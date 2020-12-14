Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 30 кві, 2026 19:01
Faceless написав:Нє, нерухомість теж по місцю знаходження нерухомості. По квартирах в різних областях рахують свої податкові
точно, це вже я склинив
Додано: Чет 30 кві, 2026 21:20
zro
Faceless написав: kingkongovets написав:
The_Rebel написав: Проте у мене там різні податкові і кожна нараховує своє. До речі, цікаво, квартири знаходяться також в різних ДПІ. І яка з них потім нарахує податок
податок на землю нараховує ДПІ, на теріторіі якого знаходиться земельна ділянка, а за нерухомість нараховує ДПІ за місцем вашої регістраціі
за землю зазвичай нараховують до кінця квітня
Нє, нерухомість теж по місцю знаходження нерухомості. По квартирах в різних областях рахують свої податкові
Якщо в одній області 119 м і в іншій 119 м, то хто і скільки нараховує?
Додано: Чет 30 кві, 2026 21:30
adeges написав:Якщо в одній області 119 м і в іншій 119 м, то хто і скільки нараховує?
Це реально цікаво.
В кожній області своя ставка.
Рахуватимуть так:
Сумарна площа: 119+119=238
Пільговий метраж здається 60, тобто оподатковуються 238-60=178
В кожній області буде нараховуватися по ставці тієї області помножити на оподатковувану площу помножити на частку площі в цій області серед загальної у власності.
Це зокрема означає, що якщо ви купите щось в одній області, сума податку зросте автоматично у всіх
Додано: Чет 30 кві, 2026 21:35
Faceless написав:
adeges написав:Якщо в одній області 119 м і в іншій 119 м, то хто і скільки нараховує?
Це реально цікаво.
В кожній області своя ставка.
Рахуватимуть так:
Сумарна площа: 119+119=238
Пільговий метраж здається 60, тобто оподатковуються 238-60=178
В кожній області буде нараховуватися по ставці тієї області помножити на оподатковувану площу помножити на частку площі в цій області серед загальної у власності.
Це зокрема означає, що якщо ви купите щось в одній області, сума податку зросте автоматично у всіх
Вони можуть нарахувати рандомно , але ж можна звернутись і попросити перерахувати як вигідніше самому.
