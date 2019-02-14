Итоги: Энергетика 14.02.19

Додано: Чет 14 лют, 2019 13:16

Мировые инвесторы с оптимизмом наблюдают за ходом двухдневных торговых переговоров США и Китая, которые стартуют в Пекине в четверг. У сторон остаются лишь две недели на достижение соглашения, которое бы устраивало и Пекин, и Вашингтон, в противном случае 01 марта в силу вступят новые взаимные пошлины.



Во вторник Дональд Трамп заявил, что дедлайн на введение новых американских пошлин на китайские товары может сдвинуться с 1 марта на более позднюю дату в случае близости сторон к соглашению по итогам переговоров. При этом он сказал, что до конца марта не планируется встреч с лидером КНР Си Цзиньпином, однако эта встреча произойдет, когда Трамп почувствует, что стороны близки к торговой сделке.



Старший рыночный аналитик OANDA Альфонсо Эспарса отметил, что временное перемирие в торговой войне США и Китая закончится 01 марта, но учитывая прогресс в переговорах, этот срок может быть продлен, и на этом фоне растут надежды на встречу лидеров двух стран позднее в марте.



При этом рост стоимости нефти ограничивает статистика из США. По данным минэнерго страны, коммерческие запасы нефти за прошлую неделю в США увеличились на 3,6 миллиона баррелей, хотя ожидался рост только на 2,7 миллиона. При этом добыча нефти в стране за период не изменилась по сравнению с предыдущей неделей и осталась на рекордно высоком уровне 11,9 миллиона баррелей в день.

Де-факто лидер Организации стран-экспортеров нефти, Саудовская Аравия, пообещал сократить добычу еще в ближайшие месяцы, - сообщает Financial Times со ссылкой на министра нефти Халида аль-Фалиха, который заявил, что страна сократит дополнительное 500 000 баррелей в день, чтобы довести добычу до 9,8 миллионов баррелей в день в марте.



«Это будет приблизительно на 500 000 баррелей в день меньше, чем предусмотрено в соглашении о сокращении производства, что означает значительное превышение условий соглашения», - отмечают аналитики Commerzbank.

Мировые цены на нефть поднимаются в четверг утром, при этом стоимость нефти марки Brent впервые с 21 ноября 2018 года поднялась выше $64 за баррель на фоне надежд на скорое разрешение торгового конфликта США и КНР, которое станет благоприятным фактором для перспектив мировой экономики.Нефть в среду получила поддержку.Фьючерсы на нефть выросли в среду, поддержанные сообщениями о дальнейшем сокращении мировой добычи и оптимизмом вокруг конструктивных торговых переговоров США и Китая.Тем не менее, цены в США завершились ниже максимумов сессии после того, как данные показали четвертый подряд еженедельный рост запасов нефти.Реакция цен на нефть на данные Минэнерго США по запасам нефти.Данные Минэнерго США по запасам нефти за неделю, завершившуюся 8 февраля:Запасы сырой нефти: +3,633 млн. баррелей прогноз: +2,400 млн. баррелей неделей ранее: +1,263 млн. баррелейЗапасы нефти в Кушинге: -1,016 млн. баррелей неделей ранее: +1,441 млн. баррелейЗапасы бензина: +0,408 млн. баррелей прогноз: +1,400 млн. баррелей неделей ранее: +0,513 млн. баррелейЗапасы дистиллятов: +1,187 млн. баррелей прогноз: -1,500 млн. баррелей неделей ранее: -2,257 млн. баррелейЗагруженность НПЗ: -4,80% прогноз: -0,70% неделей ранее: +0,60%Добыча нефти в США: без изменений, 11,9 млн. баррелей в деньСтратегический резерв нефти: без изменений, 649,139 млн. баррелейИмпорт нефти в США: -0,936 млн. баррелей в день до 6,210 млн. баррелей в деньПотребление нефти в США: -0,865 млн. баррелей в день до 15,768 млн. баррелей в деньВышедшие в среду официальные данные Минэнерго о росте запасов не повлекли за собой снижение цен, поскольку главными факторами для рынка сейчас остаются: сокращение нефти ОПЕК, новости о скором перемирии США и Китая, повлекшие всплеск спроса на рисковые активы, включая сырье. Данные, опубликованные накануне Американским институтом нефти, показали сокращение запасов сырой нефти на 0,998 млн. баррелей.Минэнерго США подписало приговор ценам на нефть.Сланцевая добыча США продолжает существенно опережать ожидания, вынуждая американское Минэнерго пересматривать свои оценки практически в ежемесячном режиме.В февральском краткосрочном докладе по рынку энергоносителей Управление энергетической информации (EIA) при правительстве Штатов снова резко повысило прогноз по нефтедобыче стране.Согласно обновленным расчетам, к концу 2019 года США будут качать ежедневно 12,65 млн. баррелей в день. Это на 401 тысячу баррелей больше, чем прогнозировалось в январе, на 1,61 млн. баррелей выше оценки, которую Минэнерго давало года назад.Средняя добыча по итогам года составит 12,41 млн. баррелей ежедневно, что на 300 тысяч баррелей больше прогноза месячной давности и на 1,56 млн. баррелей превышает цифру, которую EIA давало в январе 2018 года.В январе США стали первой страной в мире, разменявшей планку в 12 млн. баррелей ежедневной добычи. Это произошло примерно на 2 месяца раньше срока, который Минэнерго закладывало в прошлогодних расчетах за счет взрывного роста производства в крупнейшем сланцевом бассейне Permian, дающем каждый третий баррель, добываемый из недр (3,854 млн. на февраль).В следующем году, согласно прогнозу, Штаты также первыми в мире шагнут за 13 млн. баррелей добычи ежедневно. К концу 2020-го, как считает EIA, производство в стране достигнет 13,45 млн. баррелей в сутки, что на 220 тысяч баррелей больше, чем ведомство прогнозировало месяц назад.Дополнительная американская нефть продолжит уходить на внешние рынки в виде сырья и продуктов его переработки, укрепляя позиции США как чистого экспортера углеводородов, считают в Минэнерго.Чистый экспорт нефти и нефтепродуктов из Штатов к концу 2019 года составит 1,1 млн. баррелей в день. Это на 200 тысяч баррелей больше, предыдущего прогноза.Места для нефти из стран ОПЕК на мировом рынке будет оставаться все меньше: картелю придется снизить добычу с 31,96 млн. баррелей в сутки в конце прошлого года до 30,59 млн. баррелей на конец текущего. А в 2020 году убрать с рынка еще около 200 тысяч баррелей ежедневных поставок, сократив производство до 30,38 млн. баррелей в день.Впрочем, даже при таких вводных мировой рынок останется в состоянии избытка: предложение превысит спрос на 0,4 млн. баррелей в сутки в 2019 году и 0,6 млн - в 2020-м.Де-факто сделка ОПЕК+, в рамках которой страны картеля и Россия договорились сократить добычу ради стабилизации цен, обречена стать бессрочной.Если соглашение не будет продлено на весь 2019 год, то с большой вероятностью на рынке нефти образуется существенный дисбаланс, что приведет к падению цен на нефть, пишут аналитики Райффайзенбанка.«В то же время попытки остановить рост добычи в США за счет снижения цен, возможно, не приведут к заметным успехам, т.к. американские компании могут рассчитывать на значительные кредитные ресурсы, чтобы оставаться «наплаву» в периоды низких цен», - отмечают в банке.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: