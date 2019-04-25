Причём для себя они сделали исключение!
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 30 кві, 2019 16:39
Причём для себя они сделали исключение!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 30 кві, 2019 17:56
Ага, конечно.
То-то в 2014-м некоторые стонали, что не знают украинского и их корежит его использовать.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Вів 30 кві, 2019 17:57
В Израиле надписи на всех дорогах на арабском? Воистину бред сивой кобылы.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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