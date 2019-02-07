RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Білорусь згодна на спільну
валюту з Росією: Лукашенко...

Білорусь згодна на спільну валюту з Росією: Лукашенко...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 12:28

Білорусь згодна на спільну валюту з Росією: Лукашенко...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив білоруський президент Олександр Лукашенко.

Дивися повний текст Білорусь згодна на спільну валюту з Росією: Лукашенко назвав умову.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87624
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jeugen, Волгарь і 16 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Оприлюднено перші результати дії закону про валюту
R2 » Пон 18 лют, 2019 15:10
4 242
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лют, 2019 19:57
arheops
Ажіотажний попит населення на валюту онлайн пішов на спад
R2 » П'ят 15 лют, 2019 10:53
2 128
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лют, 2019 12:29
kvn2
Закон «Про валюту»: які обмеження залишаються
R2 » Чет 07 лют, 2019 13:13
2 173
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лют, 2019 01:45
Surfer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (68336)
01.03.2019 13:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.