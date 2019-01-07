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Статки трьох найбагатших
українців перевищують 6% ВВП...

Статки трьох найбагатших українців перевищують 6% ВВП...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 16:44

  freeze написав:Лет пять назад ТОПы держали меньший процент ВВП.


В 2013-м процент был по крайней мере вдвое меньше!
Не нужно даже ТОП3 брать. Возьмем ТОП1 - Ахметов.

2017:
Номинальный ВВП = 2983 млрд грн.
Выручка компаний Ахметова = 450 млрд грн. Доля в ВВП = 15,1%! Шестая часть от всего объема произведенного в стране продукта!

2013:
Номинальный ВВП = 1455 млрд грн.
Выручка компаний Ахметова = 102 млрд грн. Доля в ВВП = 7%! И это при том, что Ахметов раньше якобы рулил Януковичем, а сегодня Порошенко якобы борется с олигархами! А еще есть фактор ОРДЛО, где Ахметов в 2014-м потерял часть активов...

https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/2013
https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/2017
https://biz.censor.net.ua/resonance/308 ... _2017_roku
https://www.scm.com.ua/news/trading-upd ... -year-2013

Ну и так, чтобы расставить ВСЕ точки над е - суммарная выручка ТОП200 компаний в 2017-м составила 2,8 трлн при общем номинальном ВВП 2,98 трлн.

Малый и средний бизнес? Забудьте! После этого хочется плюнуть в лицо аналитикам ООН и ЦРУ, публикующим коэффициент Джини (показывает разрыв доходов между богатыми и бедными), где Украина ставится в ТОП стран с самым справедливым распределением доходов, между Бельгией и Чехией!!!

https://www.cia.gov/library/publication ... 2rank.html
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 17:51

Re: Статки трьох найбагатших українців перевищують 6% ВВП...

  zРадио написав:И это при том, что Ахметов раньше якобы рулил Януковичем, а сегодня Порошенко якобы борется с олигархами!

это как он с ними борется?
субсидии это вообще прямой доход олигархов, деньги из бюджета минуя людей напрямую компаниям ахметова, фирташа и прочих владельцев облгазов, тэц, облэнерго перечисляются.
Pegasmaster
 
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