Відгуки про Freedom Finance

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 01 тра, 2024 18:04
Не надсилаю, ментально списав все у "втрати". Висновки теж зробив.
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adj
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 09:41
adj написав:
Висновки теж зробив.
які висновки зробили?
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Олежан
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 09:55
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greenozon
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 13:00
до чого ФФ в Україні і статки гривневих мільйонерів?
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sens
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 13:02
sens написав:
до чого ФФ в Україні і статки гривневих мільйонерів?
доларових
ага, ні дочого, в країні війна 11 рік а тут тисячі мільйонерів щороку народжуютсья
ніякого звязку, абсолютно!
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greenozon
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 13:04
greenozon написав: sens написав:
до чого ФФ в Україні і статки гривневих мільйонерів?
доларових
ага, ні дочого, в країні війна 11 рік а тут тисячі мільйонерів щороку народжуютсья
ніякого звязку, абсолютно!
якщо доведете зв'язок між ФФ та кількістю мільйонерів то буде більш зрозуміло для всіх
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sens
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Додано: Суб 04 тра, 2024 23:09
Олежан написав: adj написав:
Висновки теж зробив.
які висновки зробили?
Що ні цій державі ні інвестицій в укр ринок не буде ніколи. Все одразу в долар і закордон.
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adj
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Додано: Суб 04 тра, 2024 23:15
adj написав:
Все одразу в долар і закордон.
ви як в воду дивитесь!
для себе любимих - все
для людей - законhttps://bank.gov.ua/ua/news/all/valyutn ... noyi-viyni
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greenozon
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