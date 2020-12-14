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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 10 чер, 2026 22:17
kingkongovets написав: airmax78 написав: kingkongovets написав:
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15111-д, яким, серед іншого, зменшено податкове навантаження для фізичних осіб, які офіційно здають нерухомість в оренду з 18% до 5% від 1.01.27 р.
привітаємо себе)
Невже і на нежитлове розповсюдили?
ну да
Якась дивна непослідовність. Продаж нежитлової нерухомості фізиками оподаковують за конською ставкою. А оренду - за ставкою для житлових приміщень.
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Додано: П'ят 12 чер, 2026 23:09
kingkongovets написав: TUR написав: smdtranz написав:
так сейчас 18% а не 5. потому все как фоп 3 группы сдавали жеш
ФОП 3й группы 5%+1% ВЗ = 6%
Для физлица будет 5 +5 = 10% (сейчас 23%). Ну или 0% в черную ))
все залежить від розміру прибутку від оренди - якщо він менше 1К$, то вигідніше здавати як фізособа, якщо більше, то вже є сенс гемору з фопом
ну і ще раз - 3 група це до 400 метрів житлової, або 900 нежитлової
Судя по этим дописам - никто вообще официально не сдает, все в черную. Ну по крайней мере никто не опровергает
Я - ФОП 2-й группы, занимаюсь совершенно другим бизнесом, пару объектов сдаю официально, не плачу дополнительно ни копейки, только фиксированный налог(который я и так бы платил, в отсутствие этих объектов). Те объекты, которые не лично на меня - сдаю в черную, да. И то, потому, что лень углубляться, чтоб сделать это официально.
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Додано: Нед 14 чер, 2026 08:29
трошки недільного офтопу: КРЖН і хрущівки
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flyman
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Додано: Нед 14 чер, 2026 09:03
flyman написав:
трошки недільного офтопу: КРЖН і хрущівки
Обычный набор мифов от того,чья идея хрущёвок до их срока службы и проектов реконструкции
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shapo
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Додано: Чет 18 чер, 2026 19:17
А де всі дорожайники? Побігли бомбити Маскву?
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Frant
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Додано: Чет 18 чер, 2026 19:20
Frant написав:
А де всі дорожайники? Побігли бомбити Маскву?
проффесор, побежали покупать подешевевшие "хрущики возле метро" ПА20куе
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Додано: Чет 18 чер, 2026 19:23
Frant написав:
А де всі дорожайники? Побігли бомбити Маскву
?
А тобі це серпом по яйцям ? )
Слухаешь "Мацква ... гарять колокола" і плачешь від душевного болю ? )
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pesikot
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Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
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