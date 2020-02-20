Відгуки про Freedom Finance
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 24 сер, 2024 12:07
Зі мною 19-го числа звʼязувався мій колишній менеджер, який наче зараз у Фрідом Фінанс Європа, скинув на підпис документ "Розпорядження .. для голосування", я підписав ЕЦП і надіслав на
info@ffin.ua
. І ще те ж саме надіслав фізично на адресу ФФ Україна.
Він казав це треба зробити до 20-го серпня, але не факт, що приймуть, і не факт, що це щось дасть враховуючи ситуацію.
kart99
Повідомлень: 3
З нами з: 17.02.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Нед 25 сер, 2024 16:18
ЗІС-5 Я не буду ничего делать и подписывать згоду. Идут они нах.
asin
Повідомлень: 367
З нами з: 09.11.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 50 раз.
Профіль
Додано: Суб 31 сер, 2024 10:28
Шановні друзі, увага. Сьогодні відбудеться нарада по нашій темі, запрошуються всі бажаючі
Max BPO приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom.
Тема: ІГ ОВДП та Бонди Фрідом Україна
Время: 31 авг. 2024 12:00 AM
Войти Zoom Конференция
https://us05web.zoom.us/j/84839129891?p ... eF8U1fC6.1
Идентификатор конференции: 848 3912 9891
Код доступа: 5mgKCL
Долучайтеся до ресурсу, в якому спілкуємось на тему ФФУ в Телеграм -
https://t.me/freedomukraine2023
ЗІС-5
Повідомлень: 150
З нами з: 21.12.16
Подякував: 74 раз.
Подякували: 141 раз.
Профіль
Додано: Суб 31 сер, 2024 11:10
ЗІС-5 хто такий Max BPO ?
greenozon
Повідомлень: 16514
З нами з: 01.06.14
Подякував: 462 раз.
Подякували: 1634 раз.
Профіль
1
1
3
Додано: Суб 31 сер, 2024 11:35
greenozon дізнаємось. Подяка йому за організацію. Приходьте на конференцію.
ЗІС-5
Повідомлень: 150
З нами з: 21.12.16
Подякував: 74 раз.
Подякували: 141 раз.
Профіль
Додано: Суб 31 сер, 2024 12:47
ЗІС-5 написав: greenozon
дізнаємось. Подяка йому за організацію. Приходьте на конференцію.
дякую, не встиг
викладіть будь ласка новини чи підсумки якщо ваша ласка!
greenozon
Повідомлень: 16514
З нами з: 01.06.14
Подякував: 462 раз.
Подякували: 1634 раз.
Профіль
1
1
3
Додано: Суб 31 сер, 2024 13:30
Долучайтеся до ресурсу, в якому спілкуємось на тему ФФУ в Телеграм -
https://t.me/freedomukraine2023
Там все далі вирішуємо
ЗІС-5
Повідомлень: 150
З нами з: 21.12.16
Подякував: 74 раз.
Подякували: 141 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
Схожі теми
255
89719
Сер 07 сер, 2024 14:45 VASH
25
21416
Сер 31 лип, 2024 11:07 sens
486
243800
Сер 15 тра, 2024 11:45 viy