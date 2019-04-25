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Рада ухвалила "мовний закон"
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Додано: Пон 29 кві, 2019 19:30
SMOKE написав:
Закон очень верный.
В статье 10 Конституции говорится в том числе о свободном использовании в Украине языка национальных меньшинств.
Поэтому не возможность вещать в эфире СМИ на языке национальных меньшинств является явным нарушением Конституции Украины. Фактический законодательный запрет на получение образования на языке национальных меньшинств тоже явное нарушение Конституции.
Закон явно будет отменен Конституционным судом.
Если хотеть сделать так как сделали, надо для начала изменить эту статью Конституции, а потом принимать Закон. Тогда было бы юридически правильно.
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Додано: Пон 29 кві, 2019 19:33
baran написав: SMOKE написав:Мне не кажется. У меня есть наглядный пример людей старшего поколения, которые до 1991 года знать не знали украинского. И ни один его специально не учил, но все сейчас могут и говорить, и писать.
Все равно ведь сталкиваешься и с новостями, и с контентом, и с необходимостью делать уроки с внуком, и т.д. Вот сам как-то и выучился. Закон очень верный. Нам нужно научится защищать свои признаки сувернитета, одним из которых является язык. Я как говорил на русском, так и буду говорить- так как я ещё в совке родился. Но это фундамент для будущих поколений, которым уже рашистское гуано , как в Крыму и на Донбассе не зальешь в уши.
т.е люди выучили язык без влияния закона в последней интерпретации. Может надо просто время, а не ещё 150 вариаций закона, которые есть не больше чем "замыливание" и спекуляции?
У нас ситуация в стране изменилась. Времени у нас нет. И закон поможет природно и органично выучить и использовать в быту государственный язык. Вообще, меня одного удивляет абсурдность ситуации- русскоговорящие, не знающие украинский, отстаивают свое право и дальше его не знать, живя в государстве Украина?!
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Додано: Пон 29 кві, 2019 19:34
этот закон нарушает несколько статей конституции--сомнительный фундамент для будущих поколений
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
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Додано: Пон 29 кві, 2019 19:47
SMOKE написав: baran написав: SMOKE написав:Мне не кажется. У меня есть наглядный пример людей старшего поколения, которые до 1991 года знать не знали украинского. И ни один его специально не учил, но все сейчас могут и говорить, и писать.
Все равно ведь сталкиваешься и с новостями, и с контентом, и с необходимостью делать уроки с внуком, и т.д. Вот сам как-то и выучился. Закон очень верный. Нам нужно научится защищать свои признаки сувернитета, одним из которых является язык. Я как говорил на русском, так и буду говорить- так как я ещё в совке родился. Но это фундамент для будущих поколений, которым уже рашистское гуано , как в Крыму и на Донбассе не зальешь в уши.
т.е люди выучили язык без влияния закона в последней интерпретации. Может надо просто время, а не ещё 150 вариаций закона, которые есть не больше чем "замыливание" и спекуляции?
У нас ситуация в стране изменилась. Времени у нас нет. И закон поможет природно и органично выучить и использовать в быту государственный язык. Вообще, меня одного удивляет абсурдность ситуации- русскоговорящие, не знающие украинский, отстаивают свое право и дальше его не знать, живя в государстве Украина?!
меня удивляет массовость этого заблуждения. "Рашистское гуано" зародилось из-за манипулирования на таких вот признаках суверенитета политиками и забиванием на верховенство права. Неужто ещё мало "гуана"?
ЗЫ русскоговорящие депутаты "отстояли" своё право не знать украинский язык и сослались при этом на конституцию
Вас ничего не смущает?
ЗЫЗЫ я за украинский язык, но я против таких законов, в том числе и потому что ситуация в стране изменилась
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
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