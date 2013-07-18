Зачем нужен риэлтор?

Додано: Вів 02 кві, 2019 11:26

Но договориться риелтору о предоставлении своих услуг напрямую с хозяином и не заниматься "пиратством" религия не позволяет.Кстати, тут часто высказывалось мнение, что попытки найти продажу/аренду без риелтора - это у нас от бедности и нецивилизованности, а "белые люди" всё через агентов делают.Но вот в Чехии, например, два наиболее популярных ресурса по поиску недвиги:Первый без агентов, второй - с агентами.Безреалитку народ активно пользует, там блюдят чтоб были только прямые собственники. Большинство моих коллег именно там квартиры под наем и нашли.Там достаточно удобный функционал, в т.ч. выделение области поиска мышью или же через название района/местности (автоматом выделяет область поиска на карте). Можете посмотреть, вдруг что-то покажется интересным.Работает не по принципу агрегаторов, а люди сами там выкладывают объявления, т.к. понимают, что покупателям/арендаторам выгоднее без агента (его услуги = 1 месяцу аренды), поэтому они скорее снимут через Безреалитку.Искать там можно бесплатно, но контакт с владельцем платный (возможность отправлять сообщение владельцу): на наши около 120 грн за обычный доступ, с с обновлением объявлений раз в сутки, и около 400 грн за премиум с обновлением раз в час. Обычного, сужу по себе, в особом всегда достаточно.