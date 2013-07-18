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Зачем нужен риэлтор?

Зачем нужен риэлтор?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<123

Нужен ли риэлтор?

Зачем нужен риэлтор? 2.3 5 24
1).Нужен, это экономия личного времени
17%
4
2).Не нужен - лишние затраты
38%
9
3).Можно и самому справится
46%
11
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2019 20:14

Re: Зачем нужен риэлтор?

Еще , насчет кидания риэлтеров: - это обычные будни их работы, если их кинут в 80% случаев-то они уже прекрасно зарабатывают. Но они зарабатывают больше, они кидают больше, и намного больше, чем кидают их. Например, лето 2014 года, Харьков. Снять квартиру невозможно ( беженцы, студенты ), риэлтор берет 1000, подписывает договор ниочем, квартира не сдается, или уже сдана, и не сдается, менты грят- нет состава, инфа предоставлена, это в договоре, в-общем, бодяга...
---------
сидит себе в офисе, на ж*** ровно. риэлтор, принимает 30 чел , и зарабатывает, без налогов, наличманом 30000 в день, без выходных :mrgreen:
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Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2019 11:26

Но договориться риелтору о предоставлении своих услуг напрямую с хозяином и не заниматься "пиратством" религия не позволяет.

Кстати, тут часто высказывалось мнение, что попытки найти продажу/аренду без риелтора - это у нас от бедности и нецивилизованности, а "белые люди" всё через агентов делают.
Но вот в Чехии, например, два наиболее популярных ресурса по поиску недвиги:
https://www.bezrealitky.cz
https://www.sreality.cz
Первый без агентов, второй - с агентами.
Безреалитку народ активно пользует, там блюдят чтоб были только прямые собственники. Большинство моих коллег именно там квартиры под наем и нашли.
Там достаточно удобный функционал, в т.ч. выделение области поиска мышью или же через название района/местности (автоматом выделяет область поиска на карте). Можете посмотреть, вдруг что-то покажется интересным.
Работает не по принципу агрегаторов, а люди сами там выкладывают объявления, т.к. понимают, что покупателям/арендаторам выгоднее без агента (его услуги = 1 месяцу аренды), поэтому они скорее снимут через Безреалитку.
Искать там можно бесплатно, но контакт с владельцем платный (возможность отправлять сообщение владельцу): на наши около 120 грн за обычный доступ, с с обновлением объявлений раз в сутки, и около 400 грн за премиум с обновлением раз в час. Обычного, сужу по себе, в особом всегда достаточно.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2019 15:12

FYI

  Рыба-сом написав:Но договориться риелтору о предоставлении своих услуг напрямую с хозяином и не заниматься "пиратством" религия не позволяет.

Кстати, тут часто высказывалось мнение, что попытки найти продажу/аренду без риелтора - это у нас от бедности и нецивилизованности, а "белые люди" всё через агентов делают.
Но вот в Чехии, например, два наиболее популярных ресурса по поиску недвиги:
https://www.bezrealitky.cz
https://www.sreality.cz
Первый без агентов, второй - с агентами.
Безреалитку народ активно пользует, там блюдят чтоб были только прямые собственники. Большинство моих коллег именно там квартиры под наем и нашли.
Там достаточно удобный функционал, в т.ч. выделение области поиска мышью или же через название района/местности (автоматом выделяет область поиска на карте). Можете посмотреть, вдруг что-то покажется интересным.
Работает не по принципу агрегаторов, а люди сами там выкладывают объявления, т.к. понимают, что покупателям/арендаторам выгоднее без агента (его услуги = 1 месяцу аренды), поэтому они скорее снимут через Безреалитку.
Искать там можно бесплатно, но контакт с владельцем платный (возможность отправлять сообщение владельцу): на наши около 120 грн за обычный доступ, с с обновлением объявлений раз в сутки, и около 400 грн за премиум с обновлением раз в час. Обычного, сужу по себе, в особом всегда достаточно.

Изначально это был ответ Бараке в теме m2bomber, потом его перенесли сюда, поэтому не удивляйтесь, что оно немного не в тему выглядит тут.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 17:41

Re: Зачем нужен риэлтор?

Добрый день, форумчане
Есть вопрос. Итак, имеется квартира в моем доме, которую я хотела бы купить. О том что она продается, я узнала с известного сайта , просто потому что мониторю квартиры в своем доме и окрестностях + распознала вид с окон на фотках. Владельца квартиры знаю шапочно- пару лет здороваемся в парадном. Цена указана завышенная, и в объявлении указано что посредник. Не могу сказать что прямо именно ее хочу-хочу, но даже до того как начинать переговоры с хозяином и торговаться хотелось бы знать – какая последовательность действий в сделке при вычленении из нее риэлтора? Потому что отдавать даже 3-5% рылу за квартиру которую я сама же и нашла и где у меня есть хоть и условный доступ к хозяину я считаю просто тупостью… Опыта по покупке продаже никогда не было, только аренда и всегда без рыл.
pcust32
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 14:28

  pcust32 написав:Добрый день, форумчане
Есть вопрос. Итак, имеется квартира в моем доме, которую я хотела бы купить. О том что она продается, я узнала с известного сайта , просто потому что мониторю квартиры в своем доме и окрестностях + распознала вид с окон на фотках. Владельца квартиры знаю шапочно- пару лет здороваемся в парадном. Цена указана завышенная, и в объявлении указано что посредник. Не могу сказать что прямо именно ее хочу-хочу, но даже до того как начинать переговоры с хозяином и торговаться хотелось бы знать – какая последовательность действий в сделке при вычленении из нее риэлтора? Потому что отдавать даже 3-5% рылу за квартиру которую я сама же и нашла и где у меня есть хоть и условный доступ к хозяину я считаю просто тупостью… Опыта по покупке продаже никогда не было, только аренда и всегда без рыл.


зачем "заводить", а потом "выводить" риелтора ?
что мешает узнать телефон владельца и позвонить напрямую ему?
ведь соседи же ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 21:17

pcust32
берете продавца,идете к нотариусу,и там вам все расскажут
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