Відгуки про Freedom Finance

ждем 2027? Есть новости у кого то?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 21 бер, 2024 12:46
Додано: Чет 21 бер, 2024 13:13
Криміналу у владних олімпах нема часу рішати проблеми простих смертних...
в 2027 ця ОПГ може спокійно продовжити ще на 5 років
Додано: Чет 28 бер, 2024 11:58
Коли клієнти «Фрідом Фінанс Україна» отримають шанс повернути 3,5 млрд грн?
Через підписання цього тижня президентом законопроекту про реформу НКЦПФР знову актуалізувалися питання діяльності цього органу і репутації держави, як гаранта безпеки інвестицій громадян. Можливо, зрушиться з мертвої точки питання повернення депозитів українців в «Фрідом Фінанс Україна» .
Під санкціями
В Україні немає окремого законодавства, яке б регулювало процес накладання санкцій на фінансові компанії. В випадку «Фрідом Фінанс Україна» заморозилися і кошти самої компанії, і кошти її клієнтів (які для НБУ технічно розташовуються на одному рахунку).
Хто крайній?
Позиція компанії - нас заблокували, ми не можемо нічого зробити.
У свою чергу Гетманцев вважає, що НКЦПФР самоусунулася від ситуації, у яку потрапила «Фрідом Фінанс Україна»: «Рішення про призупинення (ліцензій) було ухвалене регулятором на користь підсанкційної особи, а не її клієнтів. Ми проаналізували те, що відбувається, і побачили в бездіяльності НКЦПФР злочинну недбалість. Комісія мала ще рік тому вжити заходів, спрямованих на розблокування активів».
За словами чиновників, ніхто не хоче брати на себе відповідальність та особисто переконувати президента в необхідності винятків, побоюючись бути запідозреним в корупційному лобізмі інтересів компанії.
В схожому кейсі керівнику Monobank Олегу Гороховському вдалося завдяки контактам із Мінекономіки та особисто президентом за тиждень розв'язати проблему і вивести $5,5 млн коштів клієнтів сервісу Mono invest із рахунків EXANTE. У випадку з Exante під санкції потрапила кіпрська компанія EXT Ltd (раніше M&L Invest Union Markets Ltd) та її активи. І оскільки на самому Кіпрі компанія продовжує працювати, то ці санкції не торкнулися активів клієнтів, адже в разі їх переведення в Україну вони вже вважалися активами третіх осіб.
Варіанти рішень
Наразі для розв'язання питання щодо розблокування активів відсутня необхідна законодавча база. Цю проблему намагаються розв’язати в Нацкомісії з цінних паперів і профільному комітеті Верховної Ради.
Розгдядається два механізми повернення активів клієнтам:
- окремо для цінних паперів, що зберігаються в депозитарних установах,
- окремо – для грошових коштів.
Кожен із 12 700 клієнтів повинен буде відкрити рахунок в іншому брокері (на свій вибір), пройти наново процедуру KYC і фінмоніторингу, та після цього отримати на новий рахунок свої кошти.
Альтернативним варіантом може стати внесення депутатами «правок щодо «Фрідому» як окремого проєкту закону. Але тоді потрібно буде наново погодження Комітету та проходження першого і другого читань. Інакше клієнтам доведеться чекати закінчення війни та зняття санкцій із компанії.
Суд не допоможе
Адже, в разі задоволення позову таке судове рішення суперечило б вимогам чинного законодавства. Тобто логіка така: ухвала суду є лише підставою для переказу. А якщо його виконати неможливо, то й вона втрачає сенс.
Залишається очікувати деталей нового закону про реформу НКЦПФР, який був підписаний всупереч позиції керівництва самої Комісії.
Можливо, процес зрушиться з мертвої точки.
(з ТГ каналу
Додано: Чет 28 бер, 2024 14:43
DmitryZP дякую шановному учаснику форуму за публікацію! Про себе я подумав, нехай пройде тиждень-другий, та після повного уходу ветеринара знову буду писати запити до РНБОУ. Тримаємось, вистоїмо!
Додано: Чет 28 бер, 2024 14:57
Re: Відгуки про Freedom Finance
🕯️свічку за тих хто ще вірить.
Додано: Чет 28 бер, 2024 15:40
Re: Відгуки про Freedom Finance
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