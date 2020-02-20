Відгуки про Freedom Finance

Додано: Вів 30 кві, 2024 11:58

Шановні колеги по питанню ФФУ, а чи надсилаєте ви регулярні звернення до державних органів? На сайті Комісії є повідомлення від вересня про кроки, які ними вживаються для вирішення ситуації. Я надіслав запит з питанням про результати. Ось що відповіли:



Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) на

Ваше звернення від щодо питання взаємодії

Комісії з Комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної

Ради України відносно проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких

законів України щодо захисту прав інвесторів у випадах накладення санкцій на

професійних учасників ринків капіталу», розробленого Комісією з метою

вирішення проблеми заблокованих рахунків фізичних осіб у ТОВ «Фрідом Фінанс

Україна», в межах компетенції повідомляє наступне.

Комісією листом від 13.09.2023 № 08/02/9737 було надіслано зазначений

законопроєкт та матеріали до нього до Комітету з питань фінансів, податкової та

митної політики Верховної Ради України з проханням підтримати його та внести

на розгляд Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи.

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради

України листом від 06.12.2023 № 04-32/10-2023/268463 повідомив Комісію про те,

що вищезазначений лист Комісії із додатками в установленому порядку згідно з

резолюцією Голови Комітету був переданий народним депутатам України – членам

Комітету для ознайомлення, опрацювання та з метою розгляду щодо можливості

внесення згаданого тексту як проєкту Закону. При цьому Комітетом також було

повідомлено, що станом на 04.12.2023 офіційно зареєстровані законопроєкти із

названої тематики відсутні. Крім того, в листі Комітету було також зазначено про

концептуальну незгоду з підходами, закладеними в законопроєкті.

Враховуючи нагальну необхідність вирішення питання щодо повернення

активів клієнтів ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» шляхом законодавчого

врегулювання зазначеного механізму Комісія листом від 02.02.2024 № 08/02/3147зверталась до Голови Верховної Ради України Стефанчука Р.О. з проханням

посприяти у внесенні на розгляд Верховної Ради України проєкту Закону України

«Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту прав інвесторів у

випадах накладення санкцій на професійних учасників ринків капіталу» та у разі

необхідності створити робочу групу з питань опрацювання зазначеного

законопроєкту із залученням до її роботи представників Комісії та інших

зацікавлених осіб.

Крім того інформуємо, що Комісія з метою вирішення питання щодо

повернення активів клієнтів ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» шляхом законодавчого

врегулювання зазначеного механізму також зверталась до Прем’єр-міністра

України Шмигаля Д.А. (лист від 02.02.2024 № 08/02/3149) та Першого віцепрем’єр-міністра України – Міністра економіки України Свириденко Ю.А. (лист

від 02.02.2024 № 08/02/3148).

Прем’єр-міністром України Д. Шмигалем до листа Комісії від 02.02.2024

№ 08/02/3149 було надано доручення від 23.02.2024 №3969/2/1-24 Міністерству

фінансів України, Міністерству економіки України та Національному агентству з

питань запобігання корупції за участю з Комісією розглянути зазначений лист

Комісії та про результати поінформувати Кабінет Міністрів України. На виконання

зазначеного доручення Комісією листом від 06.03.2024 № 08/02/5893 було

повідомлено Міністерство фінансів України про необхідність врегулювання

питання виплат та повернення коштів клієнтам професійних учасників ринків

капіталу, які були заблоковані в наслідок накладення спеціальних економічних

санкцій на таких професійних учасників, шляхом внесення законодавчих змін,

надісланих листом Комісії від 02.02.2024 № 08/02/3149.



Стверджував і стверджую - чим більша кількість звернень буде отримана МФ, МЕ, НБУ, НКЦПФР, фінансовим комітетом, СБУ, ОП - тим швидше будуть результати. Або я кщо не швидше - то хоч відвернемо ймовірність подовження санкцій після споину встановленого терміну.

На підставі цього листа на мою адресу, в мене виникло багато нових запитань до вищезгаданих органів, обов"язково створю та надішлю нові запити.

І ви також дійте.