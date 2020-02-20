Відгуки про Freedom Finance

ждем 2027? Есть новости у кого то?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 21 бер, 2024 13:46
Додано: Чет 21 бер, 2024 14:13
Криміналу у владних олімпах нема часу рішати проблеми простих смертних...
в 2027 ця ОПГ може спокійно продовжити ще на 5 років
Додано: Чет 28 бер, 2024 12:58
Коли клієнти «Фрідом Фінанс Україна» отримають шанс повернути 3,5 млрд грн?
Через підписання цього тижня президентом законопроекту про реформу НКЦПФР знову актуалізувалися питання діяльності цього органу і репутації держави, як гаранта безпеки інвестицій громадян. Можливо, зрушиться з мертвої точки питання повернення депозитів українців в «Фрідом Фінанс Україна» .
Під санкціями
В Україні немає окремого законодавства, яке б регулювало процес накладання санкцій на фінансові компанії. В випадку «Фрідом Фінанс Україна» заморозилися і кошти самої компанії, і кошти її клієнтів (які для НБУ технічно розташовуються на одному рахунку).
Хто крайній?
Позиція компанії - нас заблокували, ми не можемо нічого зробити.
У свою чергу Гетманцев вважає, що НКЦПФР самоусунулася від ситуації, у яку потрапила «Фрідом Фінанс Україна»: «Рішення про призупинення (ліцензій) було ухвалене регулятором на користь підсанкційної особи, а не її клієнтів. Ми проаналізували те, що відбувається, і побачили в бездіяльності НКЦПФР злочинну недбалість. Комісія мала ще рік тому вжити заходів, спрямованих на розблокування активів».
За словами чиновників, ніхто не хоче брати на себе відповідальність та особисто переконувати президента в необхідності винятків, побоюючись бути запідозреним в корупційному лобізмі інтересів компанії.
В схожому кейсі керівнику Monobank Олегу Гороховському вдалося завдяки контактам із Мінекономіки та особисто президентом за тиждень розв'язати проблему і вивести $5,5 млн коштів клієнтів сервісу Mono invest із рахунків EXANTE. У випадку з Exante під санкції потрапила кіпрська компанія EXT Ltd (раніше M&L Invest Union Markets Ltd) та її активи. І оскільки на самому Кіпрі компанія продовжує працювати, то ці санкції не торкнулися активів клієнтів, адже в разі їх переведення в Україну вони вже вважалися активами третіх осіб.
Варіанти рішень
Наразі для розв'язання питання щодо розблокування активів відсутня необхідна законодавча база. Цю проблему намагаються розв’язати в Нацкомісії з цінних паперів і профільному комітеті Верховної Ради.
Розгдядається два механізми повернення активів клієнтам:
- окремо для цінних паперів, що зберігаються в депозитарних установах,
- окремо – для грошових коштів.
Кожен із 12 700 клієнтів повинен буде відкрити рахунок в іншому брокері (на свій вибір), пройти наново процедуру KYC і фінмоніторингу, та після цього отримати на новий рахунок свої кошти.
Альтернативним варіантом може стати внесення депутатами «правок щодо «Фрідому» як окремого проєкту закону. Але тоді потрібно буде наново погодження Комітету та проходження першого і другого читань. Інакше клієнтам доведеться чекати закінчення війни та зняття санкцій із компанії.
Суд не допоможе
Адже, в разі задоволення позову таке судове рішення суперечило б вимогам чинного законодавства. Тобто логіка така: ухвала суду є лише підставою для переказу. А якщо його виконати неможливо, то й вона втрачає сенс.
Залишається очікувати деталей нового закону про реформу НКЦПФР, який був підписаний всупереч позиції керівництва самої Комісії.
Можливо, процес зрушиться з мертвої точки.
(з ТГ каналу
Додано: Чет 28 бер, 2024 15:43
DmitryZP дякую шановному учаснику форуму за публікацію! Про себе я подумав, нехай пройде тиждень-другий, та після повного уходу ветеринара знову буду писати запити до РНБОУ. Тримаємось, вистоїмо!
Додано: Чет 28 бер, 2024 15:57
Re: Відгуки про Freedom Finance
🕯️свічку за тих хто ще вірить.
Додано: Чет 28 бер, 2024 16:40
Re: Відгуки про Freedom Finance
Додано: Нед 28 кві, 2024 18:12
ці бандити нікуди не підуть
вони хочуть поки що повністю знищити ринок (в кінкі травня УБ та ПФТС втратять ліцензії). Ціль - повністю монополізувати ринок. комісія + іку + біржа перспектива = це одна сімя в прямомі сенсі.
