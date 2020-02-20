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Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 08 жов, 2024 12:35
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adj
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Додано: Сер 09 жов, 2024 19:54
https://youtu.be/MrtsJhGQVQQ?si=3zVHqtiAAwtfPo5i
Дуже цікаве відео для перегляду, дякую його створювачам та учасникам!
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ЗІС-5
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greenozon
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Ірина_
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