Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 26 бер, 2026 16:09
Hotab написав:
Макс красавчик, мені його гумор подобається))
Доречі скільки він тут «вивіз» нападок за свою квіточку, так він ще лайтово тут тролить)). Не озлився на всіх оточуючих))
Ну раз ростемо , то декларую в 2027 році продаж Кампусу. Треба ж хоч раз зробити щось своєчасно! Бо з Херсоном «і зайці голодні, і з пацанами куйня вийла». 😅
І да, Макс, я памʼятаю вашу пораду купувати в «044» стільки метрів , на скільки є кешу. Якби послухав, був би в шоколаді. Але ж я купив 91 метр в Херсоні! Памʼятник довбо*бізму 😅
Я у 2020-2021 був занадто зайнятий роботою та власним ремонтом - про*бав зміну всієї зовнішньополітичної ситуації. Прокинувся тільки десь 20-21 лютого. Я б не дав нікому нічого купити аби був в матеріалі в той час. Не можна живучи в Україні розслаблятись.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 43054
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 990 раз.
- Подякували: 5363 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 26 бер, 2026 16:13
airmax78
airmax78
Це надто радикально . Люди всі ці роки купували і заробляли. Я доречі вірю в те що каже Бетон чи ККЦ (щодо заробітків на нерухомості). Просто треба розуміти ЩО купляти, і ДЕ САМЕ.
Щодо Херсону, я (мабуть вже казав) встиг навіть відфоткати хату і хотів виставити з незавершеним ремонтом (що апріорі зальот) . Але я щось відчував. Мав гроші завершити , але вирішив продавати.
І трохи не встиг.
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 18365
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 2598 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
8
5
Додано: Чет 26 бер, 2026 16:27
Frant написав: Hotab написав:
Не озлився на всіх оточуючих))
З чого б це йому злитись? Сидить в Європі, в тиші, на голову не падають ракети, у вісько ніхто не тягне, опалення зимою є. Нехай інші за нього воюють, захищають його нерухомість?
Так тут таких половина гілки))
А якщо додати ще «сидить в Україні і не збираються захищати», то 90% . І що? І нічого. Цей хоть не 3.14здить дічь якусь постійно.
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 18365
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 2598 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
8
5
Додано: Чет 26 бер, 2026 16:35
Hotab написав:Цей хоть не 3.14здить дічь якусь постійно.
хіба що постійно
але ось якраз знову плотнячком поперло
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 12244
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2774 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Чет 26 бер, 2026 17:55
Це гілка для висловлення любові до Києву. Бо якщо люди продовжують купувати нерухомість Києва "за нереальними цінами" навіть під час війни, або продовжують читати та писати на гілці коли вже давно залишили і Київ і Україну - це означає тільки одне: люди люблять Київ. Щоб вони там не писали.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 43054
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 990 раз.
- Подякували: 5363 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 26 бер, 2026 17:59
airmax78 написав:
Скажете канєш, пан Макс.. Я загалом (по ряду причин) тепло і з любовʼю ставлюсь до Києва. Але ще є таке кацапське прислівʼя «за неіменієм горнічной ібуть дворніка».
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 18365
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 2598 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
8
5
Додано: Чет 26 бер, 2026 19:03
Так що виходить, новобуди 90%+ готовності у Київ, Одеса, Вінниця плюс західні містечка - ціни вверх, а інше надовго вниз? Якщо чесно повністю згоден, у минулому році прошерстив під е-оселю почергово готові новобуди Київ/Ужгород/Мукачево. То не було майже нічого (а з ремонтом взагалі нічого) під умови. З іншого боку, живу зараз на 2 міста (Київ, буд. 2012р. / Мукачево, буд. типу хрущ), то чесно кажучи і в голову би не прийшло купувати для себе хруща (навіть якби стояв вибір новобуд в іпенях чи хрущ в прицентраллі), та і не розумію хто цільова аудиторія цього сегменту ринку. Навіть з усіма недоліками цьогорічної зими (електроплити, верхні поверхи)... Припускаю, що хтось вибере хрущ за ту ж саму ціну, але в центрі. Ну але це хіба щось камерне типу старого Печерська.
Тож навіть враховуючи відтік населення 8млн (що частково перекривається притоком людей з окупованих чи зони бойових дій) більшість все одно прагне жити в новобудовах. Тому цілком можливо, що у правильних містах (і місцях) новобуди з високою стадією готовності будуть рости за рахунок того, що весь інший рн буде у глибокій кризі.
Ще один фактор - так як народжуваність зменшується по моїм спостереженням мінімум 50-70% моїх знайомих/родичів по дефолту отримали хоч якогось хрущика у спадок. Хай навіть на малій Батьківщині десь в районному центрі, але отримали. А от новобуди просто так на голову нікому не падають.
Пс.Особисто мій новобуд у Мукачеві вже подорожчав на 15% у забудовника за півроку. Може це і плата за ризик. Бо до готовності по графіку ще рік. Хотілося б у Києві розширитися ще, але якось на периферії коли там близько 7 поверхів, то відчувається не так стрьомно можливість перетворення в довгобуд
-
The_Rebel
-
-
- Повідомлень: 917
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 138 раз.
- Подякували: 231 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Чет 26 бер, 2026 19:09
The_Rebel написав:Особисто мій новобуд у Мукачеві вже подорожчав на 15% у забудовника за півроку. Може це і плата за ризик. Бо до готовності по графіку ще рік. Хотілося б у Києві розширитися ще, але якось на периферії коли там близько 7 поверхів, то відчувається не так стрьомно можливість перетворення в довгобуд
це поки що не новобуд, а будмайданчик і це не подорожчання, а логічне зростання ціни у міру готовності, це тут багато разів вже обговорювалось
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 12244
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2774 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
