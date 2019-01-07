Статки трьох найбагатших українців перевищують 6% ВВП...

В 2013-м процент был по крайней мере вдвое меньше!
Не нужно даже ТОП3 брать. Возьмем ТОП1 - Ахметов.
2017:
Номинальный ВВП = 2983 млрд грн.
Выручка компаний Ахметова = 450 млрд грн. Доля в ВВП = 15,1%! Шестая часть от всего объема произведенного в стране продукта!
2013:
Номинальный ВВП = 1455 млрд грн.
Выручка компаний Ахметова = 102 млрд грн. Доля в ВВП = 7%! И это при том, что Ахметов раньше якобы рулил Януковичем, а сегодня Порошенко якобы борется с олигархами! А еще есть фактор ОРДЛО, где Ахметов в 2014-м потерял часть активов...
Ну и так, чтобы расставить ВСЕ точки над е - суммарная выручка ТОП200 компаний в 2017-м составила 2,8 трлн при общем номинальном ВВП 2,98 трлн.
Малый и средний бизнес? Забудьте! После этого хочется плюнуть в лицо аналитикам ООН и ЦРУ, публикующим коэффициент Джини (показывает разрыв доходов между богатыми и бедными), где Украина ставится в ТОП стран с самым справедливым распределением доходов, между Бельгией и Чехией!!!