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shapo написав:Бред сивой кобылы. В Израиле арабский язык при 20% арабского населения имеет особый статус - в стране арабские школы существующие за госсчет, надписи на всех дорогах, в паспорте и даже на деньгах - на арабском и частично на английском.
В Израиле надписи на всех дорогах на арабском? Воистину бред сивой кобылы.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
shapo написав:Бред сивой кобылы. В Израиле арабский язык при 20% арабского населения имеет особый статус - в стране арабские школы существующие за госсчет, надписи на всех дорогах, в паспорте и даже на деньгах - на арабском и частично на английском.
В Израиле надписи на всех дорогах на арабском? Воистину бред сивой кобылы.
shapo написав:Бред сивой кобылы. В Израиле арабский язык при 20% арабского населения имеет особый статус - в стране арабские школы существующие за госсчет, надписи на всех дорогах, в паспорте и даже на деньгах - на арабском и частично на английском.
В Израиле надписи на всех дорогах на арабском? Воистину бред сивой кобылы.
Естественно, не только на арабском. Надписи на иврите, английском и арабском.
Хм, признаю свою ошибку. Наверное я их автоматом фильтровал вместе с ивритом.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
ЛАД написав:Кстати, уже столкнулся с "применением закона". Звонил вчера в поддержку покупки ж/д билетов через интернет. Отвечают по-украински. Раньше слышали ответ по-русски, переходили тоже. Сейчас нет, продолжали на украинском. Ну ладно, мне не в облом, перешёл тоже на украинский. А если человек действительно не знает? Что девочка в поддержке не говорит по-русски, простите, не верю.
ну і хто тому "чєловєку, что не знаєт" лікар? за 28 років не спромігся вивчити? настільки тупий чи не може не вважав за потрібне? так по ващому "дєвочка" чомусь російську знати повинна, а "чєловєк" українську ніби як і ні. при такому підході подібний конфілкт буде на будь-якому рівні - побутовому, державному, хз ще на якому, коли на російську "чєловєка" всі мають реагувати з розумінням, бо він же ж не іншої не знає, а він на чиюсь українську клав свій...
Боже, Фінанс.юа перетворився на ватне кубло - скільки ненависті до мови, до України ... Жах ! Може, модерам банити нафіг особливо упоротих , а ? Ну, це ж неможливо читати. Слівной бачок скабєєва- кісєльов-солов"єб аплодують тутешнім троллям.