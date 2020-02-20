Відгуки про Freedom Finance

Зі мною 19-го числа звʼязувався мій колишній менеджер, який наче зараз у Фрідом Фінанс Європа, скинув на підпис документ "Розпорядження .. для голосування", я підписав ЕЦП і надіслав на info@ffin.ua . І ще те ж саме надіслав фізично на адресу ФФ Україна. Він казав це треба зробити до 20-го серпня, але не факт, що приймуть, і не факт, що це щось дасть враховуючи ситуацію.
Обмеження торкнулися клієнтів, що користувалися сервісом Monobank – Mono invest, який підключав клієнтів банку до продуктів брокера.
Однак керівнику необанку Олегу Гороховському вдалося завдяки контактам із міністром економіки та особисто президентом за тиждень розв'язати проблему і вивести $5,5 млн коштів клієнтів сервісу Mono invest із рахунків іноземного брокера EXANTE.
Він зазначив, що повернення коштів відбулося завдяки підтримці голови Нацбанку Андрія Пишного, його заступника Дмитра Олійника та першої віцепрем'єрки Юлії Свириденко.
Після згоди брокера банк паралельно звернувся за допомогою до НБУ, підтримкою якого необхідно було заручитися, щоб така трансакція не трактувалася як порушення закону про санкції.