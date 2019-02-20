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Итоги: Энергетика 20.02.19
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 13:32

Итоги: Энергетика 20.02.19

Нефть во вторник завершила торги на смешанной ноте.

Во вторник фьючерсы на нефть завершили торги смешанной динамикой: нефть Brent несколько снизилась после роста в течение последних пяти сессий, в то время как нефть WTI выросла до самого высокого уровня за последние три месяца на фоне сообщений о падении экспорта Саудовской Аравии.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже мартовская нефть марки West Texas Intermediate прибавила 50 центов, или 0,9%, до $56,09 за баррель - самый высокий уровень закрытия с 19 ноября.

Апрельская нефть сорта Brent потеряла менее 0,1%, до $66,45 за баррель на бирже ICE Futures Europe после роста в течение пяти последних сессий.

Трейдеры также наблюдали за переговорами между США и Китаем о признаках прогресса в торговле, который может ослабить беспокойство по поводу спроса на энергоносители и повысить цены на нефть.

Участники рынка указали на «бычье» сокращение производства во главе с Организацией стран-экспортеров нефти и ее союзников, что способствует недавнему росту добычи нефти.

«Сокращение производства в Саудовской Аравии более чем на требуемый уровень также помогает компенсировать несоблюдение требований такими странами, как Ирак», - считают аналитики Commerzbank.

Объемы нефти, отгруженной от основного производителя Саудовской Аравии, упали в первой половине февраля до 6,2 млн. баррелей в день, что на 1,3 млн. баррелей в день меньше по сравнению с предыдущим месяцем, - согласно данным компании Kpler в понедельник.

Рынки также были поддержаны возобновлением торговых переговоров между США и Китаем на этой неделе в Вашингтоне.

Мартовский бензин потерял 0,6% до $1,564 за галлон, а мартовский топочный мазут снизился на 1,3% до $1,995 за галлон.

Половина участников ОПЕК+, включая Россию, не выполняет свои обязательства.

Результаты января, то есть первого полного месяца действия обновленных квот на добычу в рамках ОПЕК+, явно не впечатляют. По данным Bloomberg, лишь 10 участников соглашения из 21 в полной мере выполнили свои обязательства.

В январе наибольшее соответствие* продемонстрировали Экваториальная Гвинея (250%). Ангола (238%) и Конго (150%). Наименьшее — Казахстан (-135%), Нигерия (-102%) и Габон (-100%). Саудовская Аравия выполнила свои обязательства на 130%, а Россия — лишь на 18%.
Таким образом, максимальное соответствие условиям ОПЕК+ продемонстрировали страны-члены Картеля (86%), а минимальное — производители, в него не входящие (25%).
Большую часть прошлого года Саудовская Аравия превышала квоту на добычу нефти, но в январе примерно половина сокращенного объема добычи пришлась именно на ее долю.
Эксперты Bloomberg также обращают внимание на улучшение качества статистики по ОПЕК+, так как теперь она не учитывает ситуацию в Иране, Ливии и Венесуэле. В прошлом эти страны сильно искажали цифры из-за непреднамеренного масштабного падения объема добычи.
Участники соглашения, не входящие в ОПЕК, не спешат выполнять свои обязательства в полном объеме. Россия, ответственная за 60% общего сокращения добычи среди группы производителей, не входящих в Картель, планирует выйти на уровень полного соответствия лишь к маю. Казахстан же в январе и вовсе увеличил добычу.
Напомним, что осенне-зимний обвал цен на нефть вынудил участников ОПЕК+ пересмотреть условия соглашения. Однако затянувшаяся торговая война между США и Китаем, а также перспективы замедления мировой экономики, создают угрозу снижения спроса. Срок действия новых квот на добычу в рамках ОПЕК+ истекает в конце июня.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , http://www.bloomberg.com , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 , http://www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ , https://mycredit.in.ua/ru ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, http://www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes ,
https://www.svoboda.org/a/29244966.html
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