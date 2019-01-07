Статки трьох найбагатших українців перевищують 6% ВВП...
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freeze написав:Лет пять назад ТОПы держали меньший процент ВВП.
В 2013-м процент был по крайней мере вдвое меньше! Не нужно даже ТОП3 брать. Возьмем ТОП1 - Ахметов.
2017: Номинальный ВВП = 2983 млрд грн. Выручка компаний Ахметова = 450 млрд грн. Доля в ВВП = 15,1%! Шестая часть от всего объема произведенного в стране продукта!
2013: Номинальный ВВП = 1455 млрд грн. Выручка компаний Ахметова = 102 млрд грн. Доля в ВВП = 7%! И это при том, что Ахметов раньше якобы рулил Януковичем, а сегодня Порошенко якобы борется с олигархами! А еще есть фактор ОРДЛО, где Ахметов в 2014-м потерял часть активов...
Ну и так, чтобы расставить ВСЕ точки над е - суммарная выручка ТОП200 компаний в 2017-м составила 2,8 трлн при общем номинальном ВВП 2,98 трлн.
Малый и средний бизнес? Забудьте! После этого хочется плюнуть в лицо аналитикам ООН и ЦРУ, публикующим коэффициент Джини (показывает разрыв доходов между богатыми и бедными), где Украина ставится в ТОП стран с самым справедливым распределением доходов, между Бельгией и Чехией!!!
zРадио написав:И это при том, что Ахметов раньше якобы рулил Януковичем, а сегодня Порошенко якобы борется с олигархами!
это как он с ними борется? субсидии это вообще прямой доход олигархов, деньги из бюджета минуя людей напрямую компаниям ахметова, фирташа и прочих владельцев облгазов, тэц, облэнерго перечисляются.
Дык поэтому я и написал "якобы"
Крупнейший олигарх Украины за время президентства Порошенко увеличил свою долю в экономике страны более чем в 2 раза, до фантастических 15%! Не удивлюсь, если это мировой рекорд - например, выручка активов самого богатого россиянина Владимира Лисина составляет "жалкие" 0,65% от ВВП РФ (за 2017-й год 10,2 млрд долларов / 1580 миллиарда долларов).
Это все, что нужно знать о "борьбе" украинских реформаторов с олигархами...