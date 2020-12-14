|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 10 чер, 2026 08:35
smdtranz написав:kingkongovets
можно будет сдавать без фопа?
так і зараз можна
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 12343
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2793 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Сер 10 чер, 2026 09:12
baraka написав: kingkongovets написав:
я так розумію ейрмакс повернеться в ставший вдвічі небезпечнішим Київ лише після того, як бетон покине ненависну йому Україну (тобто ніколи)
чи може їх обох вже якось підштовхнути? а то самі вони походу здатні лише на слова
а какая цель выштовхування ? купить подешевле квартиру после того, как ещё больше пипла свалит ?
Парадокс у тому, що чим більше населення виїде з країни, то ціни на нерухомість через це не впадуть. А можуть ще й виростуть далі. Це якийсь сюр, але чомусь воно працює.
-
vitaxa2006
-
-
- Повідомлень: 399
- З нами з: 25.01.18
- Подякував: 789 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 10 чер, 2026 09:20
vitaxa2006 написав: baraka написав: kingkongovets написав:
я так розумію ейрмакс повернеться в ставший вдвічі небезпечнішим Київ лише після того, як бетон покине ненависну йому Україну (тобто ніколи)
чи може їх обох вже якось підштовхнути? а то самі вони походу здатні лише на слова
а какая цель выштовхування ? купить подешевле квартиру после того, как ещё больше пипла свалит ?
Парадокс у тому, що чим більше населення виїде з країни, то ціни на нерухомість через це не впадуть. А можуть ще й виростуть далі. Це якийсь сюр, але чомусь воно працює.
Небольшое уточнение: "не впадуть Києві" (и остальных экономических центрах). А так-то сейчас по селам полно хат за $100 пустыми стоит.
А вот в каком-нить Ужгороде - лендлордов может сюрприз ждать...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 12183
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 495 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Сер 10 чер, 2026 09:25
_hunter написав:
А так-то сейчас по селам полно хат за $100 пустыми стоит.
в провінціцї, 200-300 км від Києва - повно порожніх хат. За 1000 доларів, місцями, можна купити хату з землею. Проте нафіг нікому вони не потрібні. Але робітників-будівельників там не знайдете, треба везти з найближчого міста і платити по київським цінам (від 1000 дол/міс)
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23388
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1859 раз.
- Подякували: 2609 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 10 чер, 2026 09:35
smdtranz написав:
можно будет сдавать без фопа?
“До документа була внесена моя правка щодо оподаткування доходів фізичних осіб від здавання нерухомості в оренду. Згідно з цією правкою, дохід фізичної особи – орендодавця від надання в оренду житлової або нежитлової нерухомості, оподатковуватиметься за ставкою 5% ПДФО. Орендодавець за результатами року має подати річну податкову декларацію і самостійно сплатити податок до бюджету”, – пояснила Олена Шуляк.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 12183
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 495 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Сер 10 чер, 2026 09:57
kingkongovets
так сейчас 18% а не 5. потому все как фоп 3 группы сдавали жеш
-
smdtranz
-
-
- Повідомлень: 883
- З нами з: 05.08.13
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 166 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Сер 10 чер, 2026 10:02
smdtranz написав:kingkongovets
так сейчас 18% а не 5. потому все как фоп 3 группы сдавали жеш
далеко не всі, 3 група має обмеження по площі, та й взагалі дуже невеликий відсоток лендлордів з цим париться, наприклад не знаю жодного власника спадкового орендного совкошлака, який би здавав через фоп
переважна більшість здає тупо вчорну
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 12343
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2793 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Сер 10 чер, 2026 10:45
vitaxa2006 написав:
Парадокс у тому, що чим більше населення виїде з країни, то ціни на нерухомість через це не впадуть. А можуть ще й виростуть далі. Це якийсь сюр, але чомусь воно працює.
суть парадокса в тому що ви нещодавно придбали нерухомість,
і тепер під це рішення підлаштовуєте прогнози
-
killer_of_liars
-
-
- Повідомлень: 66
- З нами з: 01.11.25
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 10 чер, 2026 10:48
_hunter написав:
А так-то сейчас по селам полно хат за $100 пустыми стоит.
Там де хати за 100 баксів порожні - вони порожні стояли і 5 і 10 і 15 років тому
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37826
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1510 раз.
- Подякували: 8323 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Сер 10 чер, 2026 10:59
killer_of_liars написав: vitaxa2006 написав:
Парадокс у тому, що чим більше населення виїде з країни, то ціни на нерухомість через це не впадуть. А можуть ще й виростуть далі. Це якийсь сюр, але чомусь воно працює.
суть парадокса в тому що ви нещодавно придбали нерухомість,
і тепер під це рішення підлаштовуєте прогнози
це інший парадокс - про «обвали» та зниження цін зазвичай полюбляють розповідати ті, хто нічого не шукає і не є глибоко зануреними в реальний ринок
а от для тих хто щось продає «обвал» завжди, бо хотєлки завжди вище ринку
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 12343
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2793 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25411
|18079995
|
|
|1380
|7005516
|
|
|3
|141320
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|