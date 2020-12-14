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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12836128371283812839
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 22:17

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:
  kingkongovets написав:Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15111-д, яким, серед іншого, зменшено податкове навантаження для фізичних осіб, які офіційно здають нерухомість в оренду з 18% до 5% від 1.01.27 р.

привітаємо себе)

Невже і на нежитлове розповсюдили?
ну да

Якась дивна непослідовність. Продаж нежитлової нерухомості фізиками оподаковують за конською ставкою. А оренду - за ставкою для житлових приміщень.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 23:09

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  kingkongovets написав:
TUR написав:
  smdtranz написав:так сейчас 18% а не 5. потому все как фоп 3 группы сдавали жеш

ФОП 3й группы 5%+1% ВЗ = 6%
Для физлица будет 5 +5 = 10% (сейчас 23%). Ну или 0% в черную ))
все залежить від розміру прибутку від оренди - якщо він менше 1К$, то вигідніше здавати як фізособа, якщо більше, то вже є сенс гемору з фопом

ну і ще раз - 3 група це до 400 метрів житлової, або 900 нежитлової

Судя по этим дописам - никто вообще официально не сдает, все в черную. Ну по крайней мере никто не опровергает
Я - ФОП 2-й группы, занимаюсь совершенно другим бизнесом, пару объектов сдаю официально, не плачу дополнительно ни копейки, только фиксированный налог(который я и так бы платил, в отсутствие этих объектов). Те объекты, которые не лично на меня - сдаю в черную, да. И то, потому, что лень углубляться, чтоб сделать это официально.
Damien
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 08:29

трошки недільного офтопу: КРЖН і хрущівки

трошки недільного офтопу: КРЖН і хрущівки
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 09:03

  flyman написав:трошки недільного офтопу: КРЖН і хрущівки


Обычный набор мифов от того,чья идея хрущёвок до их срока службы и проектов реконструкции
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 10:13

Я такого лакшері ще не бачив.
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Striker
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 10:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Striker написав:Я такого лакшері ще не бачив.
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam ... %7Corganic
Та й 3к на 47 метрів я теж ще не бачив
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 10:21

Faceless

вроде стандарт для хрущевки плюс минус
smdtranz
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 10:34

  Striker написав:Я такого лакшері ще не бачив.
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam ... %7Corganic


Хрущ, ще й на першому поверсі. :shock:
Не знаю, чим довше живеш тим більше дивуєшся.
Невже там не має поряд новобудов ? Я б зателефонував якби був в Україні з питанням навіщо там був зроблений такий ремонт.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 10:38

1к відчувається як 3к, тільки навпаки

  Faceless написав:
Striker написав:Я такого лакшері ще не бачив.
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam ... %7Corganic
Та й 3к на 47 метрів я теж ще не бачив

1к відчувається як 3к (с) (тм)
тільки навпаки:
3к з "лакшері" ремонтом в Дніпрі, що відчувається по ціні як "сира" 1к в Франеку

flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 11:49

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

smdtranz написав:Faceless

вроде стандарт для хрущевки плюс минус
Нє, в хрущовках ніби 3к це десь 50м. Ми в такій жили принаймні, класичний хрущ, 55 м.
А 47 я навіть не можу уявити як це. Хоча там одна прохідна то може якось так зліпили
Faceless
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