kingkongovets написав:The_Rebel написав:Особисто мій новобуд у Мукачеві вже подорожчав на 15% у забудовника за півроку. Може це і плата за ризик. Бо до готовності по графіку ще рік. Хотілося б у Києві розширитися ще, але якось на периферії коли там близько 7 поверхів, то відчувається не так стрьомно можливість перетворення в довгобуд
це поки що не новобуд, а будмайданчик і це не подорожчання, а логічне зростання ціни у міру готовності, це тут багато разів вже обговорювалось
Може і так, але недавно приводив приклад - жк Хеппі Хаус на Берестейській. То ціна не сильно виросла за 8 років будівництва. Також ще до війни слідкував за ЖК Символ на Лук'янівці. В ньому також ціна не дуже виросла, а часто і падала. Хоча я не вмію вибирати правильні жк, ці мені подобалися за місцерозташуванням. Але також на цій гілці було обговорення, що в Києві ціна часто НЕ корелює з готовністю будови. Принаймні мені дуже важко знайти такий жк в Києві, щоб за рік/півтора був реальний шанс його добудувати, а ціна могла потенційно вирости хоча б на 25-30% за цей час. А ті жк, що пропонують 2-3 роки в реальності часто розтягують на 6-8 років, що також позбавляє інвестицію будь-якого сенсу