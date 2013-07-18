Зачем нужен риэлтор?

Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Еще , насчет кидания риэлтеров: - это обычные будни их работы, если их кинут в 80% случаев-то они уже прекрасно зарабатывают. Но они зарабатывают больше, они кидают больше, и намного больше, чем кидают их. Например, лето 2014 года, Харьков. Снять квартиру невозможно ( беженцы, студенты ), риэлтор берет 1000, подписывает договор ниочем, квартира не сдается, или уже сдана, и не сдается, менты грят- нет состава, инфа предоставлена, это в договоре, в-общем, бодяга... --------- сидит себе в офисе, на ж*** ровно. риэлтор, принимает 30 чел , и зарабатывает, без налогов, наличманом 30000 в день, без выходных
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Но договориться риелтору о предоставлении своих услуг напрямую с хозяином и не заниматься "пиратством" религия не позволяет.
Кстати, тут часто высказывалось мнение, что попытки найти продажу/аренду без риелтора - это у нас от бедности и нецивилизованности, а "белые люди" всё через агентов делают. Но вот в Чехии, например, два наиболее популярных ресурса по поиску недвиги: https://www.bezrealitky.cz https://www.sreality.cz Первый без агентов, второй - с агентами. Безреалитку народ активно пользует, там блюдят чтоб были только прямые собственники. Большинство моих коллег именно там квартиры под наем и нашли. Там достаточно удобный функционал, в т.ч. выделение области поиска мышью или же через название района/местности (автоматом выделяет область поиска на карте). Можете посмотреть, вдруг что-то покажется интересным. Работает не по принципу агрегаторов, а люди сами там выкладывают объявления, т.к. понимают, что покупателям/арендаторам выгоднее без агента (его услуги = 1 месяцу аренды), поэтому они скорее снимут через Безреалитку. Искать там можно бесплатно, но контакт с владельцем платный (возможность отправлять сообщение владельцу): на наши около 120 грн за обычный доступ, с с обновлением объявлений раз в сутки, и около 400 грн за премиум с обновлением раз в час. Обычного, сужу по себе, в особом всегда достаточно.
Рыба-сом написав:Но договориться риелтору о предоставлении своих услуг напрямую с хозяином и не заниматься "пиратством" религия не позволяет.
Кстати, тут часто высказывалось мнение, что попытки найти продажу/аренду без риелтора - это у нас от бедности и нецивилизованности, а "белые люди" всё через агентов делают. Но вот в Чехии, например, два наиболее популярных ресурса по поиску недвиги: https://www.bezrealitky.cz https://www.sreality.cz Первый без агентов, второй - с агентами. Безреалитку народ активно пользует, там блюдят чтоб были только прямые собственники. Большинство моих коллег именно там квартиры под наем и нашли. Там достаточно удобный функционал, в т.ч. выделение области поиска мышью или же через название района/местности (автоматом выделяет область поиска на карте). Можете посмотреть, вдруг что-то покажется интересным. Работает не по принципу агрегаторов, а люди сами там выкладывают объявления, т.к. понимают, что покупателям/арендаторам выгоднее без агента (его услуги = 1 месяцу аренды), поэтому они скорее снимут через Безреалитку. Искать там можно бесплатно, но контакт с владельцем платный (возможность отправлять сообщение владельцу): на наши около 120 грн за обычный доступ, с с обновлением объявлений раз в сутки, и около 400 грн за премиум с обновлением раз в час. Обычного, сужу по себе, в особом всегда достаточно.
Изначально это был ответ Бараке в теме m2bomber, потом его перенесли сюда, поэтому не удивляйтесь, что оно немного не в тему выглядит тут.
Добрый день, форумчане Есть вопрос. Итак, имеется квартира в моем доме, которую я хотела бы купить. О том что она продается, я узнала с известного сайта , просто потому что мониторю квартиры в своем доме и окрестностях + распознала вид с окон на фотках. Владельца квартиры знаю шапочно- пару лет здороваемся в парадном. Цена указана завышенная, и в объявлении указано что посредник. Не могу сказать что прямо именно ее хочу-хочу, но даже до того как начинать переговоры с хозяином и торговаться хотелось бы знать – какая последовательность действий в сделке при вычленении из нее риэлтора? Потому что отдавать даже 3-5% рылу за квартиру которую я сама же и нашла и где у меня есть хоть и условный доступ к хозяину я считаю просто тупостью… Опыта по покупке продаже никогда не было, только аренда и всегда без рыл.
pcust32 написав:Добрый день, форумчане Есть вопрос. Итак, имеется квартира в моем доме, которую я хотела бы купить. О том что она продается, я узнала с известного сайта , просто потому что мониторю квартиры в своем доме и окрестностях + распознала вид с окон на фотках. Владельца квартиры знаю шапочно- пару лет здороваемся в парадном. Цена указана завышенная, и в объявлении указано что посредник. Не могу сказать что прямо именно ее хочу-хочу, но даже до того как начинать переговоры с хозяином и торговаться хотелось бы знать – какая последовательность действий в сделке при вычленении из нее риэлтора? Потому что отдавать даже 3-5% рылу за квартиру которую я сама же и нашла и где у меня есть хоть и условный доступ к хозяину я считаю просто тупостью… Опыта по покупке продаже никогда не было, только аренда и всегда без рыл.
зачем "заводить", а потом "выводить" риелтора ? что мешает узнать телефон владельца и позвонить напрямую ему? ведь соседи же ?