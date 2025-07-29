Відгуки про Freedom Finance

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Про затвердження Порядку повернення активів, включно з грошовими коштами, які належать клієнтам/депонентам професійного учасника ринків капіталу, до якого застосовано санкцію у виді «блокування активів»
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 25 лип, 2025 17:40
зарухались таракани
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Про затвердження Порядку повернення активів, включно з грошовими коштами, які належать клієнтам/депонентам професійного учасника ринків капіталу, до якого застосовано санкцію у виді «блокування активів»
Додано: Вів 29 лип, 2025 11:12
щось в лісі здохло
прийшов емейл + СМС (!)
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Є нове IPO ПОЛИПЛАСТ-П02-БО-08_CNY Размещение выпуска бо серии П02-БО-08 АО "Полипласт". Закінчення прийому заявок 2025-07-29 14:50:00
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Відповідь на заміну bonds of series P02-BO-08 of JSC "Poliplast"
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