Итоги: Энергетика 20.02.19

Додано: Сер 20 лют, 2019 13:32

Трейдеры также наблюдали за переговорами между США и Китаем о признаках прогресса в торговле, который может ослабить беспокойство по поводу спроса на энергоносители и повысить цены на нефть.



Участники рынка указали на «бычье» сокращение производства во главе с Организацией стран-экспортеров нефти и ее союзников, что способствует недавнему росту добычи нефти.



«Сокращение производства в Саудовской Аравии более чем на требуемый уровень также помогает компенсировать несоблюдение требований такими странами, как Ирак», - считают аналитики Commerzbank.



Объемы нефти, отгруженной от основного производителя Саудовской Аравии, упали в первой половине февраля до 6,2 млн. баррелей в день, что на 1,3 млн. баррелей в день меньше по сравнению с предыдущим месяцем, - согласно данным компании Kpler в понедельник.



Рынки также были поддержаны возобновлением торговых переговоров между США и Китаем на этой неделе в Вашингтоне.

Нефть во вторник завершила торги на смешанной ноте.Во вторник фьючерсы на нефть завершили торги смешанной динамикой: нефть Brent несколько снизилась после роста в течение последних пяти сессий, в то время как нефть WTI выросла до самого высокого уровня за последние три месяца на фоне сообщений о падении экспорта Саудовской Аравии.Половина участников ОПЕК+, включая Россию, не выполняет свои обязательства.Результаты января, то есть первого полного месяца действия обновленных квот на добычу в рамках ОПЕК+, явно не впечатляют. По данным Bloomberg, лишь 10 участников соглашения из 21 в полной мере выполнили свои обязательства.В январе наибольшее соответствие* продемонстрировали Экваториальная Гвинея (250%). Ангола (238%) и Конго (150%). Наименьшее — Казахстан (-135%), Нигерия (-102%) и Габон (-100%). Саудовская Аравия выполнила свои обязательства на 130%, а Россия — лишь на 18%.Таким образом, максимальное соответствие условиям ОПЕК+ продемонстрировали страны-члены Картеля (86%), а минимальное — производители, в него не входящие (25%).Большую часть прошлого года Саудовская Аравия превышала квоту на добычу нефти, но в январе примерно половина сокращенного объема добычи пришлась именно на ее долю.Эксперты Bloomberg также обращают внимание на улучшение качества статистики по ОПЕК+, так как теперь она не учитывает ситуацию в Иране, Ливии и Венесуэле. В прошлом эти страны сильно искажали цифры из-за непреднамеренного масштабного падения объема добычи.Участники соглашения, не входящие в ОПЕК, не спешат выполнять свои обязательства в полном объеме. Россия, ответственная за 60% общего сокращения добычи среди группы производителей, не входящих в Картель, планирует выйти на уровень полного соответствия лишь к маю. Казахстан же в январе и вовсе увеличил добычу.Напомним, что осенне-зимний обвал цен на нефть вынудил участников ОПЕК+ пересмотреть условия соглашения. Однако затянувшаяся торговая война между США и Китаем, а также перспективы замедления мировой экономики, создают угрозу снижения спроса. Срок действия новых квот на добычу в рамках ОПЕК+ истекает в конце июня.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: