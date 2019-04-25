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Рада ухвалила "мовний закон"

Рада ухвалила "мовний закон"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:15

Re: Рада ухвалила "мовний закон"

Мизантрóп написав:Зображення


На волне революций Шариковы со справкой как всегда оседлают пену на гребне волны.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:37

  Мизантрóп написав:Зображення


Спикер говорит на estuary ukrainian, популярном также в Генпрокуратуре и МИДе.
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:48

  baran написав:
  Sommer написав:А, так ты волнуешься исключительно за иностранцев? Так бы сразу и сказал.

с чего такой вывод? плохо у вас с объективностью и логика хромает. Может человек совсем на другое намекает: надо всех резидентов обязать общаться во всех организациях только на украинском языке, а то ведь и несправедливо получаецо, и вопросы лишние отпадут.


Обязывайте. Вам и карты в руки.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 08:43

Re: Рада ухвалила

Демоскализация штука нужная...хоть щось корисне барыга перед концом сделал...Это надо было 4 года парить всем мозги, получить пинок под зад, что бы хоть что то сделать..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 09:06

  Джон написав:Это надо было 4 года парить всем мозги


Не 4, а пять лет парил мозги, но то такое.

Не пойму страстей по этому закону, еще в него десятки раз будут правки и изменения.
В Венецианскую комиссию не захотели посылать, побоялись. Еще не дошло дело до вступления в ЕС, когда Венгрия и Румыния могут набычиться как сейчас и наложить вето на вступление.

Так что пока обсуждение закона от уходящей рады с уровнем доверия в несколько процентов просто ни о чём.
freeze
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