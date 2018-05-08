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Finance.ua: Безбідна старість

Finance.ua: Безбідна старість
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 06:31

А чому оминули увагою недержавнi пенсiйнi фонди?
Każda głowa ma swoją czapkę.
Mirax
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 08:49

Re: Finance.ua: Безбідна старість

А купувати золото - теж не варіант?
Не Я
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 20:02

По поводу гарантий вкладов в договора страхования жизни:
Законопроект «О системе гарантирования вкладов физических лиц».Был утвержден Нацкомфинуслуг 15 января 2019 года и обнародован на сайте регулятора.Законопроект регулирует отношения между Фондом, банками, страховыми компаниями, специализирующимися на страховании.
По поводу инфляции:
Клиент имеет право делать индексацию, Страховая Компания сама предлагает это делать ( у меня полис Граве )
oksana_nedbai
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 20:44

Re: Finance.ua: Безбідна старість

Типичная рекламная заказуха , призывающая поверить что вложение, приносящее за 10 лет на 100 000 грн меньше по сравнению с депозитами - более выгодно )) И куча новорегов с 1 сообщением за ВСЮ историю пребывания на финансе , естественно это сообщение в ДАННОЙ теме, топящих за страховые вклады ) в противовес гораздо более выгодным депозитам.
Фу , заказуха.
Surfer
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 11:12

В чём главный недостаток этого метода-гривна абсолютно не годится для долгосрочного накопления.Или после девальвации примерно на 250 % появилась гарантия,что больше девальвации не будет?Сколько лет нужно отбивать потери при девальвации 250%?Лет 15?Правда,есть люди,считающие прибыль в гривне,тогда другое дело,на правильно ли это?Не думаю,что их много на этом сайте...
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 13:22

  greenozon написав:Gastarbaiter

(c) Критикуя - предлагай

яка ваша пропозиція?

Ну, можно ведь самостоятельно инвестировать. Валюта, акции, облигации, депозиты, недвижимость. Вы сами себе управляющий. В любой момент перекинулись из одного актива в другой. В случае острой нужды в деньгах можно что-то продать быстро. А так платишь-платишь, а случись что - попробуй обратно получить досрочно! И привязка к графику платежей, что тоже не есть гуд. Хочешь больше или меньше - просто так не получится.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 08:14

В стране в которой финансовая система нестабильна, а за последних 5 лет ликвидировано до 80% банков и около 90% страховых, такие варианты являются благотворительным пожертвование непонятно кому, а не пенсией и отложенными деньгами на будущее.
dvshportun
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 08:48

Re: Finance.ua: Безбідна старість

  dvshportun написав:а за последних 5 лет ликвидировано до 80% банков

80% банков за пять лет? Вы явно не про Украину.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 10:38

  Faceless написав:
  dvshportun написав:а за последних 5 лет ликвидировано до 80% банков

80% банков за пять лет? Вы явно не про Украину.

Если Вы не владеете информацией, писать лучше не стоит.
2014 год 180 банков.
2019 год 77 банков.
Если откинуть созданные за последних 2 года банки и находящиеся в ликвидации. Вот вам и 80%.
Вся статистика официальная, вы можете найти ее на сайте НБУ. Минфина. :!:
dvshportun
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 11:18

  dvshportun написав:
  Faceless написав:
  dvshportun написав:а за последних 5 лет ликвидировано до 80% банков

80% банков за пять лет? Вы явно не про Украину.

Если Вы не владеете информацией, писать лучше не стоит.
2014 год 180 банков.
2019 год 77 банков.
Если откинуть созданные за последних 2 года банки и находящиеся в ликвидации. Вот вам и 80%.
Вся статистика официальная, вы можете найти ее на сайте НБУ. Минфина. :!:

Вот именно, было 180, осталось 76, итого закрылось или в состоянии ликвидации 58%. Потому если не умеете считать, действительно, писать лучше не стоит :mrgreen:
Faceless
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