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shapo написав:Бред сивой кобылы. В Израиле арабский язык при 20% арабского населения имеет особый статус - в стране арабские школы существующие за госсчет, надписи на всех дорогах, в паспорте и даже на деньгах - на арабском и частично на английском.
В Израиле надписи на всех дорогах на арабском? Воистину бред сивой кобылы.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
shapo написав:Бред сивой кобылы. В Израиле арабский язык при 20% арабского населения имеет особый статус - в стране арабские школы существующие за госсчет, надписи на всех дорогах, в паспорте и даже на деньгах - на арабском и частично на английском.
В Израиле надписи на всех дорогах на арабском? Воистину бред сивой кобылы.