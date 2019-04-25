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В статье 10 Конституции говорится в том числе о свободном использовании в Украине языка национальных меньшинств. Поэтому не возможность вещать в эфире СМИ на языке национальных меньшинств является явным нарушением Конституции Украины. Фактический законодательный запрет на получение образования на языке национальных меньшинств тоже явное нарушение Конституции.
Закон явно будет отменен Конституционным судом.
Если хотеть сделать так как сделали, надо для начала изменить эту статью Конституции, а потом принимать Закон. Тогда было бы юридически правильно.
SMOKE написав:Мне не кажется. У меня есть наглядный пример людей старшего поколения, которые до 1991 года знать не знали украинского. И ни один его специально не учил, но все сейчас могут и говорить, и писать. Все равно ведь сталкиваешься и с новостями, и с контентом, и с необходимостью делать уроки с внуком, и т.д. Вот сам как-то и выучился. Закон очень верный. Нам нужно научится защищать свои признаки сувернитета, одним из которых является язык. Я как говорил на русском, так и буду говорить- так как я ещё в совке родился. Но это фундамент для будущих поколений, которым уже рашистское гуано , как в Крыму и на Донбассе не зальешь в уши.
т.е люди выучили язык без влияния закона в последней интерпретации. Может надо просто время, а не ещё 150 вариаций закона, которые есть не больше чем "замыливание" и спекуляции?
У нас ситуация в стране изменилась. Времени у нас нет. И закон поможет природно и органично выучить и использовать в быту государственный язык. Вообще, меня одного удивляет абсурдность ситуации- русскоговорящие, не знающие украинский, отстаивают свое право и дальше его не знать, живя в государстве Украина?!
этот закон нарушает несколько статей конституции--сомнительный фундамент для будущих поколений
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
SMOKE написав:Мне не кажется. У меня есть наглядный пример людей старшего поколения, которые до 1991 года знать не знали украинского. И ни один его специально не учил, но все сейчас могут и говорить, и писать. Все равно ведь сталкиваешься и с новостями, и с контентом, и с необходимостью делать уроки с внуком, и т.д. Вот сам как-то и выучился. Закон очень верный. Нам нужно научится защищать свои признаки сувернитета, одним из которых является язык. Я как говорил на русском, так и буду говорить- так как я ещё в совке родился. Но это фундамент для будущих поколений, которым уже рашистское гуано , как в Крыму и на Донбассе не зальешь в уши.
т.е люди выучили язык без влияния закона в последней интерпретации. Может надо просто время, а не ещё 150 вариаций закона, которые есть не больше чем "замыливание" и спекуляции?
У нас ситуация в стране изменилась. Времени у нас нет. И закон поможет природно и органично выучить и использовать в быту государственный язык. Вообще, меня одного удивляет абсурдность ситуации- русскоговорящие, не знающие украинский, отстаивают свое право и дальше его не знать, живя в государстве Украина?!
меня удивляет массовость этого заблуждения. "Рашистское гуано" зародилось из-за манипулирования на таких вот признаках суверенитета политиками и забиванием на верховенство права. Неужто ещё мало "гуана"? ЗЫ русскоговорящие депутаты "отстояли" своё право не знать украинский язык и сослались при этом на конституцию Вас ничего не смущает? ЗЫЗЫ я за украинский язык, но я против таких законов, в том числе и потому что ситуация в стране изменилась
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
SMOKE написав:Мне не кажется. У меня есть наглядный пример людей старшего поколения, которые до 1991 года знать не знали украинского. И ни один его специально не учил, но все сейчас могут и говорить, и писать. Все равно ведь сталкиваешься и с новостями, и с контентом, и с необходимостью делать уроки с внуком, и т.д. Вот сам как-то и выучился. Закон очень верный. Нам нужно научится защищать свои признаки сувернитета, одним из которых является язык. Я как говорил на русском, так и буду говорить- так как я ещё в совке родился. Но это фундамент для будущих поколений, которым уже рашистское гуано , как в Крыму и на Донбассе не зальешь в уши.
т.е люди выучили язык без влияния закона в последней интерпретации. Может надо просто время, а не ещё 150 вариаций закона, которые есть не больше чем "замыливание" и спекуляции?
У нас ситуация в стране изменилась. Времени у нас нет. И закон поможет природно и органично выучить и использовать в быту государственный язык. Вообще, меня одного удивляет абсурдность ситуации- русскоговорящие, не знающие украинский, отстаивают свое право и дальше его не знать, живя в государстве Украина?!
Вы не поняли. Никто, по-моему, не отстаивает право не знать государственный язык. Об этом речи нет. Речь о свободном использовании родного языка в обычной жизни, что включает и право на образование на родном языке, и возможность издавать и читать новости и книги, и иметь радио. Многие эмигранты учат детей родному языку, почему люди, живущие у себя на родине, должны отказываться от родного языка? baran правильно написал (я выше подчеркнул). Вы говорите, что нет времени. На что? Сомневаюсь, что сегодня ещё много людей совсем не знающих/не понимающих украинский язык. Что можно ускорить таким законом? И ещё. У нас сегодня реально двуязычная страна. В смысле, что подавляющее большинство уже достаточно свободно владеет 2 языками. Соглашусь, что не хватает знания английского, стоит его добавить, но зачем при этом лишаться знания русского?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
"Единственным государственным языком Израиля является иврит. И никакое "удобство" эмигрантов, прибывших из разных стран, не принимается и никогда не будет приниматься в расчет.
Русскоязычных в стране сколько? Четверть? Треть? Никогда русский язык не станет государственным языком Израиля ради удобства этих миллионов.
Потому как с момента образования государства Израиль и возрождения иврита, бывшего мертвым восемнадцать столетий (!!!), страна неукоснительно пользуется правилом: язык это часть культурного кода. Мы сюда приехали жить не в мини-Польше, мини-Берлине и мини-Одессе. Мы приехали жить в уникальной стране, с уникальной культурой и менталитетом.
Ще одна сумна новина для ватанів. Вони ж знавці латишських законів і конституції. Скажуть, що це незаконно?
В Латвії все менше русіш-мови. Кляті латишські фошисти!!! Не дають Путіну шансів прийти захищати російськомовних! І в НАТО вступили, і ущемлюють російську мову!!! Справжні фошисти!
"В Латвии фактически попали под запрет русские школы — то есть, теперь единственным языком обучения даже в русских школах станет латышский. Это полная дерусификация латышской системы образования — русского языка не останется не только в школах, но также и во всех ВУЗах и колледжах в Латвии.
нынешнее тотальное вытеснение русского языка их всех сфер жизни в Латвии — это как раз ответ на русификацию XIX-начала XX века, а также на современную путинскую агрессию на Донбассе. "