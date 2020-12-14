kingkongovets написав:

«Вікторія Берещак відома українська оглядачка ринку нерухомості. Вона спеціалізується на аналізі девелоперського ринку (новобудов) та інвестицій в нерухомість.Теза "в людей не буде власного житла" яку зараз розганяють помийки звучить апокаліптично, і непослідовно з іншими заявами (всіляких Воскобойникових) які закликають запровадити законодавчий призов жінок в роддоми, бо скоро в пустих квартирах не буде кому жити.Зростання ціни +30% прогнозують не для всієї нерухомості. Це стосується новобудов з високим ступенем готовності. Нових проєктів закладається у 3-4 рази менше, ніж до 2022.Покупці на відміну від покупців до 2022 більше НЕ хочуть ризикувати грошима на етапі котловану. На відміну від довоєнних років зараз всі шукають житло, яке вже добудовується, а оскільки таких об'єктів мало, ціна на них росте аномально швидко.На перший погляд, нелогічно: населення меншає, а ціни ростуть. Диявол криється в деталях.В країні з нестабільною валютою та закритим фондовим ринком квартира єдиний зрозумілий спосіб збереження капіталу. Попри виїзд мільйонів людей, в Україні все ще залишається великий прошарок тих, хто має заощадження. Вони бачать, що гроші знецінюються, і вкладають їх у цеглу.Виникла дика нерівність: Пустки-села vs Переповнені хаби.Теза про те, що "не буде кому жити", справедлива для 80% території України, але не для кількох ключових міст. Мільйони людей переїхали зі сходу та півдня в Київ, Львів, Рівне чи Івано-Франківськ. Для цих міст населення не зменшилося, а навпаки критично зросло.Пусті квартири це переважно старі панельки в небезпечних регіонах або містечках без роботи. Вони будуть стояти пустками і знецінюватися.Новобудов про які каже Берещак катастрофічно мало. Забудовники майже не починають нові об'єкти. Виникає ситуація, коли на 100 покупців є лише 10 нових квартир. Це штовхає ціну вгору на ці 30%.Навіть при меншій кількості людей потреба в квартирах може зростати. Раніше три покоління жили в одній хаті. Зараз молодь прагне жити окремо, кількість розлучень висока, а люди, що втратили житло через війну, створюють додатковий попит.держава видає кредити єОселя, люди біжать купувати, що ще більше розганяє ціни при обмеженій пропозиції.Житловий фонд буде сильно надлишковим у масштабах всієї країни, але сильно дефіцитним у вузькому сегменті ринку в окремих містах.Відсутність статусу критичності для забудовників це слон у кімнаті, про якого намагаються вголос не говорити в офіційних пресрелізах про зростання ринку. Побудувати ЖК зусиллями лише тих, хто має відстрочку (інваліди, багатодітні батьки або чоловіки 60+) неможливо. Терміни здачі будинків переносяться на 1,5-2 роки бо законодавство прямо забороняє наймати людей (ухилянтів).Оскільки інвалідів/багатодітних/60+, які можуть виконувати будівельні роботи дуже мало, за них йде війна зарплатами. Забудовник платить вдвічі більше, щоб людина просто вийшла на об'єкт. Ці гроші лягають у ціну метра.Дрібні компанії помруть. Ті, хто не має фінансової подушки, закинуть будівництва. Ринок залишиться за 3–5 гігантами, які мають ресурси домовлятися, залучати іноземні підряди або автоматизувати частину процесів.»з фб