Додано: Вів 26 тра, 2026 14:35

rjkz написав: Я вам сочувствую.

А сколько вам лет, позвольте поинтересоваться?

rjkz написав: Я открою вам маленький секрет.

В Украине, после обретения Независимости, ВСЕГДА были низкие ЗАРПЛАТЫ.

rjkz написав: Але чомусь у вас саме зараз різко знайшлися винні в особі нинішнього керівництва.

rjkz написав: Вы ничего не хотите сказать своему непосредственному хозяину и работодателю?

rjkz написав: Ви нічого не хочете сказати своєму безпосередньому господарю і роботодавцю? Тому, який почав розграбовувати Україну ще в часи, коли Зеленський у шкіряних штанах на сцені КВН грав?

rjkz написав: Якось у вас все було-було добре, а потім - хрясь і з'явився демон Зеленський, який і економіку розвалив і сам на Україну і напав.

rjkz написав: 500 баксів на місяць майже всю історію незалежної України для більшості населення були недосяжною мрією. Навіть у середині 00-х, коли був сплеск добробуту, і дуже багато хто заробляв і 500 і 1000 і більше доларів на місяць, були групи населення, які мали 100 доларів на місяць. Я таких людей знаю.

rjkz написав: Если вас уже тогда все не устраивало, то почему вы не уехали до 2019 года?

Дякую за розгорнуту відповідь. Тепер я постараюсь відповісти.35. Та воно якось і раніше не дуже було, але якось без ракет над головою життя здавалося веселішим, були мрії і якісь перспективи.Це і так зрозуміло. Я-то думав, що вивчуся, стану грамотним спеціалістом, наберусь досвіду і стану якимось начальником як раз може до 35 років. Але не все так просто) На двух моїх колишніх роботах (ДП СхідГЗК та Дніпроводоканал посада начальника передається в спадок, буквально. І там, і там, син і внук того колишнього начальника). Брали майстром (по електриці) в Дніпроводоканал, я 4 місяці попрацював і звільнився, бо з таким скотським відношенням до людей від головного інженера я не збирався працювати (який доїть той водоканал на всьому. Наприклад, ми їздили ремонтувати дещо на наш об'єкт, до якого нелегально підключені МАФи, а грошики за це отримує головний інженер, може ще хтось. Зливають відходи так же через відкати. Це те, що я сам бачив і мені розповідали). Далі я вже майже влаштувався в хороше місце на керівну посаду, пройшов співбесіду, але як я вже писав, сталася бідося і я випав десь на 3-4 місяці через операцію. Потім я взагалі вже плюнув, бо до цього активно цікавився IT і вчив неспішно англійську (десь ближче до B1, впевнено А2). І все-таки вирішив спробувати вивчитись самостійно, бо був запас зароблених грошей на кілька років, дружина ще працювала. Я почав активно займатися і вивчати Frontend, але не пройшло і місяця, як почалася війна. Незрозуміло що далі, цілими днями тільки і читав новини, взагалі не до навчання було. Пізніше почав переглядати вакансії раз в пару тижнів, бо вже дах потроху їхав від всього. От напочатку літа 23-го року я знайшов ту вакансію, де була моя спеціалізація, дуже рідка вакансія в лабораторії високовольтних вимірювань і випробувань. Подзвонив по-приколу, тепер по-приколу вже працюю тут майже 3 роки. Тоді ще не було ніяких резервів, але я вже тоді знав, що далі буде гірше, та і вдома вже набридло сидіти, виходячи в основному тільки ввечері за продуктами, коли дружина йшла додому з роботи.Чого це, з чого ви це взяли? Я так же само критикував і минулу владу, просто нинішні виявились ще гіршими. В мене вже була персональна нелюбов до Зе ще майже з початку його президентства, бо я працював тоді в КБ Південне, і після приходу нинішнього керманича в нас почалися серйозні проблеми на підприємстві - почали затримувати зарплату, потім простої, різко обрізали постачання всього, не було матеріалів для роботи. Пиляти гроші на ремонтах доріг було важливіше. А я як раз закінчив навчання в ВУЗі і оформив молодого спеціаліста (доплату в 25%). Але ніякого сенсу там вже далі працювати не було. Я був одним із перших, хто пішов. Пропрацював десь 3.5 роки до цього. Там також зарплата була так собі, але я в той час паралельно навчався в універі, і мені оплачували мої сесії.Хочу, але в мене вибір був невеликий. Я сюди не дуже-то і хотів йти, але так сталося, що довелося. Але мені хоча б тут подобається прекрасний колектив і відношення, є з чим порівнювати.Було все, як я описав вище. Але не треба мені приписувати того, про що я ніколи не говорив.Так це ми ще зараз добре живемо, виходить?) Не дивлячись на війну. Але це якщо жити в спадковій конурі і мати Ланос. В іншому випадку треба мати явно більше за штуку баксів.Чесно - молодий був, дурний. І бідність моїх батьків також якось не сприяла. І постійні проблеми зі здоров'ям також ніяк не сприяли. І коли вже дійшов до того стану, де розумієш, що треба щось змінювати в житті - починається війна чи ще якась чума.