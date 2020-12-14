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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 чер, 2026 15:44
airmax78 написав: vitaxa2006 написав:
Пам'ятаю гарні часи у Києві на межі 2008-2009 років: я тоді у вересні 2008 року продав свій 1-річний Hyundai Tucson за 33 куе, у квітні 2009 купив 1к квартиру 22м2 у старій панельці на Виноградарі за 34 куе і продав її через 10 месяців у лютому 2010 року за 46 куе. А ці 10 місяців ще й поздавав в оренду.
В нас тут так Трібека робив протягом 2016-2022 року. Але потім ментально захворів і переїхав в село, де ї зараз живе, бо легкі гроші до добра не доводять. Щось подібне до Германа Стерлігова відбулось. Легкі гроші, не зроблені важкою працею - це небезпечно.
Згоден концептуально.
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Додано: Сер 03 чер, 2026 16:28
airmax78 написав: vitaxa2006 написав:
Пам'ятаю гарні часи у Києві на межі 2008-2009 років: я тоді у вересні 2008 року продав свій 1-річний Hyundai Tucson за 33 куе, у квітні 2009 купив 1к квартиру 22м2 у старій панельці на Виноградарі за 34 куе і продав її через 10 месяців у лютому 2010 року за 46 куе. А ці 10 місяців ще й поздавав в оренду.
В нас тут так Трібека робив протягом 2016-2022 року. Але потім ментально захворів і переїхав в село, де ї зараз живе, бо легкі гроші до добра не доводять. Щось подібне до Германа Стерлігова відбулось. Легкі гроші, не зроблені важкою працею - це небезпечно.
Цілком з вами згоден. Я потім ще кілька разів заробляв так, купляючи квартиру на старті продажу у Аркади і продаючи за місяць до здачі будинку по переуступці. Навіть після банкрутства Аркади, зміг продати останню завислу квартиру в Хортиці (Осокорки) по ціні закупки. Але, як ви правильно зазначили, це не пройшло усе так просто, я згодом втратив дуже велику суму ($76к) на іншій оборудці. Це мене дуже сильно підкосило і фізично і психологічно, була, навіть спроба суіциду.
Тому, зараз я переглянув свої життєві принципи і більше не лізу у "легкі гроші". Навіть, з криптою вирішив назавжди зав'язати (хоча планував ще раз влізти у порівняно безпечний біткоїн). Ось так...
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Додано: Сер 03 чер, 2026 17:12
vitaxa2006 написав:
Цілком з вами згоден. Я потім ще кілька разів заробляв так, купляючи квартиру на старті продажу у Аркади і продаючи за місяць до здачі будинку по переуступці. Навіть після банкрутства Аркади, зміг продати останню завислу квартиру в Хортиці (Осокорки) по ціні закупки. Але, як ви правильно зазначили, це не пройшло усе так просто, я згодом втратив дуже велику суму ($76к) на іншій оборудці. Це мене дуже сильно підкосило і фізично і психологічно, була, навіть спроба суіциду.
Тому, зараз я переглянув свої життєві принципи і більше не лізу у "легкі гроші". Навіть, з криптою вирішив назавжди зав'язати (хоча планував ще раз влізти у порівняно безпечний біткоїн). Ось так...
Біткоїн, нажаль, більше не порівняно безпечний. Я вірю у цінність біткоїна, проте щоб його купувати потрібні міцні нерви та велика толерантність до збитків. Якщо цього немає. Ані в біткоїн, ані в фондовий ринок я б вкладатись не рекомендував. Бо пересидіти просадки коли вони тривають тижні - важко. Коли вони тривають роки - майже неможливо. Хоча в мене самого зараз позиція в біткоїні в глибокому мінусі. Вже, мабуть, рік чи близько того. Але я просто все перекинув у холодний гаманець і "забув". Чекаю 1 млн. дол. США за біткоїн і раніше не поворухнусь. Може і ніколи не дочекаюся.
Востаннє редагувалось airmax78
в Сер 03 чер, 2026 17:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 03 чер, 2026 17:13
airmax78 написав: vitaxa2006 написав:
Пам'ятаю гарні часи у Києві на межі 2008-2009 років: я тоді у вересні 2008 року продав свій 1-річний Hyundai Tucson за 33 куе, у квітні 2009 купив 1к квартиру 22м2 у старій панельці на Виноградарі за 34 куе і продав її через 10 месяців у лютому 2010 року за 46 куе. А ці 10 місяців ще й поздавав в оренду.
В нас тут так Трібека робив протягом 2016-2022 року. Але потім ментально захворів і переїхав в село, де ї зараз живе, бо легкі гроші до добра не доводять. Щось подібне до Германа Стерлігова відбулось. Легкі гроші, не зроблені важкою працею - це небезпечно.
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Додано: Сер 03 чер, 2026 17:16
Hotab написав:
Що за двіж спостерігаю не перший тиждень біля Генезіс? Рівняють землю на прибудинковій. Вхідна група світиться і ящики поштові бачу встановили.
Кілька років стояло все мертво , і тут осьо.
1ша секція сертифікат отриман, очікуеться сертифікат на 2гу чергу
є деякі питання по комунікаціям але в цілому обїект "живий"
зараз риють яму під паркінг
по проекту там ще 2 будинка по 34 поверха, як на мене вид з 34го поверху на схід буде бімба)))
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Додано: Сер 03 чер, 2026 17:19
flyman написав: airmax78 написав: vitaxa2006 написав:
Пам'ятаю гарні часи у Києві на межі 2008-2009 років: я тоді у вересні 2008 року продав свій 1-річний Hyundai Tucson за 33 куе, у квітні 2009 купив 1к квартиру 22м2 у старій панельці на Виноградарі за 34 куе і продав її через 10 месяців у лютому 2010 року за 46 куе. А ці 10 місяців ще й поздавав в оренду.
В нас тут так Трібека робив протягом 2016-2022 року. Але потім ментально захворів і переїхав в село, де ї зараз живе, бо легкі гроші до добра не доводять. Щось подібне до Германа Стерлігова відбулось. Легкі гроші, не зроблені важкою працею - це небезпечно.
вони одружились і виїхали на Філіпіни
а ситкивку воны пидклэйилы чы так и выйихали с видклэеной???
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Додано: Сер 03 чер, 2026 17:20
flyman написав: airmax78 написав: vitaxa2006 написав:
Пам'ятаю гарні часи у Києві на межі 2008-2009 років: я тоді у вересні 2008 року продав свій 1-річний Hyundai Tucson за 33 куе, у квітні 2009 купив 1к квартиру 22м2 у старій панельці на Виноградарі за 34 куе і продав її через 10 месяців у лютому 2010 року за 46 куе. А ці 10 місяців ще й поздавав в оренду.
В нас тут так Трібека робив протягом 2016-2022 року. Але потім ментально захворів і переїхав в село, де ї зараз живе, бо легкі гроші до добра не доводять. Щось подібне до Германа Стерлігова відбулось. Легкі гроші, не зроблені важкою працею - це небезпечно.
вони одружились і виїхали на Філіпіни
Останні новини від Трибеки були дуже суперечливі. Ніби він запровадив в своєму селі кріпосне право і наполягав що має право першої ночі зі всіма нареченими. Люди спробували чинити спротив, але ж Трібека вміє бути переконливим. А потім якось взагалі будь-які новини з його села перестали поступати. Не знаю що трапилось.
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