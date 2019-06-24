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В Київтеплоенерго пояснили, як повернути переплачені...
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Додано: Пон 01 кві, 2019 17:24
Пропонуємо до обговорення:
Під час переходу теплового комплексу від ПАТ «Київенерго» в управління КП «Київтеплоенерго» у багатьох киян залишилась заборгованість за спожите тепло, яка перейшла в нове комунальне підприємство.
Дивися повний текст В Київтеплоенерго пояснили, як повернути переплачені кошти за опалення
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R2
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Додано: Пон 01 кві, 2019 17:24
Так сколько же ждать ?
Еще до Нового Года написал заявление и подал все документы
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metall_05
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Додано: Пон 01 кві, 2019 18:03
metall_05 написав:
Так сколько же ждать ?
Еще до Нового Года написал заявление и подал все документы
И я тоже.
Витальку с Ахметом в топку
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shapo
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Додано: Сер 17 кві, 2019 13:10
В ЦКС подала документы в январе 2019 по переплате на отопление и гарячую воду в ПАО «Киевэнерго» а КП «Киевтеплоэнерго» выставляет долги. А в мае вводят пеню! Сколько еще ждать перерасчета? Уже прошло три месяца. А нас уверяют что дело рассматривается 45 дней. Где правда?
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solgaa
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Додано: Сер 08 тра, 2019 08:03
Подала документы на возврат переплаты за отопление еще в декабре 2018. До сих пор жду. Думаю написать по этому поводу заявление в прокуратуру города и Управление по защите прав потребителей. Кто-то может уже писал что-то подобное? Что ответили?
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ti_ann
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Додано: Чет 09 тра, 2019 09:22
ti_ann написав:
Подала документы на возврат переплаты за отопление еще в декабре 2018. До сих пор жду. Думаю написать по этому поводу заявление в прокуратуру города и Управление по защите прав потребителей. Кто-то может уже писал что-то подобное? Что ответили?
Был пару дней назад в ЦКС по поводу написанного еще в декабре 2018г заявления на возврат переплаченных денег - включают дурака и говорят, что люди ждут и по пол-года ,а они ничего не могут сделать.
Похоже, Виталька с Ахметовым решили кинуть киевлян
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shapo
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Додано: Нед 30 чер, 2019 10:12
Подала документи на отримання переплати ще в жовтні 2018. До цих пір ні звуку при моєму запиті у травні 2018 відповіли що що ще не почали виплачувати що всі ще чекають
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lavista777
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