких Воскобойникових) які закликають запровадити законодавчий призов жінок в роддоми, бо скоро в пустих квартирах не буде кому жити.
Зростання ціни +30% прогнозують не для всієї нерухомості. Це стосується новобудов з високим ступенем готовності. Нових проєктів закладається у 3-4 рази менше, ніж до 2022.
Покупці на відміну від покупців до 2022 більше НЕ хочуть ризикувати грошима на етапі котловану. На відміну від довоєнних років зараз всі шукають житло, яке вже добудовується, а оскільки таких об'єктів мало, ціна на них росте аномально швидко.
На перший погляд, нелогічно: населення меншає, а ціни ростуть. Диявол криється в деталях.
В країні з нестабільною валютою та закритим фондовим ринком квартира єдиний зрозумілий спосіб збереження капіталу. Попри виїзд мільйонів людей, в Україні все ще залишається великий прошарок тих, хто має заощадження. Вони бачать, що гроші знецінюються, і вкладають їх у цеглу.
Виникла дика нерівність: Пустки-села vs Переповнені хаби.
Теза про те, що "не буде кому жити", справедлива для 80% території України, але не для кількох ключових міст. Мільйони людей переїхали зі сходу та півдня в Київ, Львів, Рівне чи Івано-Франківськ. Для цих міст населення не зменшилося, а навпаки критично зросло.
Пусті квартири це переважно старі панельки в небезпечних регіонах або містечках без роботи. Вони будуть стояти пустками і знецінюватися.
Новобудов про які каже Берещак катастрофічно мало. Забудовники майже не починають нові об'єкти. Виникає ситуація, коли на 100 покупців є лише 10 нових квартир. Це штовхає ціну вгору на ці 30%.
Навіть при меншій кількості людей потреба в квартирах може зростати. Раніше три покоління жили в одній хаті. Зараз молодь прагне жити окремо, кількість розлучень висока, а люди, що втратили житло через війну, створюють додатковий попит.
держава видає кредити єОселя, люди біжать купувати, що ще більше розганяє ціни при обмеженій пропозиції.
Житловий фонд буде сильно надлишковим у масштабах всієї країни, але сильно дефіцитним у вузькому сегменті ринку в окремих містах.
Відсутність статусу критичності для забудовників це слон у кімнаті, про якого намагаються вголос не говорити в офіційних пресрелізах про зростання ринку. Побудувати ЖК зусиллями лише тих, хто має відстрочку (інваліди, багатодітні батьки або чоловіки 60+) неможливо. Терміни здачі будинків переносяться на 1,5-2 роки бо законодавство прямо забороняє наймати людей (ухилянтів).
Оскільки інвалідів/багатодітних/60+, які можуть виконувати будівельні роботи дуже мало, за них йде війна зарплатами. Забудовник платить вдвічі більше, щоб людина просто вийшла на об'єкт. Ці гроші лягають у ціну метра.
Дрібні компанії помруть. Ті, хто не має фінансової подушки, закинуть будівництва. Ринок залишиться за 3–5 гігантами, які мають ресурси домовлятися, залучати іноземні підряди або автоматизувати частину процесів.»
з фб
Додано: Чет 26 бер, 2026 15:47
Якщо з гарним ремонтом та італійськими меблями - то доведеться залучити є-оселю на частину вартості. "Квартира повинна коштувати максимум скільки у вас є та доступно в кредит + ще трохи позичити у родичів"(с) (Юра-теплотехнік)
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 26 бер, 2026 15:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 26 бер, 2026 15:50
у вас щось у житті трапилось що ви знову так петросянити почали?
Додано: Чет 26 бер, 2026 15:52
Хтось плоскогубцями за вухо потягнув орла в ТЦК?
Додано: Чет 26 бер, 2026 15:53
Збираюсь повертатись - відновлюю старі порушені соціальні зв'язки.
Додано: Чет 26 бер, 2026 15:58
Приїжджайте, чекаємо вас в Києві. Біля рибальского.
Морозів вже немає.
Гайки вмієте крутити? Влаштуємо вам відстрочку. Правда, ЗП невелика і брудна і десь в полях.
Якщо не вмієте - можемо сантехніком-асенізатором, труби від гавна чистити.
Або ж підберемо хороший бойовий колектив? Фронт чекає.
По можливості, прихопіть інших ухилянтів, rjkz, бігора і тд
Додано: Чет 26 бер, 2026 16:02
а у відповідь знову застарілий петросянський недожарт
