Итоги: Энергетика 11.02.19

Додано: Пон 11 лют, 2019 13:25

В понедельник инвесторы отыгрывают пятничные данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), о том, что число нефтяных буровых в стране по итогам недели выросло на семь, до 854 штук. Трейдеры опасаются роста добычи нефти в США, которая и так находится на рекордно высоком уровне, и ее предложения на мировом рынке.



В то же время поддержку ценам на «черное золото» продолжает оказывать ситуация вокруг венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA, против которой США 28 января ввели санкции, заблокировав ее активы и интересы в своей юрисдикции на $7 миллиардов . По данным Белого дома, еще $11 миллиардов составят потери в поставках нефти. Добыча и экспорт сырья из Венесуэлы снижается.



Проблемы в Венесуэле продолжают оказывать поддержку ценам. Появляются сообщения о том, что PDVSA изо всех сил пытается обеспечить новые рынки для своей нефти после введения США дополнительных санкций.

Цены на нефть снижаются в понедельник утром на фоне данных об увеличении числа действующих буровых установок в США, которые усилили опасения о росте предложения сырья.Мировые цены на нефть в пятницу, 8 февраля, продемонстрировали положительную динамику.Цены на нефть проигнорировали рост активности в сланцевом секторе/Увеличение числа буровых не помешало попыткам нефти развить восстановление.Нефть WTI продолжила осторожно расти в цене после публикации еженедельного отчета Baker Hughes, несмотря на то, что он просигнализировал о неожиданном росте числа буровых установок на нефтяных месторождениях.По данным компании за неделю до 8 февраля их количество в США не сократилось на 3 единицы, как того ожидали аналитики, а выросло на 7 штук — с 847 до 854. В то же время число буровых на газовых месторождениях сократилось со 198 до 195 единиц.Рост числа буровых обеспечили Аляска и Калифорния — в каждом штате стало на 4 установки больше, тогда как Техас, Оклахома и Нью-Мексико «потеряли» 3, 2 и 1 установку соответственно.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: