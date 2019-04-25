Додано: Сер 01 тра, 2019 08:15

shapo написав: Frant написав: Особливий статус & то не статус державної мови!

Араби є чорновою роб. силою Ізраїлю.

На будівництвах, в сільському господарстві - працюють винятково араби, філіппінці і китайці.

Коли до на поїдуть громадяни РФ - працювати на будівництвах і в с/г, тоді й ми приймемо якийсь статус для московітської мови. Особливий статус & то не статус державної мови!Араби є чорновою роб. силою Ізраїлю.На будівництвах, в сільському господарстві - працюють винятково араби, філіппінці і китайці.Коли до на поїдуть громадяни РФ - працювати на будівництвах і в с/г, тоді й ми приймемо якийсь статус для московітської мови.



Очередной бред от "знатока" Израиля.

Арабский язык - официальный язык Израиля.

Арабы работают врачами, адвокатами, занимаются бизнесом.

В Кнессете блок из арабских партий.

Друзы, бедуины, арабы-христиане служат в ЦАХАЛ (по желанию) достигая высоких званий и должностей.

На стройках , причем не только на инженерных должностях ,работают евреи и украинцы с молдаванами работающими как легально ,так и нелегально.

Кибуцы занимающиеся сельским хозяйством состоят из евреев. Очередной бред от "знатока" Израиля.Арабский язык - официальный язык Израиля.Арабы работают врачами, адвокатами, занимаются бизнесом.В Кнессете блок из арабских партий.Друзы, бедуины, арабы-христиане служат в ЦАХАЛ (по желанию) достигая высоких званий и должностей.На стройках , причем не только на инженерных должностях ,работают евреи и украинцы с молдаванами работающими как легально ,так и нелегально.Кибуцы занимающиеся сельским хозяйством состоят из евреев.

Пан Шапо має вчену ступінь і не може зрозуміти різницю між державною і офіційною мовою?На сайті Вікіпедії вказано, що офіційна мова в Ізраїлі одна - іврит.ИзраильХтось обманює читачів - чи то пан Шапо, чи то російськомовний сайт "вєлікой" расеї.__________"поймите, что каждый раз, произнося "я не говорю по..." (тут вставьте название государственного языка страны), вы мгновенно ставите себя в положение туриста. Но если вы явно не турист (к примеру, вы работаете в стране или пришли на прием с местным айди номером), то возникает вопрос – почему ты живешь в стране и не знаешь ее языка хотя бы чуть-чуть? Варианта два: ты де*** или тебе насрать на страну.В любом из этих двух вариантов ваш образ становится незавидным. Даже если вам этого открыто не скажут."