Додано: Вів 30 кві, 2019 00:13

SMOKE написав: baran написав: SMOKE написав: Мне не кажется. У меня есть наглядный пример людей старшего поколения, которые до 1991 года знать не знали украинского. И ни один его специально не учил, но все сейчас могут и говорить, и писать. Все равно ведь сталкиваешься и с новостями, и с контентом, и с необходимостью делать уроки с внуком, и т.д. Вот сам как-то и выучился. Закон очень верный. Нам нужно научится защищать свои признаки сувернитета, одним из которых является язык. Я как говорил на русском, так и буду говорить- так как я ещё в совке родился. Но это фундамент для будущих поколений, которым уже рашистское гуано , как в Крыму и на Донбассе не зальешь в уши. Все равно ведь сталкиваешься и с новостями, и с контентом, и с необходимостью делать уроки с внуком, и т.д. Вот сам как-то и выучился. Закон очень верный. Нам нужно научится защищать свои признаки сувернитета, одним из которых является язык. Я как говорил на русском, так и буду говорить- так как я ещё в совке родился. Но это фундамент для будущих поколений, которым уже рашистское гуано , как в Крыму и на Донбассе не зальешь в уши.

т.е люди выучили язык без влияния закона в последней интерпретации. Может надо просто время, а не ещё 150 вариаций закона, которые есть не больше чем "замыливание" и спекуляции? т.е

У нас ситуация в стране изменилась. Времени у нас нет. И закон поможет природно и органично выучить и использовать в быту государственный язык. Вообще, меня одного удивляет абсурдность ситуации- русскоговорящие, не знающие украинский, отстаивают свое право и дальше его не знать, живя в государстве Украина?! У нас ситуация в стране изменилась. Времени у нас нет. И закон поможет природно и органично выучить и использовать в быту государственный язык. Вообще, меня одного удивляет абсурдность ситуации- русскоговорящие, не знающие украинский, отстаивают свое право и дальше его не знать, живя в государстве Украина?!

уже

Вы не поняли.Никто, по-моему, не отстаивает право не знать государственный язык. Об этом речи нет. Речь о свободном использовании родного языка в обычной жизни, что включает и право на образование на родном языке, и возможность издавать и читать новости и книги, и иметь радио. Многие эмигранты учат детей родному языку, почему люди, живущие у себя на родине, должны отказываться от родного языка?правильно написал (я выше подчеркнул). Вы говорите, что нет времени. На что? Сомневаюсь, что сегодня ещё много людей совсем не знающих/не понимающих украинский язык. Что можно ускорить таким законом?И ещё. У нас сегодня реально двуязычная страна. В смысле, что подавляющее большинстводостаточно свободно владеет 2 языками. Соглашусь, что не хватает знания английского, стоит его добавить, но зачем при этом лишаться знания русского?