Хомякоид написав:
Что то не то. Для етого места уж очень низкая цена.
Она низкая только для приезжих. Ты попробуй попасть туда. Квартал полностью окружён военными с кпп
Я на днях гулял там... по парку, упёрся в колючую проволоку
Додано: Пон 01 чер, 2026 07:06
Додано: Пон 01 чер, 2026 08:10
Додано: Пон 01 чер, 2026 09:27
когда-то смотрел там на Шелковичной в закрытой зоне квартиру. ценник был порядка 180 за примерно 77 метров. полный фарш, ремонт, миле, смег
почти ровно 3 года назад.
хз как сейчас, но раньше там давали пропуска, в том числе на машину. проверяли документы. всех гостей и машины надо подавать заранее было, чтоб включили в списки. любая доставка или курьеры — нужно выходить на КПП. из окна было видно офис Президента. открывать окна и смотреть в них не запрещалось
чужих нет, тишина. работали какие то магазинчики. жить короче можно, есть и плюсы, охраняют как президента
Додано: Пон 01 чер, 2026 10:51
а при проверке документов на тех кпп щасливый покупатель новой недвиги в этом гетто сразу оказывался в розыске тцк или попозже?
Додано: Пон 01 чер, 2026 11:56
В окна смотреть запрещается.
Кто не плачет в присутствии вождя - расстрел
Додано: Пон 01 чер, 2026 13:00
Хлопці, ви бачили, як у Києві ціни на квартири взлетіли з початку цього року? Що стало каталізатором? Інфляція бакса у світі, розмови про закінчення війни з рашкою у цьому році чи війна рудого в Ірані? На цьому форумі висловлювали припущення, що військові (їх родини) свої накопичення за 4 роки повномаштабної війни терміново конвертують у бетон у зв'язку з початком обвалу гривні.
Хотів купити для доньки однушку 42м2 у будинку 2013 року (цегляний моноліт) на Оболоні, у кінці минулого року вона коштувала біля 60к (влітку 2024 ціна була біля 50к). Тепер така сама у цьому ж будинку вже 70к+. Такий же метраж, ремонт +/- такий же. Це для прикладу. Кожен рік прибавляє +10К, хоча будинок стає старіший на +1 рік.
Довелося проінвестувати за 75к з ремонтом від забудовника у тій же локації 44м2 у моноліті, що зараз будується. Рука не піднялася дати 75к за квартиру у будинку 2013 року, краще вже 75к за квартиру у будинку вже 2028 року (запланована дата заселення) і на 2м2 більше))) Ризики інвестування у будівництво я знаю, тому це питання сюди не відноситься.
Це по всьому Києву так ціни зросли? Бо поки бачу картину по Оболонському району, але слідкую з кінця 2022 року.
Знайомий казав про Варшавський квартал на Виноградарі, там взагалі пздц: будинки з газобетону, які клепають як на конвейері, через те, що вже 15 років там відкривають метро, зараз однушка 42-44 м2 без ремонту, там коштує майже 100к. Сам, колись, мешкав довго на Виноградарі, не думав, що там така "золота" нерухомість стане.
Додано: Пон 01 чер, 2026 13:10
У Південній Кореї зараз через старіння населення та від'ємний приріст новго населення склалася патова ситуація: багато квартир та будинків стоять порожні, бо немає кому жити. Але ціни на них все одно продовжують рости.
У нас ситуація з приростом населення теж не супер, але почали будувати такими шаленими темпами, значить, є кому жити. За останній рік порозморожували купу будівельних майданчиків, які стояли з 2022 року, також робота закипіла на тих майданчиках, які ще з 2015-2016 років стояли. Прямо, будівельний бум в Україні почався.
Єрмак, Міндич та Гордон все скупають і тим штовхають ціни угору?
