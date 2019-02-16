RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна цьогоріч віддасть
чверть свого бюджету на...

Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 15:55

Re: Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на...

  zРадио написав:Причем здесь украинские банки к валютным кредитам украинского бизнеса в пользу НЕРЕЗИДЕНТОВ???

Украинский банк является резидентом! И долг украинского бизнеса украинским банкам не является внешним!

Речь о привлечении кредитования за рубежом! Есть множество форм подобного фондирования - начиная от кредитов материнских компаний своим украинским дочкам, и заканчивая выпуском и продажей на внешних рынков евробондов.

Все зависит от размера и качества заемщика (т.е. финансовых возможностей украинских бизнесменов). И причина снижения закредитованности именно в снижении возможностей обслуживать долг. Долг равно развитие! Как сказал один известный человек: если у бизнеса нет долга, значит у него нет идей. У нашего бизнеса, может, идеи и есть, но высокие страновые риски и отсутствие внутреннего рынка не позволяют кредиторам рассматривать их как благонадежных. Клиент у них нищий - вот в чем проблема!

Я казав про валютні вклади в українських банках, а не валютні кредити українських банків резидентам.
Ще раз повторю своє питання - звідки взялись 40 млрд доларів, які український бізнес повернув закордонним кредиторам, якщо в банках лежало 10 млрд доларів юросіб?
Даю підказку - в 2014 повернули майже стільки, наскільки зменшились, за цей рік, ЗВР.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 7236
З нами з: 01.08.15
Подякував: 880 раз.
Подякували: 1062 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 16:34

  lapay написав:
  zРадио написав:Причем здесь украинские банки к валютным кредитам украинского бизнеса в пользу НЕРЕЗИДЕНТОВ???

Украинский банк является резидентом! И долг украинского бизнеса украинским банкам не является внешним!

Речь о привлечении кредитования за рубежом! Есть множество форм подобного фондирования - начиная от кредитов материнских компаний своим украинским дочкам, и заканчивая выпуском и продажей на внешних рынков евробондов.

Все зависит от размера и качества заемщика (т.е. финансовых возможностей украинских бизнесменов). И причина снижения закредитованности именно в снижении возможностей обслуживать долг. Долг равно развитие! Как сказал один известный человек: если у бизнеса нет долга, значит у него нет идей. У нашего бизнеса, может, идеи и есть, но высокие страновые риски и отсутствие внутреннего рынка не позволяют кредиторам рассматривать их как благонадежных. Клиент у них нищий - вот в чем проблема!


Ще раз повторю своє питання - звідки взялись 40 млрд доларів, які український бізнес повернув закордонним кредиторам, якщо в банках лежало 10 млрд доларів юросіб?


Мать моя женщина, да что ж ты тупишь!!! 8-классник бы быстрее разобрался!

Взялись эти деньги из своей валютной выручки, если ты экспортер, и из проданной на МБ валютной выручки экспортеров, купленной на свою гривневую выручку, если ты не-экспортер!

Причем здесь вообще вклады банков, ЗВР и государственный долг??? Я умываю руки - если ты не понимаешь эту элементарщину, говорить дальше тупо не о чем!!!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1210
З нами з: 02.05.18
Подякував: 184 раз.
Подякували: 1005 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 16:53

Re: Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на...

  zРадио написав:Мать моя женщина, да что ж ты тупишь!!! 8-классник бы быстрее разобрался!

Взялись эти деньги из своей валютной выручки, если ты экспортер, и из проданной на МБ валютной выручки экспортеров, купленной на свою гривневую выручку, если ты не-экспортер!

Причем здесь вообще вклады банков, ЗВР и государственный долг??? Я умываю руки - если ты не понимаешь эту элементарщину, говорить дальше тупо не о чем!!!

Класна схема - експортери продають на міжбанку, боржники купують, а ЗВР випарувались. :mrgreen:
От де треба НБУ і уряду валюту брати - не позичати, а просто на міжбанку купувати - там же її навалом. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 7236
З нами з: 01.08.15
Подякував: 880 раз.
Подякували: 1062 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 16:54

Re: Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на...

Методичка протухла. :mrgreen:
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7265
З нами з: 03.11.08
Подякував: 418 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 17:23

  lapay написав:Класна схема - експортери продають на міжбанку, боржники купують, а ЗВР випарувались. :mrgreen:
От де треба НБУ і уряду валюту брати - не позичати, а просто на міжбанку купувати - там же її навалом. :)


Еще один перл! Не дано порохоботам понять, что ЗВР таяли на дешевеющей гривне, а не духе святом :mrgreen:

Когда печатаешь и раздаешь банкам 300 млрд гривен за 1 год, не стоит удивляться, что бОльшая их часть окажется на МБ, играя против гривны и вымывая ЗВР!

