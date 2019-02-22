RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Підсумки: енергетика
/
Итоги: Энергетика 22.02.19

Итоги: Энергетика 22.02.19
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:32

Итоги: Энергетика 22.02.19

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу утром на фоне статистики минэнерго США о росте добычи этого сырья в стране до рекордно высокой отметки в 12 миллионов баррелей в день.

По состоянию на 06.50 Киева цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,24% - до $66,91 за баррель.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,16% - до $56,87 за баррель.

Инвесторы с пессимизмом восприняли данные минэнерго США, согласно которым объем добычи нефти в стране за предыдущую неделю вырос на 100 тысяч баррелей в день и достиг рекордного показателя в 12 миллионов баррелей в сутки. При этом запасы нефти в стране выросли пятую неделю подряд. Рост составил 3,7 миллиона баррелей, что превзошло ожидания аналитиков.

Эксперты ожидают продолжения роста добычи нефти в США, и это усиливает опасения относительно риска переизбытка ее предложения.
«Мы ожидаем, что к концу года добыча нефти в США достигнет отметки в 13 миллионов баррелей в день, а средний показатель за 2019 год будет находиться на уровне 12,5 миллиона баррелей в сутки», - считают аналитики банка Citi.

Фьючерсы на нефть завершили торги снижением в четверг после того, как отчет правительства США показал, что внутренние запасы нефти росли пятую неделю подряд, поскольку добыча подскочила до рекордного уровня, но общие признаки снижения мирового объема производства ограничили снижение.

Цены на нефть по обоим сортам нефти в среду показали самые высокие закрытия с ноября на фоне ужесточения мировых запасов нефти.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже апрельская нефть марки WTI потеряла 20 центов, или 0,4%, до $56,96 за баррель.

Апрельская нефть сорта Brent незначительно изменилась, снизившись на цент до $67,07 за баррель на ICE Futures Europe.

Управление энергетической информации в четверг сообщило, что внутренние запасы нефти росли пятую неделю подряд, до 3,7 млн. баррелей за неделю, закончившуюся 15 февраля.

«Восстановление импорта как на Среднем Западе, так и в Персидском заливе США, в сочетании с текущими замедлением работа на нефтеперерабатывающих заводах привело к пятому подряд наращиванию запасов нефти», - сказал Мэтт Смит из ClipperData.
Добыча нефти в США также продолжает достигать рекордных уровней: в отчете EIA общий внутренний объем производства вырос на 100 000 баррелей до рекордных 12 миллионов баррелей в день на прошлой неделе.

«В США. добыча, наконец, достигла отметки в 12 миллионов баррелей в день, и мы ожидаем, что это число увеличится в ближайшие месяцы, когда новые трубопроводы в Permian Basin (бассейн на юго-западе США) будут запущены в эксплуатацию», - сказал Тарик Захир из Tyche Capital Advisors.

Мартовский бензин вырос на 1,6 цента, или 1%, до $1,614 за галлон, в то время как мартовский мазут прибавил 1,8 цента, или 0,9%, до $2,036 за галлон.

Запасы нефти в США растут пятую неделю подряд, а добыча достигла нового рекордного значения.
Запасы нефти в США вновь выросли, а объем добычи и экспорта достиг нового рекордного значения. Цены при этом пока не снижаются.

Коммерческие запасы сырой нефти в США выросли пятую неделю подряд, причем на большую, нежели ожидалось величину, сообщило Минэнерго страны. Объем добычи и экспорта нефти из США достигли рекордных значений.

Итак, за неделю до 15 февраля в США:

Запасы сырой нефти: +3,672 млн. баррелей прогноз: +3,050 млн. баррелей, неделей ранее: +3,633 млн. баррелей
Запасы нефти в Кушинге: +3,413 млн. баррелей, неделей ранее: +1,441 млн. баррелей
Запасы бензина: +0,408 млн. баррелей прогноз: +1,400 млн. баррелей неделей ранее: -1,016 млн. баррелей
Запасы дистиллятов: -1,517 млн. баррелей прогноз: -1,500 млн. баррелей, неделей ранее: +1,187 млн. баррелей
Загруженность НПЗ: 0,00% прогноз: -0,20%, неделей ранее: -4,80%
Добыча нефти в США: 12,0 млн. баррелей в день (рекордное значение)
Экспорт нефти из США: 3,61 млн. баррелей (рекордное значение).

Котировки нефти отреагировали на эти новости довольно нервно, а торговля в первые минуты после выхода релиза носила хаотичный характер. Однако, несмотря на очевидно медвежий характер данных цена нефти WTI остается выше, уровней, предшествовавших публикации.

Экспорт нефти из США достиг рекорда и уступает только двум лидерам ОПЕК.

Экспорт нефти из США на последней отчетной неделе до 15 февраля достиг 3,607 млн. баррелей, свидетельствуют опубликованные 21 февраля данные Управления энергетической информации — независимого агентства в составе Министерства энергетики США. Это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений.

Согласно статистике ОПЕК, только две страны Картеля экспортируют больше США. Это Саудовская Аравия и Ирак.

При этом, несмотря на экстремально высокий объем экспорта, объемы производства в США также обновили свои абсолютные максимумы и достигли 12 млн. баррелей нефти в день. Из-за этого, а также по причине обусловленных сезоном низких объемов переработки, запасы нефти в США превысили максимум 2018 года и достигли самого высокого значения с ноября 2018 года.

За первые 20 дней февраля поставки газа через Болгарию в Турцию снизились на 82%.

За первые 20 дней февраля 2019 года Газпром экспортировал по Трансбалканскому газопроводу в Турцию на 82% меньше газа, чем в тот же период 2018 года.


Зображення



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ , https://mycredit.in.ua/ru ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes ,
https://www.svoboda.org/a/29244966.html
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 71188
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4639 раз.
Подякували: 8409 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Итоги: Энергетика 21.02.19
дядя Caша » Чет 21 лют, 2019 13:43
0 206
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лют, 2019 13:43
дядя Caша
Итоги: Энергетика 20.02.19
дядя Caша » Сер 20 лют, 2019 13:32
0 204
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лют, 2019 13:32
дядя Caша
Итоги: Энергетика 19.02.19
дядя Caша » Вів 19 лют, 2019 13:21
0 205
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 лют, 2019 13:21
дядя Caша

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (12402)
22.02.2019 14:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.