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Білорусь згодна на спільну валюту з Росією: Лукашенко...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 бер, 2019 12:28
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив білоруський президент Олександр Лукашенко.
Дивися повний текст Білорусь згодна на спільну валюту з Росією: Лукашенко назвав умову
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