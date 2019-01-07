У 2017 році сукупна чиста вартість активів трьох найбагатших фізичних осіб перевищувала 6% ВВП України.
Дивися повний текст Статки трьох найбагатших українців перевищують 6% ВВП країни - Світовий банк.
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Додано: Чет 07 лют, 2019 10:42
Статки трьох найбагатших українців перевищують 6% ВВП...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Статки трьох найбагатших українців перевищують 6% ВВП країни - Світовий банк.
Додано: Чет 07 лют, 2019 10:43
Неожиданно. Всего трое и 6 процентов ВВП.
Лет пять назад ТОПы держали меньший процент ВВП.
Умеют работать, таланты.
А что там с малым бизнесом, так и не хотят в основном отбросить лень и работать по-серьезному ?
Додано: Чет 07 лют, 2019 10:48
Re: Статки трьох найбагатших українців перевищують 6% ВВП...
Не хотять отбросить тень, тобто, вийти з тіні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 07 лют, 2019 11:45
Че ж фамилии не назвали то? Гадай теперь....
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