Еще и за какой год - за тот самый, в течение которого была временно потеряна территория, бизнес и население, а значит, за который денежную массу необходимо было УМЕНЬШАТЬ, а не УВЕЛИЧИВАТЬ!

Я понимаю, что для тебя эти прописные истины - как высшая математика, но тогда, наверно, тебе стоит требовать разъяснительные материалы к методичкам, а не безудержно спорить, прикидываясь умным?.. :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1210
З нами з: 02.05.18
Подякував: 184 раз.
Подякували: 1005 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 17:31

  zРадио написав:Вывод: Гройсман НАШИМИ деньгами отдает СВОИ долги - совершенно непонятно, на что идут кредиты, увеличивающие госдолг при том, что ВВП и Бюджет сокращаются!!


а чего в своих рассчетах не учитываете курс? который в 2013 был исскусственно занижен.
и про ЗВР забыли, которые на конец 2014 были в районе 7 млрд, а сейчас 20
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3853
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1904 раз.
Подякували: 1043 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 17:56

  trololo написав:
  zРадио написав:Вывод: Гройсман НАШИМИ деньгами отдает СВОИ долги - совершенно непонятно, на что идут кредиты, увеличивающие госдолг при том, что ВВП и Бюджет сокращаются!!


а чего в своих рассчетах не учитываете курс? который в 2013 был исскусственно занижен.
и про ЗВР забыли, которые на конец 2014 были в районе 7 млрд, а сейчас 20


Секрет полишинеля - я не учел то, что можно было не учитывать без ущерба качеству :mrgreen:

1) ЗВР и в начале 2014-го были 20 млрд долларов!
2) А курс гривны в 2013-м был завышен не сильнее, чем он был завышен в 2018-м!

Сводный платежный баланс 2013 = +2,023 млрд долларов.
Сводный платежный баланс 2018 = +2,877 млрд долларов.

https://index.minfin.com.ua/finance/assets/
https://index.minfin.com.ua/economy/balance/2018
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1210
З нами з: 02.05.18
Подякував: 184 раз.
Подякували: 1005 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 18:25

Re: Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на...

  zРадио написав:Когда печатаешь и раздаешь банкам 300 млрд гривен за 1 год, не стоит удивляться, что бОльшая их часть окажется на МБ, играя против гривны и вымывая ЗВР!

Еще и за какой год - за тот самый, в течение которого была временно потеряна территория, бизнес и население, а значит, за который денежную массу необходимо было УМЕНЬШАТЬ, а не УВЕЛИЧИВАТЬ!

Ще класніша схема - 220 млрд рефінаса + імпортери + боржники, а ЗВР нехай полежать, валюти ж імпортери вагонами на міжбанк завозять - усім вистачить, а те що курс стрибнув до 30, так це воля божа, яку смертним не збагнути. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 7236
З нами з: 01.08.15
Подякував: 880 раз.
Подякували: 1062 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 23:40

  zРадио написав:
  lapay написав:
  zРадио написав:Украинский бизнес уменьшился в размерах, поэтому сокращает свои валютные долги! Вот, что происходит! Нет уже того внутреннего рынка размером 120 млрд долларов в год, который был до гипер-девальвации, поэтому бизнес не способен собирать валютную выручку и уменьшает свои кредитные расходы, тем самым уменьшая и свои перспективы!

Так де вони взяли ці 45 млрд доларів? В банках стільки не лежало. З повітря намалювали, чи, все ж таки з валюти, яка держава позичала і ЗВР? І чого в Білорусі таке саме, як в нас - валовий зовнішній борг однаковий, а держборг зростає?


Лучше не продолжай - твоя профнепригодность уже за километр видна!

Причем здесь украинские банки к валютным кредитам украинского бизнеса в пользу НЕРЕЗИДЕНТОВ???

Украинский банк является резидентом! И долг украинского бизнеса украинским банкам не является внешним!

Речь о привлечении кредитования за рубежом! Есть множество форм подобного фондирования, в котором государство не участвует от слова "совсем" - начиная от кредитов иностранных материнских компаний своим украинским дочкам, и заканчивая выпуском и продажей на внешних рынках украинских корпоративных евробондов.

Все зависит от размера и качества заемщика (т.е. финансовых возможностей украинских бизнесменов). И причина снижения закредитованности именно в снижении возможностей обслуживать долг. Долг равно развитие! Как сказал один известный человек: если у бизнеса нет долга, значит у него нет идей. У нашего бизнеса, может, идеи и есть, но высокие страновые риски и отсутствие внутреннего рынка не позволяют кредиторам рассматривать их как благонадежных. Клиент у них нищий - вот в чем проблема!

