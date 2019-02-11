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Итоги: Энергетика 11.02.19
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 13:25

Итоги: Энергетика 11.02.19

Цены на нефть снижаются в понедельник утром на фоне данных об увеличении числа действующих буровых установок в США, которые усилили опасения о росте предложения сырья.

По состоянию на 07.30 Киева стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,89%, до $61,55 за баррель.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,29%, до $52,04 за баррель.

В понедельник инвесторы отыгрывают пятничные данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), о том, что число нефтяных буровых в стране по итогам недели выросло на семь, до 854 штук. Трейдеры опасаются роста добычи нефти в США, которая и так находится на рекордно высоком уровне, и ее предложения на мировом рынке.

В то же время поддержку ценам на «черное золото» продолжает оказывать ситуация вокруг венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA, против которой США 28 января ввели санкции, заблокировав ее активы и интересы в своей юрисдикции на $7 миллиардов . По данным Белого дома, еще $11 миллиардов составят потери в поставках нефти. Добыча и экспорт сырья из Венесуэлы снижается.

Проблемы в Венесуэле продолжают оказывать поддержку ценам. Появляются сообщения о том, что PDVSA изо всех сил пытается обеспечить новые рынки для своей нефти после введения США дополнительных санкций.

Мировые цены на нефть в пятницу, 8 февраля, продемонстрировали положительную динамику.

Котировки мартовских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на $0,08 и составили $52,72 за баррель.

На торгах в Европе нефть также подорожала. В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость апрельских контрактов на Brent выросла на $0,47 до $62,1 за баррель.

Цены на нефть проигнорировали рост активности в сланцевом секторе/

Увеличение числа буровых не помешало попыткам нефти развить восстановление.
Нефть WTI продолжила осторожно расти в цене после публикации еженедельного отчета Baker Hughes, несмотря на то, что он просигнализировал о неожиданном росте числа буровых установок на нефтяных месторождениях.

По данным компании за неделю до 8 февраля их количество в США не сократилось на 3 единицы, как того ожидали аналитики, а выросло на 7 штук — с 847 до 854. В то же время число буровых на газовых месторождениях сократилось со 198 до 195 единиц.

Рост числа буровых обеспечили Аляска и Калифорния — в каждом штате стало на 4 установки больше, тогда как Техас, Оклахома и Нью-Мексико «потеряли» 3, 2 и 1 установку соответственно.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ , https://mycredit.in.ua/ru ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes ,
https://www.svoboda.org/a/29244966.html
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