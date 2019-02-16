Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на...

Додано: Вів 19 лют, 2019 23:40

zРадио написав: lapay написав: zРадио написав: Украинский бизнес уменьшился в размерах, поэтому сокращает свои валютные долги! Вот, что происходит! Нет уже того внутреннего рынка размером 120 млрд долларов в год, который был до гипер-девальвации, поэтому бизнес не способен собирать валютную выручку и уменьшает свои кредитные расходы, тем самым уменьшая и свои перспективы! Украинский бизнес уменьшился в размерах, поэтому сокращает свои валютные долги! Вот, что происходит! Нет уже того внутреннего рынка размером 120 млрд долларов в год, который был до гипер-девальвации, поэтому бизнес не способен собирать валютную выручку и уменьшает свои кредитные расходы, тем самым уменьшая и свои перспективы!

Так де вони взяли ці 45 млрд доларів? В банках стільки не лежало. З повітря намалювали, чи, все ж таки з валюти, яка держава позичала і ЗВР? І чого в Білорусі таке саме, як в нас - валовий зовнішній борг однаковий, а держборг зростає? Так де вони взяли ці 45 млрд доларів? В банках стільки не лежало. З повітря намалювали, чи, все ж таки з валюти, яка держава позичала і ЗВР? І чого в Білорусі таке саме, як в нас - валовий зовнішній борг однаковий, а держборг зростає?



Лучше не продолжай - твоя профнепригодность уже за километр видна!



Причем здесь украинские банки к валютным кредитам украинского бизнеса в пользу НЕРЕЗИДЕНТОВ???



Украинский банк является резидентом! И долг украинского бизнеса украинским банкам не является внешним!



Речь о привлечении кредитования за рубежом! Есть множество форм подобного фондирования, в котором государство не участвует от слова "совсем" - начиная от кредитов иностранных материнских компаний своим украинским дочкам, и заканчивая выпуском и продажей на внешних рынках украинских корпоративных евробондов.



Все зависит от размера и качества заемщика (т.е. финансовых возможностей украинских бизнесменов). И причина снижения закредитованности именно в снижении возможностей обслуживать долг. Долг равно развитие! Как сказал один известный человек: если у бизнеса нет долга, значит у него нет идей. У нашего бизнеса, может, идеи и есть, но высокие страновые риски и отсутствие внутреннего рынка не позволяют кредиторам рассматривать их как благонадежных. Клиент у них нищий - вот в чем проблема!



Теперь вернемся к государственному внешнему долгу - бизнес измельчал и одновременно с этим снизил свою кредитную нагрузку. Стратегия вынужденная, но правильная. А государство - наоборот на меньших доходах Бюджета больше занимает! Результат здесь может быть только один - кредитная кабала! Ножки требований МВФ именно отсюда растут!



PS: Беларусь меня не беспокоит - у них свой Президент и свой налогоплательщик. Если там власть неправильно управляют экономикой, это вовсе не значит, что украинская власть, делающая так же, освобождается от ответственности! Лучше не продолжай - твоя профнепригодность уже за километр видна!Причем здесь украинские банки к валютным кредитам украинского бизнеса в пользу НЕРЕЗИДЕНТОВ???Украинский банк является резидентом! И долг украинского бизнеса украинским банкам не является внешним!Речь о привлечении кредитования за рубежом! Есть множество форм подобного фондирования, в котором государство не участвует от слова "совсем" - начиная от кредитов иностранных материнских компаний своим украинским дочкам, и заканчивая выпуском и продажей на внешних рынках украинских корпоративных евробондов.Все зависит от размера и качества заемщика (т.е. финансовых возможностей украинских бизнесменов). И причина снижения закредитованности именно в снижении возможностей обслуживать долг. Долг равно развитие! Как сказал один известный человек: если у бизнеса нет долга, значит у него нет идей. У нашего бизнеса, может, идеи и есть, но высокие страновые риски и отсутствие внутреннего рынка не позволяют кредиторам рассматривать их как благонадежных. Клиент у них нищий - вот в чем проблема!Теперь вернемся к государственному внешнему долгу - бизнес измельчал и одновременно с этим снизил свою кредитную нагрузку. Стратегия вынужденная, но правильная. А государство - наоборот на меньших доходах Бюджета больше занимает! Результат здесь может быть только один - кредитная кабала! Ножки требований МВФ именно отсюда растут!PS: Беларусь меня не беспокоит - у них свой Президент и свой налогоплательщик. Если там власть неправильно управляют экономикой, это вовсе не значит, что украинская власть, делающая так же, освобождается от ответственности!

Многие импортеры сократили программы - украинский потребитель не в состоянии платить ценник за многие продукты европейских производителей, в Европе-же это не деньги.Отсюда и сокращение кредитоания.Кстати, многие европейские производители раньше давали своим постоянным дистрибьюторам в Украине товарный кредит. Сейчас многие из фирм, набравшие товарных долгов до Майдана, или обанкротились или "оптимизировавлись" сократив программы, обороты и штат. Надеются пересидеть и дождаться лучших времен. Соответственно, меньше обороты, штат - меньше платежей в Бюджет и в ПФУ.Из Украины за последние 5 лет свалило около 10 млн человек и около 200 тысяч в год - "естественная" убыль. А это почти половина населения трудоспособного возраста. Соответственно, вдвое меньше людей создают ВВП (я уж скромно промолчу, что как-раз те, кто НЕ создает ВВП, а его пилит, остались в Украине и неплохо себя чувствуют) . Но и это не все 10 млн - это примерно четверть внутреннего рынка. Теперь, вместо того, чтобы пойти в новый и красивый магазин рошен и купить там чоколадку, с которой НДС пойдет в Бюджет, а прибыль предприятию, с которой, если оно захочет, то заплатит налог на прибыль, 10 млн человек, покупают чоколадки в Польше, Германии, Чехии, Канаде и прочих Италиях, делая им прибыль, поступления в их Бюджеты и пенсионные фонды.Теперь о сути статьи...я не разделяю идиотского оптимизма гройсмана - четверть Бюджета на обслуживание долга это не дохрена и даже не дохренища. Это дохренадохренища! А если еще учесь, что Украина в предвыборном угаре, чтобы нарисовать лохтурату "перемогамыздобулы", набралась под 10% (а это еще больше, чем дохренадохренища) валютных кредитов, то это и вовсе наводит на размышления о полном ППЦе. Увеличение-же давления на налогоплательщиков в стиле :Приведут только к дальнейщему выдавливанию бизнеса и населения из страны с самой красивой мовой, гривной и томосом. И процесс будет происходить по нарастающей как снежный ком, катящийся с Говерлы. Самоподдерживающийся процесс. Ядерная цепная реакция. Змея, заглотившая свой хвост. Увеличение долгов-увеличение налогового давления-ухудшение бизнес-климата-сокращение рабочих мест, зарплат (про последние гривневые "ристы" - лучше не вспоминайте), рост цен и тарифов-свал бизнеса и населения-дыры в бюджете и ПФУ-увеличение долгов-...цикл.Собственно, процесс уже идет, как-бы бодро не мычали порох, гройсман и порохоботы на форумах.