Додано: Вів 30 кві, 2024 11:58
Шановні колеги по питанню ФФУ, а чи надсилаєте ви регулярні звернення до державних органів? На сайті Комісії є повідомлення від вересня про кроки, які ними вживаються для вирішення ситуації. Я надіслав запит з питанням про результати. Ось що відповіли:
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) на
Ваше звернення від щодо питання взаємодії
Комісії з Комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної
Ради України відносно проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких
законів України щодо захисту прав інвесторів у випадах накладення санкцій на
професійних учасників ринків капіталу», розробленого Комісією з метою
вирішення проблеми заблокованих рахунків фізичних осіб у ТОВ «Фрідом Фінанс
Україна», в межах компетенції повідомляє наступне.
Комісією листом від 13.09.2023 № 08/02/9737 було надіслано зазначений
законопроєкт та матеріали до нього до Комітету з питань фінансів, податкової та
митної політики Верховної Ради України з проханням підтримати його та внести
на розгляд Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи.
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради
України листом від 06.12.2023 № 04-32/10-2023/268463 повідомив Комісію про те,
що вищезазначений лист Комісії із додатками в установленому порядку згідно з
резолюцією Голови Комітету був переданий народним депутатам України – членам
Комітету для ознайомлення, опрацювання та з метою розгляду щодо можливості
внесення згаданого тексту як проєкту Закону. При цьому Комітетом також було
повідомлено, що станом на 04.12.2023 офіційно зареєстровані законопроєкти із
названої тематики відсутні. Крім того, в листі Комітету було також зазначено про
концептуальну незгоду з підходами, закладеними в законопроєкті.
Враховуючи нагальну необхідність вирішення питання щодо повернення
активів клієнтів ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» шляхом законодавчого
врегулювання зазначеного механізму Комісія листом від 02.02.2024 № 08/02/3147зверталась до Голови Верховної Ради України Стефанчука Р.О. з проханням
посприяти у внесенні на розгляд Верховної Ради України проєкту Закону України
«Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту прав інвесторів у
випадах накладення санкцій на професійних учасників ринків капіталу» та у разі
необхідності створити робочу групу з питань опрацювання зазначеного
законопроєкту із залученням до її роботи представників Комісії та інших
зацікавлених осіб.
Крім того інформуємо, що Комісія з метою вирішення питання щодо
повернення активів клієнтів ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» шляхом законодавчого
врегулювання зазначеного механізму також зверталась до Прем’єр-міністра
України Шмигаля Д.А. (лист від 02.02.2024 № 08/02/3149) та Першого віцепрем’єр-міністра України – Міністра економіки України Свириденко Ю.А. (лист
від 02.02.2024 № 08/02/3148).
Прем’єр-міністром України Д. Шмигалем до листа Комісії від 02.02.2024
№ 08/02/3149 було надано доручення від 23.02.2024 №3969/2/1-24 Міністерству
фінансів України, Міністерству економіки України та Національному агентству з
питань запобігання корупції за участю з Комісією розглянути зазначений лист
Комісії та про результати поінформувати Кабінет Міністрів України. На виконання
зазначеного доручення Комісією листом від 06.03.2024 № 08/02/5893 було
повідомлено Міністерство фінансів України про необхідність врегулювання
питання виплат та повернення коштів клієнтам професійних учасників ринків
капіталу, які були заблоковані в наслідок накладення спеціальних економічних
санкцій на таких професійних учасників, шляхом внесення законодавчих змін,
надісланих листом Комісії від 02.02.2024 № 08/02/3149.
Стверджував і стверджую - чим більша кількість звернень буде отримана МФ, МЕ, НБУ, НКЦПФР, фінансовим комітетом, СБУ, ОП - тим швидше будуть результати. Або я кщо не швидше - то хоч відвернемо ймовірність подовження санкцій після споину встановленого терміну.
На підставі цього листа на мою адресу, в мене виникло багато нових запитань до вищезгаданих органів, обов"язково створю та надішлю нові запити.
І ви також дійте.
Додано: Вів 30 кві, 2024 13:15
Re: Відгуки про Freedom Finance
Вам не здається що це рух по замкненому колу? Один доручив іншим розібратися, ті в свою чергу надіслали відповідь що потрібно внести зміни у законодавство... створюють враження активної праці, а результат нульовий...
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