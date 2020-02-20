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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 56575859
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 10:33

  adj написав:Та нічого їх не чекає. Комісія вже хоче анульовувати ліцензії УБ і ПФТС. Буде лише Перспектива, держ банки і ІСИ (бо голова комісії спить з директоркою ІСИ трейд напрямку). Ситуація трагічна.


клієнтам важливо зараз іхні гроші,а не балачки про майбутнє
Я отримав від департаменту культурної спадщини лист з минулого , коли задовго до візиту на місце пошкодження памятника архітектури отримав відповідь що Законом не передбачено відновлювати за бюджет по програмі Є-відновлення , все так само трагічно,коли мені не компенсують грошима,і мені зовсім нецікаво чи Є-відновлення чи НЕМАє-відновлення :oops:
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2024 22:18

  adj написав:Та нічого їх не чекає. Комісія вже хоче анульовувати ліцензії УБ і ПФТС. Буде лише Перспектива, держ банки і ІСИ (бо голова комісії спить з директоркою ІСИ трейд напрямку). Ситуація трагічна.

ПТФС сама вийшла. УБ наступна.
https://minfin.com.ua/ua/2024/05/10/126621713/
adj
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2024 11:13

adj Вже
https://minfin.com.ua/ua/2024/06/07/128523078/
ihorasas
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2024 11:47

ось тут, наскільки я зрозумів, офіційний представник УБ дав статус і плани дій із точки зору біржі

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2024 12:36

Re: Відгуки про Freedom Finance

https://www.nssmc.gov.ua/novi-povnovazh ... s-ukraina/

Нові повноваження НКЦПФР: Розпочато процес вирішення проблеми з клієнтами Фрідом Фінанс Україна

Цікаво...
vorchun
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2024 13:23

27 березня 2024 року газета «Голос України» опублікувала зміни до Закону "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

Закон України № 3585-IX набирає чинності через один місяць з дня його опублікування - 27 квітня 2024 року, крім окремих положень, які набирають чинності у встановлені законом строки.

---
щось комісія не дуже спішиться допомагати інвесторам, лише PR-иться
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2024 17:00

  greenozon написав:27 березня 2024 року газета «Голос України» опублікувала зміни до Закону "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

Закон України № 3585-IX набирає чинності через один місяць з дня його опублікування - 27 квітня 2024 року, крім окремих положень, які набирають чинності у встановлені законом строки.

---
щось комісія не дуже спішиться допомагати інвесторам, лише PR-иться

Судячи з того, що тимчасового керючого призначили на 1 рік до 10.06.2025, то й не планують поспішати
citramon
 
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citramon до 2027 года....
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