Теперь вернемся к государственному внешнему долгу - бизнес измельчал и одновременно с этим снизил свою кредитную нагрузку. Стратегия вынужденная, но правильная. А государство - наоборот на меньших доходах Бюджета больше занимает! Результат здесь может быть только один - кредитная кабала! Ножки требований МВФ именно отсюда растут!

PS: Беларусь меня не беспокоит - у них свой Президент и свой налогоплательщик. Если там власть неправильно управляют экономикой, это вовсе не значит, что украинская власть, делающая так же, освобождается от ответственности!


Многие импортеры сократили программы - украинский потребитель не в состоянии платить ценник за многие продукты европейских производителей, в Европе-же это не деньги.
Отсюда и сокращение кредитоания.
Кстати, многие европейские производители раньше давали своим постоянным дистрибьюторам в Украине товарный кредит. Сейчас многие из фирм, набравшие товарных долгов до Майдана, или обанкротились или "оптимизировавлись" сократив программы, обороты и штат. Надеются пересидеть и дождаться лучших времен. Соответственно, меньше обороты, штат - меньше платежей в Бюджет и в ПФУ.
Из Украины за последние 5 лет свалило около 10 млн человек и около 200 тысяч в год - "естественная" убыль. А это почти половина населения трудоспособного возраста. Соответственно, вдвое меньше людей создают ВВП (я уж скромно промолчу, что как-раз те, кто НЕ создает ВВП, а его пилит, остались в Украине и неплохо себя чувствуют) . Но и это не все 10 млн - это примерно четверть внутреннего рынка. Теперь, вместо того, чтобы пойти в новый и красивый магазин рошен и купить там чоколадку, с которой НДС пойдет в Бюджет, а прибыль предприятию, с которой, если оно захочет, то заплатит налог на прибыль, 10 млн человек, покупают чоколадки в Польше, Германии, Чехии, Канаде и прочих Италиях, делая им прибыль, поступления в их Бюджеты и пенсионные фонды.
Теперь о сути статьи...я не разделяю идиотского оптимизма гройсмана - четверть Бюджета на обслуживание долга это не дохрена и даже не дохренища. Это дохренадохренища! А если еще учесь, что Украина в предвыборном угаре, чтобы нарисовать лохтурату "перемогамыздобулы", набралась под 10% (а это еще больше, чем дохренадохренища) валютных кредитов, то это и вовсе наводит на размышления о полном ППЦе. Увеличение-же давления на налогоплательщиков в стиле :
https://biz.liga.net/ekonomika/all/arti ... onnyy-fond

Приведут только к дальнейщему выдавливанию бизнеса и населения из страны с самой красивой мовой, гривной и томосом. И процесс будет происходить по нарастающей как снежный ком, катящийся с Говерлы. Самоподдерживающийся процесс. Ядерная цепная реакция. Змея, заглотившая свой хвост. Увеличение долгов-увеличение налогового давления-ухудшение бизнес-климата-сокращение рабочих мест, зарплат (про последние гривневые "ристы" - лучше не вспоминайте), рост цен и тарифов-свал бизнеса и населения-дыры в бюджете и ПФУ-увеличение долгов-...цикл.
Собственно, процесс уже идет, как-бы бодро не мычали порох, гройсман и порохоботы на форумах.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8585
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3523 раз.
Подякували: 1803 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 23:44

  trololo написав:
  zРадио написав:Вывод: Гройсман НАШИМИ деньгами отдает СВОИ долги - совершенно непонятно, на что идут кредиты, увеличивающие госдолг при том, что ВВП и Бюджет сокращаются!!


а чего в своих рассчетах не учитываете курс? который в 2013 был исскусственно занижен.
и про ЗВР забыли, которые на конец 2014 были в районе 7 млрд, а сейчас 20


А из каких шишей эти ЗВР "выросли"? Заработали или это транши МВФ?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8585
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3523 раз.
Подякували: 1803 раз.
 
Профіль
2
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гройсман розповів, коли Україна зможе відмовитись від... 1, 2
R2 » Вів 19 лют, 2019 11:23
11 382
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 лют, 2019 20:52
fokus
Україна поскаржилася в СОТ на нові санкції РФ щодо транзиту
R2 » Суб 16 лют, 2019 07:13
4 185
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лют, 2019 21:34
shapo
Україна продовжує скуповувати пальмову олію, найбільше -... 1, 2
R2 » Суб 16 лют, 2019 07:16
16 964
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лют, 2019 18:26
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (5764)
20.02.2019 00:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.