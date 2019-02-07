Итоги: Энергетика 07.02.19

Додано: Чет 07 лют, 2019 13:27

Участники торгов продолжают отыгрывать данные минэнерго США, опубликованные в среду. С одной стороны запасы нефти в стране за предыдущую неделю выросли меньше, чем ожидалось, однако инвесторов расстроил тот факт, что добыча нефти в США за неделю составила рекордные 11,9 миллиона баррелей в день, не изменившись по сравнению с прошлой неделей.



При этом поддержку ценам продолжает оказывать ситуация в Венесуэле. США 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA, заблокировав ее активы и интересы в своей юрисдикции на $7 миллиардов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще $11 миллиардов составят потери в поставках нефти.



«Мы ожидаем роста цен на нефть в первой половине 2019 года из-за ухудшения ситуации с поставками и снижения во второй половине года из-за ослабления экономической активности и увеличения экспорта нефти США на международные рынки», - таково мнение аналитиков банка BNP Paribas.

Администрация энергетической информации США (EIA) сообщила о росте запасов нефти в США на неделе, закончившейся 1 февраля, на 1,3 млн. баррелей. Это меньше, чем ожидавшийся аналитиками рост на 3,7 млн. баррелей по опросу S&P Global Platts. Данные Американского института нефти (API) показали ранее рост запасов нефти 2,5 млн. баррелей.



Рост запасов был небольшим из-за сильного экспорта и замедления импорта.

Рост запасов бензина, однако продолжился на фоне сильного импорта, что привело к общему росту запасов несмотря на снижение их на побережье Мексиканского залива.



Запасы бензина в США на прошлой неделе выросли на 500 тыс. баррелей, запасы дистиллятов снизились на 2,3 млн. баррелей, по данным EIA. По опросу S&P Global Platts ожидался рост запасов бензина и дистиллятов по 1,7 млн. баррелей.

С начала года цена на нефть WTI по ближайшему контракту выросла на 19%. Одной из причин был политический кризис в Венесуэле и санкции США на государственную нефтяную компанию страны.



Во вторник Wall Street Journal сообщила со ссылкой на официальные лица ОПЕК, что Саудовская Аравия и ее партнеры из Персидского залива стремятся создать формальное партнёрство с другими 10 экспортерами, включая РФ. Предложение будет обсуждаться в феврале в Вене, потенциальное соглашение возможно в апреле.

Мировые цены на нефть снижаются в четверг утром на фоне данных минэнерго США о сохранении добычи сырья в стране на рекордном уровне.Фьючерсы на нефть в среду выросли после выхода официальных данных по изменению запасов в США на прошлой неделе, которые показали менее значительный, чем ожидалось аналитиками, рост запасов нефти и бензина, однако опасения в отношении потенциального замедления мирового спроса на энергоносители ограничило рост цен.График изменения запасов нефти в США.Данные Минэнерго США по запасам нефти за неделю, завершившуюся 1 февраля:Запасы сырой нефти: +1,263 млн. баррелей прогноз: +1,850 млн. баррелей неделей ранее: +0,919 млн. баррелейЗапасы нефти в Кушинге: +1,441 млн. баррелей неделей ранее: -0,145 млн. баррелейЗапасы бензина: +0,513 млн. баррелей прогноз: +1,500 млн. баррелей неделей ранее: -2,235 млн. баррелейЗапасы дистиллятов: -2,257 млн. баррелей прогноз: -2,000 млн. баррелей неделей ранее: -1,122 млн. баррелейЗагруженность НПЗ: +0,60% прогноз: -0,55% неделей ранее: -2,80%Добыча нефти в США: без изменений, 11,9 млн. баррелей в деньСтратегический резерв нефти: без изменений, 649,139 млн. баррелейИмпорт нефти в США: +0,063 млн. баррелей в день до 7,146 млн. баррелей в деньПотребление нефти в США: +0,170 млн. баррелей в день до 16,633 млн. баррелей в деньВышедшие в среду официальные данные Минэнерго вызвали небольшой рост цен на нефть. Данные, опубликованные накануне Американским институтом нефти, показали рост запасов сырой нефти на 2,51 млн. баррелей.Турция не пускает российскую нефть в Европу.Поставки российской нефти в Европу через Черное и Средиземное море продолжают сталкиваться с трудностями из-за решения Турции изменить правила судоходства через Босфор и Дарданеллы.Пробки из танкеров, а также зерновозов, которые отправляются на экспорт через Новороссийск, продолжают увеличиваться и бьют исторические рекорды.На 6 февраля в ожидании разрешения у входа в турецкие проливы стояли 55 судов, включая 26 танкеров класса Aframax и 21 - класса Suezmax. На их борту в сумме находилось более 41 млн. баррелей нефти.За день пробка увеличилась еще на 4 танкера с 2,3 млн. баррелей «черного золота», сообщает Bloomberg со ссылкой на данные турецкого портового оператора Tribeca Shipping.Если летом прохождения проливов приходилось ждать 1-2 дня, а прошлой зимой не более 5-6 дней, то теперь средний срок ожидания на выходе из Черного моря составляет 16 дней, а на входе - 15.В результате каждый танкер, перевозящий российскую нефть, а затем возвращающийся в порт для новой загрузки, вынужден почти месяц проводить в ожидании у границы турецких территориальных вод.Задержки начались осенью после того, как в сентябре Турция ужесточила правила навигации, расширив список судов, которые обязаны использовать буксир в проливах.«Если задержки продолжатся и усилятся, средиземноморские нефтеперерабатывающие заводы очень скоро окажутся в сложном положении», - говорит директор Facts Global Energy Джеймс Дэвис.Из-за опаздывающих танкеров от графика отгрузки отстает порт Новороссийск, через который Россия продает около 14% всей уходящей на экспорт нефти, или около 720 тысяч баррелей в день.Согласно плану Минэнерго РФ, в I квартале на экспорт предполагалось отправить 61,7 тонн нефти, из которых 8,6 млн. тонн - через Новороссийск.Альтернативный маршрут для танкеров в Европу - через Балтийское море. Суммарно порты Приморск и Усть-Луга за январь-март должны отгрузить 18,8 млн. тонн, или каждый третий баррель, проданный за рубеж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: