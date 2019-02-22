Итоги: Энергетика 22.02.19

Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:32

Инвесторы с пессимизмом восприняли данные минэнерго США, согласно которым объем добычи нефти в стране за предыдущую неделю вырос на 100 тысяч баррелей в день и достиг рекордного показателя в 12 миллионов баррелей в сутки. При этом запасы нефти в стране выросли пятую неделю подряд. Рост составил 3,7 миллиона баррелей, что превзошло ожидания аналитиков.



Эксперты ожидают продолжения роста добычи нефти в США, и это усиливает опасения относительно риска переизбытка ее предложения.

«Мы ожидаем, что к концу года добыча нефти в США достигнет отметки в 13 миллионов баррелей в день, а средний показатель за 2019 год будет находиться на уровне 12,5 миллиона баррелей в сутки», - считают аналитики банка Citi.



Управление энергетической информации в четверг сообщило, что внутренние запасы нефти росли пятую неделю подряд, до 3,7 млн. баррелей за неделю, закончившуюся 15 февраля.



«Восстановление импорта как на Среднем Западе, так и в Персидском заливе США, в сочетании с текущими замедлением работа на нефтеперерабатывающих заводах привело к пятому подряд наращиванию запасов нефти», - сказал Мэтт Смит из ClipperData.

Добыча нефти в США также продолжает достигать рекордных уровней: в отчете EIA общий внутренний объем производства вырос на 100 000 баррелей до рекордных 12 миллионов баррелей в день на прошлой неделе.



«В США. добыча, наконец, достигла отметки в 12 миллионов баррелей в день, и мы ожидаем, что это число увеличится в ближайшие месяцы, когда новые трубопроводы в Permian Basin (бассейн на юго-западе США) будут запущены в эксплуатацию», - сказал Тарик Захир из Tyche Capital Advisors.

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