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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 60616263
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 17:40

зарухались таракани
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https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=60112477


Про затвердження Порядку повернення активів, включно з грошовими коштами, які належать клієнтам/депонентам професійного учасника ринків капіталу, до якого застосовано санкцію у виді «блокування активів»
greenozon
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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