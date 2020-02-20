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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 58596061
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 12:35

Re: Відгуки про Freedom Finance

https://www.epravda.com.ua/publications ... /8/720285/
adj
 
Повідомлень: 776
З нами з: 08.04.22
Подякував: 108 раз.
Подякували: 192 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 19:54

https://youtu.be/MrtsJhGQVQQ?si=3zVHqtiAAwtfPo5i

Дуже цікаве відео для перегляду, дякую його створювачам та учасникам!
ЗІС-5
 
Повідомлень: 156
З нами з: 21.12.16
Подякував: 74 раз.
Подякували: 143 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 12:27

Колеги залійтайте в відео-бесіду в телеграм групу прямо зараз!

актуальна гаряча інформація


https://t.me/freedomukraine2023 :!: :!: :!:
greenozon
 
Повідомлень: 16639
З нами з: 01.06.14
Подякував: 476 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 12:15

Розбиратимуться СБУ та суди. За два роки Нацкомісія з цінних паперів і нардепи не змогли розблокувати активи 13 000 клієнтів підсанкційного брокера «Фрідом фінанс». Хто винен та які варіанти виходу


https://forbes.ua/money/rozbiratimutsya ... 2024-24381
greenozon
 
Повідомлень: 16639
З нами з: 01.06.14
Подякував: 476 раз.
Подякували: 1666 раз.
 
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2
1
6
  #<1 ... 58596061
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Модератори: Ірина_, Модератор

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