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Статки трьох найбагатших
українців перевищують 6% ВВП...

Статки трьох найбагатших українців перевищують 6% ВВП...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 10:42

Статки трьох найбагатших українців перевищують 6% ВВП...

Пропонуємо до обговорення:
У 2017 році сукупна чиста вартість активів трьох найбагатших фізичних осіб перевищувала 6% ВВП України.

Дивися повний текст Статки трьох найбагатших українців перевищують 6% ВВП країни - Світовий банк.
R2
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Неожиданно. Всего трое и 6 процентов ВВП.
Лет пять назад ТОПы держали меньший процент ВВП.
Умеют работать, таланты.
А что там с малым бизнесом, так и не хотят в основном отбросить лень и работать по-серьезному ?
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 10:48

Re: Статки трьох найбагатших українців перевищують 6% ВВП...

  freeze написав:А что там с малым бизнесом, так и не хотят в основном отбросить лень

Не хотять отбросить тень, тобто, вийти з тіні. :)
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 11:45

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
У 2017 році сукупна чиста вартість активів трьох найбагатших фізичних осіб перевищувала 6% ВВП України.

Дивися повний текст Статки трьох найбагатших українців перевищують 6% ВВП країни - Світовий банк.


Че ж фамилии не назвали то? Гадай теперь....
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