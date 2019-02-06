Итоги: Энергетика 06.02.19

Додано: Сер 06 лют, 2019 13:16

Давление на стоимость нефти оказывают данные API, свидетельствующие о росте запасов нефти в США за минувшую неделю. Так, согласно новым данным организации, за неделю по 1 февраля коммерческие запасы нефти в США выросли на 2,514 миллиона баррелей после роста на 2,098 миллиона баррелей неделей ранее. Таким образом, показатель рос третью неделю подряд.



Теперь рынок ждет официальных данных по запасам от министерства энергетики США, которые будут опубликованы позднее в среду. Аналитики прогнозируют рост запасов на 2,179 миллиона баррелей после увеличения на 919 тысяч баррелей неделей ранее.



При этом поддерживающим нефть фактором остаются беспокойства по поводу сокращения поставок сырья из Венесуэлы из-за санкций США. В начале недели газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что экспорт нефти из Венесуэлы резко снизился после введения Вашингтоном санкций в отношении нефтяной госкомпании PDVSA и продолжает падать. По данным издания, венесуэльская нефть заполняет сейчас внутренние нефтехранилища и почти не поступает на внешний рынок. Добыча нефти также сильно снижается.



Сокращение производства членами Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников, включая Россию, «продолжало добавлять давление со стороны предложения на рынке, в то время как торговые опасения и опасения по поводу общего замедления роста мирового спроса, по-видимому, удерживают цены ниже.



С учетом или без каких-либо сокращений ОПЕК+ рынок захочет увидеть ощутимые доказательства более жесткого баланса спроса и предложения, прежде чем сместить недавний ценовой диапазон выше, так как запасы нефти в США по-прежнему значительно превышают пятилетнее среднее значение в начале года.



Что касается нефти в краткосрочной перспективе, технический аналитик Forex.com Фавад Разакзада предупредил о возможности дальнейших снижений, «теперь, когда цена на новости из Венесуэлы уже оценены рынком».

«Перспективы спроса на нефть в 2019 году невелики, в то время как перспективы увеличения поставок сланца и конкуренции в других местах могут привести к дальнейшему снижению цен», - добавил он.

Мировые цены на нефть незначительно снижаются в среду утром на фоне данных Американского института нефти (API) о росте запасов сырья в США.Нефть во вторник завершила торги снижением.Фьючерсы на нефть упали во вторник, закрывшись на самом низком уровне за неделю, так как инвесторы оценивали проблемы мирового спроса на энергоносители на фоне поддерживающих цену новостей из-за политического кризиса в Венесуэле.Институт нефти API: запасы в США за неделю выросли на 2.51 млн. баррелей.Запасы сырой нефти в США за последнюю неделю выросли на 2,51 млн баррелей, сообщил Американский институт нефти (API). При этом запасы в нефтехранилищах Кушинга увеличились более существенно, чем прогнозирует Bloomberg.Согласно отчету API, за неделю до 1 февраля в баррелях:запасы сырой нефти: +2,51 млн.;запасы в Кушинге: +0,889 млн.;запасы бензина: +1,73 млн.;запасы дистиллятов: +0,141 млн.Отчет API составляется на основе информации, которую предприятия предоставляют на добровольной основе. Он традиционно предшествует публикации Министерством энергетики США официальной еженедельной статистики, которая на текущей неделе будет представлена вниманию участников рынка в среду 6 февраля в 17.30 Киева.Согласно прогнозу экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры этого ведомства покажут, что в США за отчетный период (в баррелях):запасы сырой нефти: +1,5 млн.;запасы бензина: +1,5 млн.;запасы дистиллятов: -2,0 млн.;запасы сырой нефти в Кушинге: +0,4 млн. (собственный прогноз Bloomberg).Котировки WTI утром в среду теряют в цене 1,5% до $53,74 за баррель. Сорт Brent на лондонской бирже ICE дешевеет на 0,66% до $62,10 за баррель.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: